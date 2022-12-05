Эксклюзив 05 декабря 2022, 13:23 Незавидная роль провокаторов. Латвия может получить ответный удар от России Политолог Светов заявил, что Россия готова к противодействию НАТО freepik

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Латвия предложила предоставить украинской армии возможность для нанесения удара по российской территории, точнее — по аэродромам. В разговоре с «360» политолог и журналист Юрий Светов отметил, что цель провокационных заявлений прибалтов — прощупать почву в Евросоюзе и утвердить их в мысли, будто украинцам действительно пора передать ракеты большой дальности. Однако латвийские политики забывают о неизбежном ответе.

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Далее — прямая речь.

Латвия как подстрекатель

Роль прибалтийских государств в НАТО заключается именно в том, чтобы выносить самые радикальные предложения. Например, помочь Украине бомбить российские военные аэродромы.

Прибалты же не несут за это никакой ответственности: атаковать будут украинцы, оружие им для этого предоставят американцы.

Латвийские политики также выступают инициаторами нового, девятого пакета санкций, в котором предлагают полностью прекратить поставки российской нефти и призывают других членов Североатлантического альянса к решительным действиям. И отвечать за свои слова снова не будут.

При этом Латвия не вносит никакого реального вклада в военную мощь НАТО. Украине же латыши поставляют вооружение, оставшееся с советского времени, в расчете, что американцы им все возместят новыми образцами.

Проверка реакции ЕС и НАТО

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс верно отметил, что Латвия — марионетка США. Однако нельзя исключать, что другие страны — члены Альянса впоследствии поддержат инициативу прибалтов.

Взгляните на ситуацию с резолюцией Европейского парламента о признании России страной-террористом. Кто первыми принял такое решение? Латвия и Литва, дальше — Эстония и Чехия. А потом постановление приняли все страны Евросоюза.

Так и здесь. Предложение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса дать украинским военным оружие большей дальности, чтобы атаковать Россию, — это проверка, какова будет реакция на подобную инициативу.

Россия готова дать ответ НАТО

Думаю, российская армия давно готовится к тому, чтобы противодействовать натовцам. Военные уже приобрели опыт в той же Сирии и за время специальной военной операции на Украине. То есть подготовка ведется.

Приятного в этом, конечно, будет мало, но противодействие найдется. Если будут обстрелы военных аэродромов на территории России, то общество потребует от власти реакции.

Пора делать то, к чему давно призывают: наносить удары по аэродромам в Польше, куда привозят оружие из Соединенных Штатов Америки и других стран — членов НАТО для переправки его на Украину. Это чистой воды конфронтация.

Латвийские политики не думают о возможности ответных ударов. Но, здраво-то рассуждая, две ракеты с ядерным оружием — и Латвии не существует. Это трагедия, что страну представляет министр, который не задумывается о последствиях своих действий.