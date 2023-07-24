Эксклюзив 24 июля 2023, 22:02 «Неправильно воюют». NYT обвинила в неудачах ВСУ профессионализм российских военных «Голос Мордора»: NYT обвинила российскую армию в неудаче контрнаступления ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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Широко разрекламированное контрнаступление ВСУ терпит поражение, и это становится очевидным даже на Западе. Мировые СМИ обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о новом этапе контрнаступа. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» провел обзор публикации американского издания The New York Times.

В проблемах ВСУ виноваты русские

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил о начале «новой волны контрнаступления». Об этом радостно сообщил BILD и некоторые другие западные издания, такого же бульварного качества.

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А вот в изданиях посерьезнее оптимизма все меньше и меньше. Вот, к примеру, свежий материал от издания The New York Times. Там от оптимизма вообще ничего не осталось и он сменился глухим разочарованием. Не оправдывают военные Украины надежд, которые возлагались на них натовскими хозяевами. Но что самое удивительное, в этом снова виноваты русские.

Мол, воюют они неправильно. Цитаты из статьи на эту тему просто фееричны. Например: «когда российские силы уходят с позиции, они начинают искусно обстреливать ее своей артиллерией, гарантируя, что украинские войска не смогут оставаться там долго».

Как будто бы русские войска должны просто отдавать свои оборонительные рубежи и гарантировать украинским военным спокойное в них пребывание.

Издание пишет, что у ВСУ сейчас есть множество проблем. Во-первых — личный состав. Опытные молодые бойцы выбиты и их приходится заменять теми, кого удалось схватить в рамках насильственной «могилизации». Мужики за 40, а то и за 50, воюют не очень охотно, неумело, многие имеют проблемы со здоровьем. Кроме того, новое пушечное мясо совершенно не обучено, так как бросается в бой буквально сразу после мобилизации. Проблемы есть и с командным звеном, так как многие офицеры и сержанты тоже выбиты, а на их обучение нужно время.

Во-вторых — проблема с боеприпасами. Их откровенно не хватает, и пытаясь создать огневой вал на одном участке, боеприпасы отбираются у подразделений, стоящих на других направлениях.

Еще часть проблемы с боеприпасами — использование старых, просроченных мин и снарядов, которые часто взрываются в стволах орудий и минометов и тем самым добавляют потерь украинским военным.

Российская армия «мешает» контрнаступлению

Но самый главный фактор, который мешает контрнаступлению — российская армия. Которая оказалась профессиональной, грамотно воюющей и вооруженной по современным стандартам. Некоторые виды оружия, например барражирующие боеприпасы «Ланцет», стали для ВСУ настоящим кошмаром. Украинские военные говорят, что они больше похожи не на дроны-камикадзе, а на планирующие бомбы, потому что имеют систему наведения, против которой бессильны системы РЭБ.

Кроме этого, российские военные научились точно бить по станциям связи Starlink, из-за чего их нельзя использовать на переднем крае.

The New York Times не делает аналитических выводов, просто перечисляя огромное количество проблем ВСУ, но читателю становится понятно, что разрекламированное контрнаступление превратилось в огромную мясорубку и проваливается.

Но бои до последнего украинца должны продолжаться, и поэтому госсекретарь США [Энтони] Блинкен требует от ВСУ бросать в бой все, что есть. Даже без учета того, что потом придется переходить к обороне.