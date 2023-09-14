Эксклюзив 14 сентября 2023, 01:17 Неприятный сюрприз. Запад хотел взорвать экономику России, а теперь кусает локти Блогер «Голос Мордора»: Западу не удалось сломать Россию экономически РИА «Новости»

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Российская экономика, и в частности оборонная промышленность страны, оказалась для Запада самым неприятным сюрпризом во время специальной военной операции. Вводимые санкции направлялись на ее уничтожение, но на деле ничего критичного не произошло. Экономика не только стала восстанавливаться, но в итоге перешла к росту. Об этом порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

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Просчет Запада

The New York Times с горечью пишет, что Россия очень сильно нарастила производство ракет самых разных типов, в том числе и самых мощных, типа «Калибров» и «Кинжалов».

Вообще, экономика, и в частности оборонная промышленность России, оказалась для западников, пожалуй, самым неприятным сюрпризом во время специальной военной операции. Все те санкции, которые вводились с самого начала, должны были раздавить, уничтожить российскую экономику. Они готовились долго и тщательно, несколько лет до начала СВО. И пришел момент, когда Запад решил применить то, что он сам считал «ядерным оружием» против экономики России.

А когда рассеялось облако от взрыва, западники увидели, что с российской экономикой не случилось ничего критичного. Она лишь немного просела, но стала очень быстро восстанавливаться и в итоге перешла к росту.

«Особенная боль»

Что особенно неприятно, как я уже и говорил, — оборонная промышленность. Которая работает в три смены и производит в огромных количествах технику, оружие и боеприпасы. Тут боль особенная, потому что США и Европа запустить свою оборонку все никак не могут.

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Денег-то вроде много, а вот с реальными возможностями — не очень, потому множество необходимых для производства оружия и боеприпасов предприятий, эти ребята вывели в другие страны, чтобы они не чадили и чтобы рабочим платить поменьше.

Сломать Россию экономически не удалось

А по поводу ракет и вовсе смешно. Чего мы только не слышали за это время от западников и украинцев! Что ракет осталось на один залп, что еще чуть-чуть и российские заводы не смогут их выпускать. Что российские ракеты из-за эмбарго на микроэлектронику летают теперь на микросхемах из разобранных стиральных машин, чайников и пылесосов.

Наверное, у россиян уже изъяли все бытовые приборы, а те, кто смог припрятать, кипятит воду, или стирает ночами, тайно, опасаясь агентов КГБ.

Но ракет становится все больше и летают они регулярно и результативно. Конечно, украинцы заявляют, что сбивают 30 ракет из 20, но все все прекрасно понимают. И на Западе тоже. По крайней мере, там почти что прекратились разговоры о «разорванной в клочья» экономике России, а видные издания с горечью пишут, что сломать Россию экономически не удалось. Даже пытаются анализировать, почему так произошло и приходят к гениальному выводу — потому что русские не такие, как они сами.

И это так, да. Именно поэтому русские и победят. Так, как это уже было не раз в истории.