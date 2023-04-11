11 апреля 2023, 00:53
Нет ничего удивительного. Отправке «Аэрофлотом» самолета на ремонт в Иран нашлось простое объяснение
Главред Avia.ru Гусаров: Иран обеспечивает техремонт обслуживания самолетов в санкции
«Аэрофлот» на фоне западных санкций впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран. Кроме иранских специалистов, на данном этапе определенные виды работ в условиях санкций никто произвести не сможет. В России нет никакого смысла осваивать достаточно сложные технологии, касающиеся западных самолетов, ведь гражданская авиация и промышленность страны взяла курс на импортозамещение.
Самолет на ремонт
Самолет «Аэрофлота» — широкофюзеляжный Airbus A330 — перелетел 5 апреля из Шереметьево в Тегеран. Там воздушное судно обслужат технические специалисты иранского перевозчика Mahan Air.
У последнего большой опыт в ремонте самолетов, есть международные сертификаты и богатая материальная база. Работы перевозчик выполняет с высоким уровнем качества.
До этого «Аэрофлот» пользовался услугами компании HAECO из Гонконга. С ней у отечественного перевозчика было долгосрочное соглашение по обслуживанию воздушных судов. Но введенные со стороны Запада санкции затронули в том числе поставки запчастей и услуги ремонта техники отечественных авиакомпаний.
Курс на импортозамещение
Российские технические специалисты и технические центры имеют достаточно высокую степень компетенции в области ремонта и технического обслуживания воздушных судов, отметил в беседе с «360» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Однако есть некоторые элементы процесса, которые в нынешних санкционных условиях «несколько продвинуты».
«Мы, наверное, могли бы и самостоятельно проводить подобные работы, но все хорошо, когда никаких санкционных ограничений», — заметил он.
Гусаров напомнил, что Иран находится под санкциями очень давно. За годы ограничений государство научилось обеспечивать технический ремонт обслуживания воздушных судов западного производства.
Компетенция иранских специалистов, как отметил Гусаров, в мире уникальна. По его мнению, возможно, кроме них, на данном этапе определенные виды работ с учетом санкций никто произвести не сможет. И в том, что «Аэрофлот» отправил свой самолет на ремонт в Иран, нет ничего удивительного.
Пока российские специалисты самостоятельно не освоят определенные технологии, добавил эксперт, обслуживать отдельные воздушные суда или производить некоторые ремонтные работы будут именно в Иране. Возможно, в освоении таких технологий необходимости и не возникнет.
«Во всяком случае, может так и останется, с учетом того, что все-таки основной вектор нашей гражданской авиации и промышленности взят на импортозамещение, на производство отечественных самолетов. И соответственно, осваивать сейчас достаточно сложные технологии полностью всех видов работ по западным самолетам не имеет никакого смысла», — объяснил собеседник «360».
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