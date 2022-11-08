Эксклюзив 08 ноября 2022, 12:52 Нерушимость границ — миф, который никогда не был реальностью Публицист Новоселов: нерушимость границ — миф, который никогда не был реальностью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Идея нерушимости государственных границ впервые получила правовое оформление в договоре Советского Союза с Федеративной Республикой Германией в августе 1970 года. С тех пор прошли десятки лет. Как часто пренебрегали этим принципом и нарушает ли его Россия сегодня, как утверждают на Западе? Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

Реклама

Далее — прямая речь.

Концепция нерушимости границ в Европе была формализована Хельсинкскими соглашениями 1975 года, в которых также говорилось о недопустимости вмешательства во внутренние дела и содержались призывы к защите прав человека.

Однако Хельсинкские соглашения соблюдались недолго, а именно до 1990 года, когда Западная Германия (ФРГ) аннексировала Восточную Германию (ГДР). После этого произошли распад СССР, распад Югославии, раздел Чехословакии, Балканские войны, гражданские конфликты в бывшем СССР, отделение Косова, воссоединение Крыма с Россией.

Все эти изменения произошли в относительной Европе, так что, похоже, нерушимость границ — миф, который никогда не был реальностью. Народы развиваются, страны развиваются, люди меняются. Миропорядок, установившийся после Второй мировой войны, продержался почти 40 лет. Но и в эти годы границы стран постоянно менялись.

История знает много примеров распада империй. Иногда это происходит быстро и влечет за собой гражданские войны, как распад Российской империи или отложенные конфликты вроде распада Австро-Венгрии, повлекшего за собой множество изменений границ и территориальных споров в период между мировыми войнами и после Второй мировой.

Распад Оттоманской Порты вызвал хаос на Ближнем Востоке и привел к множеству проблем, которые проявляются и сегодня: изгнание армян с исторических земель, отсутствие государства у курдов, произвольные границы многих государств.

Тридцатилетняя годовщина со дня падения Берлинской стены / РИА «Новости»

Британская империя распадалась более упорядоченно, однако и в этом случае не обошлось без конфликтов. Хотя при разделении Британской Индии каждое более чем из 600 княжеств получило право выбора между Индией и Пакистаном, войны все равно не удалось избежать.

Неудивительно, что многие страны и регионы на постсоветском пространстве не остались довольны сохранением административно-территориального деления СССР, при том что последнее много раз произвольно изменялось в период советской власти. В частности, получилось так, что Украинская ССР получила от Советского Союза ряд исконных русских областей, за которые русские столетиями проливали свою кровь.

Да, внутри СССР административные границы были признаны, конфликтов никаких не было, потому что все мы были частью единого Советского Союза и единого советского народа. Границы действительно имели только административное значение.

Крымский мост через Керченский пролив / РИА «Новости»

Даже Карабахский конфликт начался только на закате СССР, когда уже зашла речь о независимости республик. В советское время армяне и азербайджанцы, хотя могли недолюбливать друг друга, не были лютыми врагами, поскольку и те и другие составляли части общего целого.

Итак, СССР отдал Украине русские земли, а постсоветская Россия с легкой руки Ельцина признала это. Однако это признание имело хоть какой-то смысл только до тех пор, пока Украина оставалась дружественным или нейтральным государством и участвовала в постсоветских интеграционных проектах, даже таких как декларативный СНГ.

Президент Украины Леонид Кравчук (слева), председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич (в центре) и президент России Борис Ельцин (второй справа) после подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской Пуще / РИА «Новости»

В 2022 году России надоело терпеть враждебные силы на Украине, и теперь русские возвращаются за своими землями.

Возможно, Москва ошиблась и выбрала слишком мягкую тактику, не обозначив свои максимальные цели. Возможно, стоило отозвать признание независимости Украины и документально оспорить принадлежность ее регионов. Россияне увидели бы в этом бессмысленную трату времени, но с формальной точки зрения это было бы не менее важным решением, чем проведение референдумов.