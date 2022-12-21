Мир 21 декабря 2022, 20:00 «Подковерные игры». Неудачи ВСУ на поле боя спровоцировали раскол в «Слуге народа» 🤡 Политолог Мезюхо: депутаты покидают «Слугу народа», чтобы не иметь отношения к этой партии

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Украинские депутаты, и так известные недостатком культуры и воспитания, не в состоянии сплотиться даже на фоне боевых действий. В президентской партии «Слуга народа» произошел очередной скандал. Судя по всему, внутренние конфликты набирают обороты с новой силой из-за неудач ВСУ и неисполненных Киевом обещаний.

Конфликт в «Слуге народа»

Telegram-канал «Наблюдатель» рассказал о скандале в украинской партии «Слуга народа», вдохновителем которой выступает президент Владимир Зеленский. Заместитель главы фракции Галина Янченко объявила о выходе из «Слуги народа» в знак протеста. Ее возмутили действия председателя партии Елены Шуляк.

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Речь идет о видео, на котором запечатлено, как Шуляк пришла в госпиталь выяснять отношения с раненым бойцом теробороны. Накануне он раскритиковал принятый Верховной радой закон, якобы открывающий путь к бесконтрольной застройке городов.

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После этого Янченко решила публично выступить против Шуляк и назвала ее поступок плевком в лицо «украинским воинам» и не только.

«Все имеет предел. Поступок Елены Шуляк по отношению к раненому бойцу — это днище. Прийти к защитнику в госпиталь не чтобы навестить, не чтобы поддержать, а чтобы выяснить отношения по ее коррупционному законопроекту 5565, — это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны. Находиться в одной партии с Шуляк означает терпеть такое отвратительное поведение. Написала заявление о выходе из партии „Слуга народа“», — высказалась Янченко в соцсети.

Она пришла в Раду по списку «Слуги народа». Если бы Янченко покинула не просто партию, но и фракцию, то потеряла бы мандат. Пока ее действия на месте в парламенте никак не скажутся.

В 2020 году Янченко «прославилась» тем, что назвала детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе, «немытыми» и «нечесаными». Правда, в тот же день депутат извинилась за свои слова.

Галина Янченко / Википедия

«Слуга народа» никогда не была дружной партией

В партии «Слуга народа» в принципе никогда не было единства. Об этом «360» рассказал политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Это политическая организация, состоящая из ситуативных попутчиков. Эти люди были избраны только за счет дутого рейтинга тогда уже президента Украины Владимира Зеленского. На его имени они попали в Раду. У этой политической силы нет ни идеологии, ни каких-то единых позиций относительно внутренней политики страны, поэтому все эти конфликты происходят перманентно. А некоторые депутаты просто выбирают нужное для себя событие, которое позволяет им распрощаться с данной политической силой», — объяснил он.

Мезюхо уверен: если бы не регламент парламента, согласно которому депутат, вышедший добровольно из фракции, лишается мандата, перебежчиков было бы значительно больше. Поэтому некоторые бывшие «слуги народа» специально провоцировали фракцию на то, чтобы она их исключила. В этом случае они просто становились не фракционными парламентариями.

Политолог охарактеризовал Янченко и Шуляк как одиозных дам. По его словам, назвать их политическими деятелями попросту не поворачивается язык. Для обеих парламент — вершина политической карьеры.

Думаю, там в принципе нет ничего святого, внутри этой фракции «Слуга народа». Да и вообще в Верховной раде. Конфликты между членами партии и членами фракции возникают постоянно. <…> Просто на фоне боевых действий любая конфликтная ситуация воспринимается с большим ажиотажем. Иван Мезюхо

Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич вовсе заявил, что «Слуга народа» на сегодня вряд ли можно назвать политической партией в полном смысле слова. Это скорее рабочий инструмент в руках президента Украины, которым Зеленский пользуется по мере необходимости.

«Сейчас это просто клуб поддержки Зеленского», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский / офис президента Украины

Политические игры из-за промахов ВСУ

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко отметил, что тенденция, складывающиеся на линии фронта, показывает: никакого продвижения ВСУ пока нет. Таким образом, все заявления Киева о мощном наступлении оказались неправдой.

«Поэтому то, что происходит в партиях, в первую очередь в „Слуге народа“, — начало внутренних подковерных игр. <…> Отношение к раненым отвратительное. Огромное число погибших не фиксируется, их продолжают считать пропавшими без вести. Так не выплачивают компенсации семьям. Это все делают специально», — пояснил Борзенко «360».

Даже когда Россия предлагает отвести специальное время для того, чтобы у сторон была возможность забрать тела, ВСУ оставляют погибших, уводя с собой лишь раненых. Такое отношение, уверен военный корреспондент, прослеживается по всей линии власти — от самого Зеленского.

«Поэтому внутренние подковерные игры лишь начало. Сейчас много чего там будет. Будут отказываться от политики Зеленского, будут пытаться делать себе имена на происходящих событиях, потому что побед нет. А общество долго находилось в их ожидании. Пропаганда говорила: „Сейчас мы русских выбьем и пойдем на Крым!“ Но ничего из этого не происходит, идет перемалывание личного состава ВСУ, причем в огромных количествах», — заметил Борзенко.

Отсутствие культуры в Раде

Что касается высказываний представителей «Слуги народа», Мезюхо напомнил: в Раде в свое время заседала Ирина Фарион, которая «приставала» к детям, если они использовали русские имена. Соответственно, ни о каком уровне культуры украинских политиков говорить не приходится.

«Партия „Слуга народа“ дала шанс избраться в том числе людям, которые никогда не были депутатами. Они, на словах убив дракона, сами стали драконами. Погрязли в коррупционных схемах, в хамстве, пренебрежительном отношении к людям, голосовании не личном, а кнопкодавстве. Они стали повторять все те же негативные поступки, которые осуждали во время предвыборной кампании», — рассказал политолог.

Он подчеркнул, что это нормальное поведение не только для представителей «Слуги народа», но и для других политических партий Украины.

«Если вы помониторите личные аккаунты в социальных медиа ряда депутатов Верховной рады, то увидите обилие обсценной лексики, междометий. Это такой политический тренд на Украине», — заключил Мезюхо.