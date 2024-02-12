Мир 12 февраля 2024, 17:33 Немцы перекрыли дороги к стройплощадке оборонного завода Акция протеста началась в Германии на месте строительства оборонного завода Philipp Schulze / Global Look Press

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Заложение фундамента для нового оружейного завода в Нижней Саксонии компании Rheinmetall столкнулось с акцией протеста местных жителей, перекрывших дороги к строительной площадке. Об этом сообщил телеканал ZDF.

В качестве требований участники акции выразили протест политике вооружений и продолжающимся боевым действиям. Представитель полиции в беседе с журналистами заявил, что протестующие перекрыли подъездные пути, ведущие к стройке. Он подчеркнул, что акция носит мирный характер и никаких беспорядков участники не устроили.

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Один из организаторов протеста заявил, что демонстрация должна показать властям страны свое несогласие с продвигаемой военной политикой.

«Мы ожидаем, что правительство примет меры по деэскалации», — пояснил он.

Новый завод станет частью уже действующего промышленного комплекса Rheinmetall, где в понедельник, 12 февраля, откроют новое производство беспилотников. В церемонии открытия примут участие канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус.

Представитель оборонного холдинга Армин Паппергер заявил, что на строящемся заводе начнут производить артиллерийские боеприпасы. В беседе с журналистами он подчеркнул, что благодарен правительству за увеличение объема заказов.

«В прошлом году Rheinmetall получила от кабмина заказы на сумму в десять миллиардов евро. Мы ожидаем, что объем этого проекта составит около 15 миллиардов евро или более. При этом боеприпасы составят около 20% оборота нашей группы в этом году», — заявил Паппергер.

Он добавил, что новое производство поможет компании увеличить объемы производства, если США сократят или полностью прекратят поставки вооружений на Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своей колонке для The Wall Street Journal призвал страны Запада сделать все возможное, чтобы нарастить поставки оружия на Украину, чтобы не допустить победы России. По словам главы правительства ФРГ, такое развитие событий станет ударом для всего мирового порядка. Шольц добавил, что истекшие обязательства западных стран по поддержке украинской армии требуют продления, иначе ВСУ столкнутся с дефицитом оружия и боеприпасов.