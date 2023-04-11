Мир 11 апреля 2023, 00:53 Нет ничего удивительного. Отправке «Аэрофлотом» самолета на ремонт в Иран нашлось простое объяснение Главред Avia.ru Гусаров: Иран обеспечивает техремонт обслуживания самолетов в санкции Pxhere

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«Аэрофлот» на фоне западных санкций впервые в истории отправил свой самолет на ремонт в Иран. Кроме иранских специалистов, на данном этапе определенные виды работ в условиях санкций никто произвести не сможет. В России нет никакого смысла осваивать достаточно сложные технологии, касающиеся западных самолетов, ведь гражданская авиация и промышленность страны взяла курс на импортозамещение.

Самолет на ремонт

Самолет «Аэрофлота» — широкофюзеляжный Airbus A330 — перелетел 5 апреля из Шереметьево в Тегеран. Там воздушное судно обслужат технические специалисты иранского перевозчика Mahan Air.

У последнего большой опыт в ремонте самолетов, есть международные сертификаты и богатая материальная база. Работы перевозчик выполняет с высоким уровнем качества.

РИА «Новости»

До этого «Аэрофлот» пользовался услугами компании HAECO из Гонконга. С ней у отечественного перевозчика было долгосрочное соглашение по обслуживанию воздушных судов. Но введенные со стороны Запада санкции затронули в том числе поставки запчастей и услуги ремонта техники отечественных авиакомпаний.

Курс на импортозамещение

Российские технические специалисты и технические центры имеют достаточно высокую степень компетенции в области ремонта и технического обслуживания воздушных судов, отметил в беседе с «360» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Однако есть некоторые элементы процесса, которые в нынешних санкционных условиях «несколько продвинуты».

«Мы, наверное, могли бы и самостоятельно проводить подобные работы, но все хорошо, когда никаких санкционных ограничений», — заметил он.

Гусаров напомнил, что Иран находится под санкциями очень давно. За годы ограничений государство научилось обеспечивать технический ремонт обслуживания воздушных судов западного производства.

Pxhere

Компетенция иранских специалистов, как отметил Гусаров, в мире уникальна. По его мнению, возможно, кроме них, на данном этапе определенные виды работ с учетом санкций никто произвести не сможет. И в том, что «Аэрофлот» отправил свой самолет на ремонт в Иран, нет ничего удивительного.

Пока российские специалисты самостоятельно не освоят определенные технологии, добавил эксперт, обслуживать отдельные воздушные суда или производить некоторые ремонтные работы будут именно в Иране. Возможно, в освоении таких технологий необходимости и не возникнет.

«Во всяком случае, может так и останется, с учетом того, что все-таки основной вектор нашей гражданской авиации и промышленности взят на импортозамещение, на производство отечественных самолетов. И соответственно, осваивать сейчас достаточно сложные технологии полностью всех видов работ по западным самолетам не имеет никакого смысла», — объяснил собеседник «360».