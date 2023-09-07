Мир 07 сентября 2023, 21:10 Ненависть к птицам и демонизм. Биограф Айзексон обнажил жизнь Илона Маска Биограф Айзексон заявил, что Илон Маск сорвал тайное нападение Украины на Крым Flickr

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Биографию Илона Маска издадут 12 сентября. Автор книги Уолтер Айзексон предложил по-новому взглянуть на жизнь одного из богатейших людей планеты и пообещал раскрыть детали его участия в экосистеме Dogecoin. В течение двух лет биограф, президент Института Аспена, бывший глава CNN и главный редактор журнала Time Уолтер Айзексон следил за жизнью американского предпринимателя, смотрел все его выступления, посещал заводы и офисы, а также общался с ним, его семьей, друзьями и недоброжелателями. Несмотря на то, что до выхода биографии еще несколько дней, в Сети то и дело всплывают выдержки из нее. О самых интересных — в материале «360».

Сорвал тайное нападение Украины на Крым

Американский предприниматель в 2022 году не дал дронам киевского режима атаковать российский флот у берегов Крыма. Маск приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink недалеко от побережья полуострова, чтобы сорвать тайное нападение Украины, сообщил CNN.

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«Когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они „потеряли связь и выбросились на берег“», — опубликовали журналисты отрывок из книги.

Украинские чиновники молили миллиардера снова включить спутники — боялись, что Россия ответит на нападение. Биограф написал, что отвергнуть запросы Украины Маска заставил экзистенциальный страх разжечь конфликт. Как пояснил сам бизнесмен Айзексону, Starlink не был предназначен для баталий.

«Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», — заявил Маск.

РИА «Новости»

Дочь, которая ненавидит деньги отца

Не осталась в стороне личная жизнь американского предпринимателя. Айзексон написал, как дочь-трансгендер Маска разорвала связь с отцом-миллиардером. Бизнесмен позволил 19-летней Вивиан Дженной Уилсон, которая родилась мальчиком по имени Ксавье Маск, учиться в элитной калифорнийской школе. Но там чаду «промыли мозги».

Основатель SpaceX рассказал автору, что изначально был «оптимистично» настроен и принимал все решения своего ребенка, пока тот не решил прекратить общение с ним.

«Она вышла за рамки социализма, став полной коммунисткой и думая, что любой богатый — зло», — заявил Маск Айзексону.

В 2022 году Ксавье получил разрешение на смену пола и имени, заявив, что не хочет быть связанным со своим отцом. Это причинило магнату больше боли, чем смерть его первенца Невады.

Историю семейного раскола биограф приправил ​​рассказами об идее Маска купить Twitter за 44 миллиарда долларов — четыре триллиона рублей. Тогда магнат назвал себя «огнедышащим драконом», который нужен платформе для успеха.

РИА «Новости»

«Чертовы птицы должны исчезнуть», или детали покупки Twitter

В биографии миллиардера Уолтер Айзексон показал закулисный взгляд на одно из самых неожиданных и противоречивых решений в карьере бизнесмена.

Интерес к инвестициям в Twitter у Маска впервые возник в апреле 2022 года, тогда же он согласился войти в совет директоров компании. Однако недовольство политикой соцсети и действиями руководства побудило бизнесмена в итоге выкупить компанию.

Издание WSJ, опубликовавшие эксклюзивный отрывок, сообщило, что Маск встречался с бывшим гендиректором Twitter Парагом Агравалом и решил, что тот «приятный парень», что плохо для продвижения платформы.

«Что нужно Twitter, так это огнедышащий дракон. Параг не такой», — заявил Маск биографу.

Идея о выкупе соцсети не покидала американского предпринимателя. Маску не нравилась чересчур левая корпоративная культура в Twitter. Сначала его забавляла, а потом начала раздражать синя птичка — логотип сети, который был повсюду.

«Все эти чертовы птицы должны исчезнуть», — сказал бизнесмен.

Айзексон заявил, что магнату по больше по душе «мрачные и бурные драмы, чем бодрая и легкая болтовня».

Сделка по покупке Twitter прошла в октябре — Маск купил торговавшуюся на бирже компанию. Летом 2023 года бизнесмен переименовал соцсеть в X.

РИА «Новости»

Готов разорвать человека на части — режим «Демона»

Журналист Айзексон рассказал о еще одной особенности Маска — уходить в работу с головой и терять всякое сочувствие к людям. Первой с демоном магната сравнила певица Граймс — бывшая возлюбленная миллиардера и мать двоих его детей. Она рассказала Айзексону, что в такие моменты даже не общалась с партнером.

«Он уходил в себя, и я понимал, что в этот момент он собирается морально разорвать этого человека на части», — добавил Айзексон.

По словам биографа, «маниакальное чувство срочности» даже пугало сотрудников Маска. Об этом он рассказывал в одном из интервью. В книге про Маска Айзексон также упоминал о том, что путь бизнесмена был тернист.

Маск вырос в Южной Африке и часто подвергался насилию со стороны других детей. Но физические шрамы не могли сравниться с эмоциональными травмами, которые наносил ему его собственный отец — инженер Эррол Маск. Это сильно повлияло на психику Маска, у которого бывают часты перепады настроения.

РИА «Новости»

Мемкоин и Маск

В биографии подробно описано, как Илон Маск планировал запустить платформу социальных сетей на блокчейне. Идеей магнат поделился со своим братом во время обеда.

Маск тайно финансировал разработку Dogecoin, писал WSJ. Журналисты отметили — Маск оказал значительное влияние на рост популярности и внешний вид монеты-мема. Айзексон в книге раскрыл детали участия бизнесмена в экосистеме Dogecoin, что, как верят многие, может всколыхнуть все криптосообщество и положить конец давним спекуляциям. Теперь мир буквально замер в ожидании поведения Dogecoin после выхода биографии Маска.

РИА «Новости»

Биография Маска сначала выйдет в Соединенных Штатах в сентябре 2023 года, а через месяц станет доступной российским читателям на сервисе Smart Reading. В издательстве Corpus на русском языке книга выйдет в 2024 году.

На счету Айзексона биографии таких известных личностей, как Бенджамин Франклин, Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи. На русский язык переведена официальная биография создателя корпорации Apple Стива Джобса.