Эксклюзив 08 февраля 2024, 21:15 Невероятные приключения Такера Карлсона в России. Back in USSR Писатель Беседин: фигуру Такера Карлсона раздували в России давно Американский журналист Такер Карлсон в Москве / РИА «Новости»

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До выхода интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону осталось меньше пяти часов. Кто-то не может дождаться публикации этого разговора, а кто-то недоумевает: что за подобострастие и преклонение перед американцем? Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал, с кем (внезапно) можно сравнить Карлсона и как попытаются перебить столь мощный инфоповод.

Далее — прямая речь.

Как Карслон оказался в России? В Советской России. Совершенно бесплатно, без каких-либо выплат. Запад до сих пор обижен на нас за то, что не получил за это ни копейки. Просто взяли и показали Карлсона в России.

Да, именно так появился знаменитый мультфильм, а ранее книга, за которые наследники Астрид Линдгрен не получили ни копейки. А вы о каком Карлсоне подумали? Хе-хе.

Думаю, что о Такере Карлсоне, конечно же. Ибо только им и заняты все российские медиа.

Наблюдать за этим удивительно, странно и любопытно. Такер завтракает в ресторане отеля. Такер убегает от журналистов. Такер обвинен в шпионаже. Такер записывает обращение на крыше.

Самое уморительное, конечно, — это Такер Карлсон, который посещает брендированные кафе и магазины. Называть их не станем, ибо они нам не платили, а вот Карлсону — другое дело.

Кто-то посчитал это преклонением перед западным журналистом. Мол, что за подобострастие? Мы тут, видите ли, швырнули перчатку в обличье Запада, а сами следим за каждым шагом человека, прибывшего оттуда.

На самом деле, отчасти подобное возмущение справедливо. Но лишь отчасти.

Американский журналист Такер Карлсон (в центре) в Москве, 7 февраля 2024 года / РИА «Новости»

Во-первых, важно сказать, что фигуру Такера Карлсона раздували у нас в России давно. Сразу после его увольнения с американского телевидения. Как его только ни представляли и ни подавали!

Например, известнейший американский журналист, пострадавший за правду. Или левая рука Дональда Трампа.

Знаете, я увидел в этом любопытную параллель с Александром Дугиным. Странно? Безусловно. Но сейчас поясню.

Помните, как представляли Александра Дугина на Западе? Чуть ли не как главного демиурга Кремля. Человека, который определяет всю идеологию государства российского. Нового Распутина.

Подобные заявления казались странными, пожалуй, даже для самого Александра Дугина. Для обывателя же такие нарративы в принципе слышались и виделись дикими.

Вот так, собственно, и с Такером Карлсоном. Не стоит переоценивать его значение в американских медиа.

Однако тут появляется во-вторых.

Фокус в том, что прямо сейчас за Такером стоит Илон Маск — крупный игрок в мировой повестке. Он желает не только запускать ракеты на Маркс, но и управлять планетой Земля, метя на место одряхлевших элит.

И вот тут у Такера есть могущественный союзник, потому интервью, ради которого Карлсон ехал в Россию, может и должно прогреметь. Речь, ясное дело, об интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

Не жду сенсационных заявлений, однако жду маленького, но эффектного прорыва информационной блокады.

Владимир Путин дает интервью, 2021 год / Kremlin Pool / Global Look Press

И тут появляется еще одно любопытное «но». Уверен, стратеги мировой повестки наверняка постараются перебить мощный информационный повод. Завтра мы увидим настоящую инфобомбу. Не только интервью Владимира Путина, но и что-то еще.

Первый выстрел уже сделан: Владимир Зеленский объявил, что главнокомандующим ВСУ назначен пан Сырский. Дальше — больше.

Бессонная будет ночь.