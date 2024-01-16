Мир 16 января 2024, 16:23 Немного лжи и ракетных ударов. Конфликт на Ближнем Востоке далек от финала Политолог Подлесный: атака на базы США на Ближнем Востоке не была случайностью Бойцы Корпуса стражей исламской революции. Фото: Morteza Nikoubazl / Global Look Press

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Ближний Восток остается горячей точкой планеты. Корпус стражей исламской революции в ночь на 16 января обстрелял американскую военную базу в Ираке и существенно потрепал агентов Моссада. Однако пока особых потерь никто не признал, ведь информационная война теперь неизменнный спутник любого конфликта. Единственное, что можно сказать точно: раз в дело пустили баллистические ракеты, мир наступит не скоро.

Иранцы ударили по базам США

Корпус стражей исламской революции нанес удар баллистическими ракетами и дронами по штаб-квартире израильской службы внешней разведки Моссад в иракском городе Эрбиль. В частности, были поражены резиденция связанного с Израилем владельца Falcon Group и Empire Пешвы Дзаи и местный штаб курдской службы безопасности.

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Также под обстрел попали международный аэропорт, к которому примыкает военная база «Харир», и новое (недостроенное) здание консульства США. Во время налета погибли двое и ранены пятеро человек, сообщило агентство Reuters. Однако представитель Белого дома Эдриен Уотсон заявил, что американские граждане не пострадали.

После начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем американские военные в Ираке и Сирии стали регулярно подвергаться нападениям. Несколько дней назад четыре ракеты атаковали военную базу США в городе Эш-Шаддади провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии.

Информационная война

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» отметил, что едва ли атака Корпуса стражей исламской революции на американские консульство и военную базу были случайностью.

Безусловно, удары наносили целенаправленно по тем позициям, которые заранее выбрали. Понятно, что это сугубо военные цели, в отличие от того, как неизбирательно действует Израиль, уничтожая все живое на территории сектора Газа. Геннадий Подлесный

Эксперт уточнил, что хотя американцы выразили возмущение, они заверили, что никак не пострадали и все-все баллистические ракеты пролетели мимо. Кстати, незадолго до этой атаки ракета попала в один из американских кораблей, и тогда тоже последовало заявление, что ничего не случилось — боеголовка якобы не попала в цель.

«Иран предсказуемо заявил, что непричастен к этим ударам, потому что ему нет смысла втягиваться в прямое противостояние с коалицией, которая организовали США. Все остальные участники этого конфликта, который развивается сейчас на Ближнем Востоке, — Израиль, ХАМАС, „Хезбола“ — решают свои задачи», — пояснил Подлесный

Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Все это обычная информационная битва, заверил собеседник «360». Одни пытаются доказать, что они наносят существенный урон оппоненту. Другая сторона заявляет, что ничего страшного не случилось.

Вот только тогда непонятно, отчего такая нервная реакция, раз «все летит мимо». Похоже, что истина, как всегда, лежит где-то посередине.

А где-то там, далеко от этого места, в офисе президента Украины заплакал маленький человечек, который прекрасно понимает: чем дольше и больше будет разрастаться конфликт на Ближнем Востоке, тем дальше он будет от получения той помощи, на которую рассчитывает, от США и Европы. Геннадий Подлесный

По словам эксперта, ясно одно: раз в ход пошли баллистические ракеты, ближневосточный вооруженный конфликт будет продолжаться еще достаточно долго.

Ближний Восток не заслонял Украину

Кстати, украинцы действительно сильно раздражены ситуацией на Ближнем Востоке, ведь она отвлекла от них внимание всего мира. Американская помощь запаздывает, и даже шантаж Владимира Зеленского о погибающих от голода пенсионерах не сдвинул позиции конгресса. Европейцы тоже притормозили с выплатами.

Украинская новостная повестка перестала занимать центральные места в СМИ, зато Израиль, ХАМАС, хуситы у всех на слуху. Теперь Украине приходится отчаянно бороться, чтобы вновь привлечь к себе внимание союзников, написала американская газета The Wall Street Journal.

Журналисты уточнили, что на самом деле отсутствие интереса к Украине никак не связано с Ближним Востоком — тут постарались сами украинцы, когда с треском провалили так широко разрекламированное контрнаступление ВСУ. Неудачников никто не любит.