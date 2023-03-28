Эксклюзив 28 марта 2023, 23:09 Неудачный роман. Как отношения Маска и киевского режима сказались на работе Starlink Политолог Дудчак: Маск мог специально ужесточить правила использования Starlink на Украине Сайт Starlink

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Украинские СМИ сообщили, что в стране начались массовые отключения терминалов спутниковой связи Starlink. По одной из версий, это связано с мошенничеством: посредники покупают оборудование по акционным ценам, а продают по полной стоимости. Интересным образом произошедшее совпало с отказом киевского суда удовлетворить иск SpaceX к украинскому ООО «Старлинк». Еще в феврале компания стала ограничивать использование своих терминалов для ведения боевых действий. О сложных отношениях Илона Маска и киевского режима «360» рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Далее — его прямая речь.

Нереализованные добрые намерения

Украинцев возмущает, что Starlink запрещает им использовать спутники для наступательных целей, как говорят в компании. Хотя, конечно, как различить, где [сеть используют] для наступательных, а где — для оборонительных целей?

Было бы замечательно, если бы Starlink вообще не работала на территории Украины, а добрые намерения Илона Маска были бы все-таки реализованы в полной мере.

Но даже и такие [неполные] ограничения, конечно, вызывают возмущение на Украине. Маска еще не внесли на «Миротворец»? А то вполне могут.

Гнет свою линию

Не думаю, что политика Маска — это «показуха», у него действительно есть свое мнение по поводу [украинского кризиса], он возражает против колоссальных трат [бюджета США на поддержку Украины]. Это вполне отвечает курсу Республиканской партии, которой он в большей степени симпатизирует.

Илон Маск не может понять, зачем такие растраты на Украину, когда у США очень много своих нерешенных проблем — а тут такие расходы.

Был даже такой момент, когда [на Украине] были отключены спутники, и это было заметно для ВСУ. Они ощутили на себе неприятности отключения от таких возможностей, которые дают эти системы. Оказались к такому не готовы, однако отключение продлилось непродолжительное время.

Тогда Маск, напомним, потребовал оплаты за услуги от Пентагона, но, видимо, ему там неформально объяснили, что он требует слишком многого, и работа его спутников на Украине продолжилась.

Но он [все равно] пытается все-таки гнуть свою линию по мере возможности.

Конечно, [сейчас складывается] интересная ситуация. Хотя сложно сказать, что думает сам Маск. По идее, он мог, наверное, выразить свое неудовольствие [таким образом] и [негласно] ужесточить правила использования техники Starlink на Украине.