Мир 02 августа 2023, 21:21 Несекретные материалы заката украинских портов Обозреватель «360» Бер: Украина останется без портов до возобновления зерновой сделки Телеканал «360»

Читать 360tv в

В Измаиле Одесской области в ночь на 2 августа прогремели взрывы. Пожары охватили промышленные и портовые объекты. Серьезно пострадал один из последних действующих портов Украины. Буквально еще пару месяцев — и у Киева не будет возможности выходить в Черное море. В то время, когда у России есть все возможности снабдить страны мира своим зерном. Об этом в своей колонке напомнил обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Среда, 4 августа, 04:00 утра порт Измаил-Сити, Одесская область. Похоже на начало очередной серии зарубежного сериала о приключениях агентов ФБР, но этот сериал называется «Несекретные материалы заката украинских портов».

В Киеве решили: да и бог с ней, с зерновой сделкой, кто они такие вообще? Мол, у нас есть порты речные, морские, сухогрузы, мы и сами обойдемся. Но ВС РФ напомнили, что порты функционировали, только пока работала сделка. Нет выполнения российских условий — нет портов и, следовательно, нет моря у Украины.

Что осталось от одного из последних действующих портов Украины сегодня утром? Ни-че-го. Эти речные и морские инфраструктуры использовали для подвоза топлива и боеприпасов для нужд ВСУ. Причем задамажили все это при помощи недорогих российских беспилотников — ракеты тратить не пришлось.

Что-то подсказывает, что порты размажут по земле специально до восстановления зерновой сделки. А зерно по морю будут экспортировать российское.

«Не кажи „гоп“, пока не перепрыгнешь»

За день до российской программы реновации украинского порта Измаил западная пресса улюлюкала: «Ага! Сухогрузы прорвали их блокаду и идут загружаться в украинские порты на Дунае!»

А вот какая информация появилась в СМИ сегодня: «В порт Измаила зашли три грузовых гражданских судна. Первое принадлежит Израилю, второе — Греции, третье — турецко-грузинской компании».

В измаильский порт они зашли под охраной четырех боевых самолетов НАТО. На сухогрузах были включены транспондеры — приборы, чтобы проезжать по платным маршрутам без остановки, не останавливаясь из-за пошлин. И чтобы их видели все, у кого есть приложение по отслеживанию передвижения судов.

Что было на этих сухогрузах? Наверняка пустые, за зерном шли, раз под охраной самолетов. Плыли вдоль побережья Румынии, чтобы не нарваться, и повернули в дельту Дуная, налево.

Минобороны России предупреждало, что любые сухогрузы под любым флагом будут рассматривать как военные цели. Так что теперь пусть не возмущаются.

Что находилось в речном порту и почему он так важен?

Есть информация, что там сгорела нефтебаза и нанесен новый ущерб портовой инфраструктуре. Для нас — вполне обычная новость об очередном уничтоженном порте, а до Киева только доходит, что без России провернуть свои дела не получится.

Один из сервисов опубликовал снимок морских торговых судов рядом с устьем Дуная: сухогрузы боятся прорвать российскую блокаду и дрейфуют неподалеку в море.

Возможно, западные СМИ раздули прорыв трех сухогрузов. И они, как и остальные, ожидают возобновления сделки. И скорее всего, напрасно. Возможно, под прорывом блокады вражеские СМИ хотели продемонстрировать хоть какую-то победу над Россией.

В городе Джидда 5 августа планируют собраться представители стран Запада и всего Юга, чтобы обдумать мирные решения по Украине, но без участия Российской Федерации. Поэтому на Западе ищут возможности показать Россию со стороны, терпящей поражение.

Такого явления, конечно, нет и не случится. Поэтому этот сабантуй — пустая трата времени.

У Украины и Запада есть свои теории

Украинский спикер Наталья Гуменюк заявила, что портов на Украине осталось на два-три месяца. Якобы Россия торопиться отсечь море, чтобы быть монополистом и заставить мир голодать.

Из всего правда то, что через пару месяцев у Украины не будет возможности выходить в Черное море. По поводу голода в мире — вряд ли. У РФ есть все возможности снабдить страны мира своим зерном, которого во много раз больше, чем у Украины.

Просто Запад не хочет, чтобы на этом Россия зарабатывала деньги. Цены на зерно после приостановления зерновой сделки увеличились почти вдвое.

В СМИ сообщают, что России нужен контроль над северной частью Черного моря не столько для запрета перевозки военных грузов на Украину, сколько для предотвращения провокаций на Черном море. Порты разрушены, а значит, никаких западных судов там не будет, потому что и смысла в этом нет.

Интересен еще один факт. Как только немецкое издание Bild с бравадой сообщило о том, что западные суда прорвали российскую блокаду — спустя несколько часов порт Измаила был атакован. Прямо какая-то наводка от немцев.

Если и дальше будут упредительно хвалиться о прорывах, то окажут Западу медвежью услугу, а нам помогут сосредоточить удар на очередном порту, куда хотят зайти зарубежные сухогрузы.

На Западе просто стараются сделать новость так, чтобы подбодрить своих граждан — мол, все не зря мы делали. Но попытки оборачиваются очередной победой России.

Воевать скоро будет нечем. Еще и Черное море под контролем РФ. Если и будут мирные переговоры, то точно не в пользу Киева, силы и поддерживаемый Западом авторитет которого истощаются с каждой неделей.

А что же все-таки в Измаиле были за корабли?

Есть версия, что страны подобрали неслучайно. Израиль сопротивлялся поставкам вооружения на Украину, а тут на его судно якобы совершили бесчеловечную атаку. Значит, надо помочь Украине оружием.

То же самое можно сказать и про греческий сухогруз. В Греции есть ПВО С-300 по Варшавскому договору и боеприпасы к ним. Значит, надо их отдать Украине через провокацию входа в Измаил. Ну и заодно настроить Турцию и Грузию против РФ, чтобы и эти страны принимали максимальное участие в войне против России.

Похоже на хорошо продуманный подбор стран-участниц жертвенного морского каравана. Даже в случае, если эти корабли пострадали, вины РФ в этом нет. Предупреждали 20 июля: порты Украины заблокированы, вздумаете проплыть — пеняйте на себя. Поэтому совесть России чиста.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.