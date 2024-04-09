Эксклюзив 09 апреля 2024, 23:35 Неугодные «украинцы». Киеву больше не нужны Булгаков и Сикорский Блогер «Голос Мордора»: Украина близится к полному отказу от науки и культуры РИА «Новости»

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Украинские власти готовы отказаться от авиаконструктора Игоря Сикорского, который считал себя русским. По словам депутата Верховной рады Владимира Вятровича, в нынешних реалиях известного инженера нельзя считать «настоящим украинцем». Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал, как могут дальше развиваться события.

Далее — его прямая речь.

Украинство взрослеет. Взрослеет и самоочищается. Наконец-то оно начало освобождаться от всего наносного, сбрасывать с себя ничего не значащую и вредную шелуху.

Это на заре становления нации популярными были идеи, что неплохо было бы иметь свою древнюю культуру, науку и прочую чепуху. А взять было негде и приходилось воровать у клятых москалей.

Воровали увлеченно и самозабвенно, да так, что случались и казусы. Своровали, было, Михаила Афанасьевича Булгакова, а он оказался тем еще клятым москалем, ненавидевшим это самое украинство и всячески порочащим его в своих произведениях.

Своровали авиаконструктора Сикорского: на счастье, один из главных современных идеологов незамутненного украинства Володимир Вятрович где-то прочел, что тот был ярым русским имперцем. В общем, разоблачили. Как и Булгакова. И ведь лучше поздно, чем никогда.

Но работы еще непочатый край, ведь в украинцы записали и русского армянина из Крыма Айвазовского, и русского мариупольского грека Архипа Куинджи, ученых Вернадского и Мечникова, композитора Чайковского, гения космонавтики Сергея Королева. Список огромен, даже несмотря на то, что его уже прилично почистили.

Но надо отказаться от всего, от всех тех, кто имел хоть какое-то отношение к москальству. Нельзя допустить, чтобы где-то осталась хоть одна бацилла зрады, потому что она может стать смертельной для украинства.

Украинство должно полностью очиститься. Стряхнуть с себя всю эту москальскую ересь в виде науки, культуры, потому что само их существование грозит украинству уничтожением.

Да не мешало бы добраться и до столпов. Я даже не говорю о Николае Васильевиче Гоголе, ибо с ним все понятно — латентный москаль, лишь прикидывавшийся малороссом, чтобы порочить и унижать украинство.

Но к ногтю надо и Тараса Шевченко, уж слишком много он писал на ненавистном русском языке, и Лесю Украинку, и Ивана Франко, который называл себя русином.

Очистить все. Безжалостно. Должны остаться только Мазепа, Петлюра, Бандера* и Шухевич**. Как главные символы украинства и олицетворение его идеологии — предательства, лжи, садизма и раболепия.

*Степан Бандера — украинский националист, лидер Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН) — обе организации запрещенные в России.

**Роман Шухевич — один из военных руководителей запрещенных в России Организации украинских националистов* (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).