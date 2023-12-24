Эксклюзив 24 декабря 2023, 17:31 Немцам приготовили шикарные подарки. Каким будет год для простых бюргеров Блогер «Голос Мордора»: немцы заплатят по полной за политику своих властей РИА «Новости»

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В 2024 году власти в Германии отменят энергетические субсидии для физических лиц и компаний, аграрный сектор начнут сокращать, а подоходный налог — повысят. Санкт-Николаус особенно щедр на подарки для немцев, только они вряд ли понравятся бюргерам, заявил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Давайте посмотрим, чем побалует немцев бородатый дедушка в Новом году. Во-первых, отмена всех энергетических субсидий. Не будет больше никаких компенсаций за выросшие цены на электроэнергию и газ, на бензин и дизель.

Цены и сейчас прилично кусаются, но бюргеры уже немного попривыкли, да и власти давали понемножку, чтобы граждане чувствовали заботу властей, но теперь этого не будет. И немецкому обывателю придется платить за газ, электричество и бензин по полной. Шикарный же подарок, согласитесь?

Кстати, и благое в этом есть — «зеленый» вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что субсидии на энергию вредят климату. Оно и понятно: немец в душе должен находиться еще меньше и делать воду еще холоднее, думая о климате.

Отмена субсидий касается как обычных граждан, так и промышленности. И вот тут, пожалуй, самая главная проблема. Хотя… Какая проблема, если [Олаф] Шольц, [Анналена] Бербок и Хабек практически не скрывают свою главную цель — удушить немецкую экономику?

Второй роскошный подарок — отмена долгового тормоза. Тут немцы могут порадоваться, но недолго.

Деньги власти найти смогут, заняв их на стороне, а значит, местная алкашня продолжит получать свои социальные пособия. Да и трудящемуся бюргеру что-то обязательно перепадет. Но потом эти деньги придется отдавать, а перспективы экономики Германии сейчас отнюдь не цветов движения ЛГБТ*, так что может прийтись туго.

Хороший подарок получили фермеры. Даже два подарка. Им сказали, что аграрный сектор будут сокращать, потому что коровы вредят климату, а также отменили им субсидии на топливо. Это будет означать, что продукты в Германии в следующем году могут прилично подорожать.

Фермеры, конечно, рады. Празднуют до сих пор. Блокируют автострады, заезжают колоннами тракторов в города и прекращать празднования не собираются.

И наконец, подарок, который еще не подарили, но уже обещают — повышение подоходного налога на доходы бюргеров, за счет чего власти Германии собираются кормить и вооружать Украину. И вот этот подарок — настоящий шедевр.

Бюргера сейчас убеждают, что, если этого делать, то нападет Путин. Бюргер уже не верит, но пока сидит тихо. В принципе, его можно понять, потому что есть огромная надежда, что это правительство просто рухнет и тогда немцы могут лишиться части замечательных подарков. Может быть, хоть это сделает наступающий год для них немного радостнее.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.