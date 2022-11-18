Мир 18 ноября 2022, 22:03 Незавершенная отмена. Украине не удастся выжечь русский язык Историк Багдасарян заявил, что литературный украинский язык создан искусственно Вид на Киев / РИА «Новости»

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Украина так старается отменить русский язык, что вытесняет даже суржик — национальную языковую смесь: ведь там тоже встречаются русские словечки. Однако статистика показывает: простые люди не желают участвовать в такой «лингвистической чистке». Политикам не удастся отменить культурный код нации — это все равно, что отменить способ мышления.

Русский язык на Украине

Блогеры и другие медийные личности призывают жителей Украины полностью отказаться от русского языка. Русские школы и детсады закрывают, из библиотек выбрасывают «неправильные» книги.

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Однако украинские медийные личности и политики сами часто сбиваются на русскую речь. Один из главных агитаторов украинских властей — советник офиса президента Украины Алексей Арестович — охотно раздает интервью на негосударственном языке.

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Кстати, жена советника, Анастасия, недавно отказалась давать интервью по-украински. Она подчеркнула, что говорить на русском ей более комфортно. При этом женщина признала, что в 50% случаев ей все же приходится переходить на украинский язык.

Украинский язык отстает

Даже при массированной украиноязычной агитации русский язык действительно не спешит уходить из страны. Это подтверждается ежегодным анализом Google-запросов, рассказал сайт Serpstat.com.

Хотя частота запросов на украинском языке действительно понемногу растет, ей все еще трудно угнаться за русскоязычными.

Динамика запросов на русском и украинском языках

После начала спецоперации, когда многие украинцы стали отказываться от русского языка, популярные запросы на украинском составили лишь 35% против 65% на русском. За год до того соотношение было 26% против 74% в пользу русскоязычных.

Сервис Google trends подтверждает, что запросы украинцев по слову «Украина» на русском языке намного обогнали и украинскую, и английскую версию этого слова. Например, в Днепропетровской области русскоязычны 90% запросов.

Как русский вернулся на Украину

Доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры Государственной политики МГУ Вардан Багдасарян рассказал «360», что есть разные версии происхождения украинского языка.

«Доминирует в исторической лингвистике такая точка зрения: это был единый древнее-русский язык, из которого вышли впоследствии русский, украинский и белорусский языки. Но в XIII–XIIII веках Русь утратила свою независимость», — рассказал Багдасарян.

Он уточнил, что из-за постоянных атак неприятеля часть Руси отпала от единого русского пространства: там оказались литовцы, потом поляки. Эта территория развивалась в значительной степени самостоятельно.

«Однако обретя свой суверенитет, Русь начинает восстанавливаться, и одна за другой прежние земли, входящие в единое русское пространство, воссоединяются с единым русским центром», — отметил историк.

Багдасарян пояснил, что раньше всех состоялось присоединение нынешней восточной части Украины в XVII веке. Поздне, в XVIII к России примкнули другие части Украины. Уже XX веке Галиция, или Западная Украина стала последней частью воссоединения.

На землях, которые пришли раньше, позиция русского языка выше, рассказал профессор. Территории, которые примкнули позже, развивались самостоятельно: там были свои политические, культурные процессы, и влияние и значение русского языка оказалось меньше.

РИА «Новости»

Суета вокруг суржика

Багдасарян отметил, что с XIX века, не без влияния этнически русских писателей, стал искусственно создаваться литературный украинский язык. Это было влияние моды, поскольку в то время подобные процессы происходили среди других славянских народов.

На Западной Украине в большей степени происходило дистанцирование и самостоятельное развитие языкового процесса, уточнил историк. Кроме того, на местную речь влияли других, европейские языки. Так родилась известная украинская смесь — «суржик».

Россиянам эта причудливый говор хорошо знаком: именно на суржике разговаривал персонаж актера Андрея Данилко — проводница Верка Сердючка. На нем же записывал свои аудиоопусы художник Лесь Подервянский.

«Понятно, что когда есть территория, где используются не только разные языки, но и разные диалекты, людям надо как-то коммуницировать между собой. Так появился суржик — синтез речи для практического общения», — рассказал Багдасарян.

Он отметил, что были попытки придать суржику какой литературный вид. В частности, это пытался сделать писатель Иван Котляревский. Были даже предложения в свое время суржик закрепить качестве официального языка, наряду с украинским, но проект не прошел.

Иван Котляревский и страница его поэмы «Энеиды» / Викимедиа

«Статистике на начало XXI века такова: примерно для 30% граждан Украины родным языком является русский. Считается, что это заниженная оценка. И для 14-15% родным языком являлся суржик — в семьях на нем говорили», — сказал историк.

Он подчеркнул, что языки очень трудно подверстать под политику. Но последние события на Украине в значительной степени искусственно приостановили распространение компонентов и русского языка, и суржика. Хотя это и противоречило реальности.

Зачастую даже у тех, кто позиционировал себя как украинские националисты, причем не только сегодня, но и в XIX — начале XX века, родным языком чаще был либо русский, либо суржик. Но потом уже, под идеологию, демонстрировался переход на украинский. Вардан Багдасарян Историк и политолог, доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права Московского Государственного Областного Университета, профессор кафедры Государственной политики МГУ имени М. В. Ломоносова

Законом язык не запретить

По словам историка, языковые проблемы Украины подчеркивают, что это в значительной степени политический проект. Есть такая концепция политического конструктивизма: якобы можно сформировать или разобрать нацию, если управлять языком.

«Примеры такого рода социальной инженерии есть. Но язык очень тесно сопряжен с тем, что называют сегодня „культурный код“. И когда происходит такого рода политические процессы, они сталкиваются с культурными кодами соответствующих наций», — сказал Багдасарян.

Викимедиа

Он добавил, что значительная часть этнических украинцев и русских, проживающих на Украине, мыслят на именно на русском языке. Когда его запрещают и дают установки на развитие других языковых конструкций, возникает психологическое напряжение, которое может иметь самые негативные последствия.