Мир 02 марта 2023, 19:18 Неумолимая инфляция. В Германии опасаются рецессии, пока французы не могут купить себе еду RFI: инфляция во Франции находится на самом высоком уровне с 1980-х годов Unsplash

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Вопреки ожиданиям западных экономистов, которые прогнозировали снижение инфляции в Германии, немцы столкнулись с ускорением роста потребительских цен до 9,3% в годовом исчислении. Похожая ситуация — во Франции и Испании, сообщило издание Financial Times. Как кризис отразился на простых европейцах — в материале «360».

Опасность рецессии

В феврале 2023 года инфляция в Германии восстановилась вопреки прогнозам аналитиков о снижении цен. Это повысило вероятность того, что Европейскому центральному банку потребуется увеличить процентные ставки в Еврозоне до рекордных уровней, чтобы справиться с более жестким, чем ожидалось, ценовым давлением на экономику.

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По первоначальным оценкам, представленным немецким статистическим агентством Destatis на этой неделе, в феврале рост цен на энергоносители в ФРГ замедлился. Но повышение цен на продукты питания и услуги за этот период все равно разогнали инфляцию.

Агентство Reuters, ссылаясь на данные Федерального управления по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA), сообщило, что стоимость импорта природного газа в Германию увеличилась более чем вдвое в 2022 году. Средняя цена энергоносителей на границе подскочила на 197,3%, до 21 008 евро за тераджоуль.

Такой скачок цен не только способствовал инфляции. Более того, он вызвал опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике Европы, отметило Reuters.

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Бедных — все больше

Инфляция во Франции находится на самом высоком уровне с 1980-х — после того, как в прошлом году потребительские цены начали расти.

Рекордные показатели инфляции заставляют французов все чаще обращаться за продовольствием в социальные службы. Около 2,4 миллиона жителей республики получали еду в пунктах раздачи питания в 2022-м. Это в три раза больше, чем 10 лет назад.

Более трети обратившихся за помощью — «новички». Положение, в котором они оказались, вызвано резким ростом инфляции за последние шесть месяцев.

Лоуренс Шампье, директор Французской федерации продовольственных банков, рассказала RFI (Международное французское радио), что конфликт на Украине спровоцировал подорожание пшеницы и это оказало дополнительное давление на продовольственные бюджеты.

«Теперь самые разные по социальному статусу люди стали обращаться за продовольственной помощью», — добавила она, отметив рост числа пенсионеров, нуждающихся в поддержке.

По словам Шампанье, даже те французы, у которых есть работа, все еще не могут свести концы с концами. И ситуация вряд ли улучшится в краткосрочной перспективе, подытожила она.