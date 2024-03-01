Мир 01 марта 2024, 15:25 Немецкий офицер предупредил об опасных последствиях поспешной передачи ракет ВСУ Офицер бундесвера объяснил факторы сроков возможных поставок ракет для ВСУ Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press

Читать 360tv в

Вокруг поставки Германией ракет для Украины ведется очень много дискуссий. Один из самых важных аспектов — это сроки возможных поставок, заявил в беседе с немецкими высокопоставленными офицерами начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе. Текст аудиозаписи их беседы опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

«Я буду вам благодарен, если вы мне сообщите не только о том, какие у нас существуют проблемы, а как мы можем их решить», — попросил собеседников инспектор BBC бундесвера Герхартц.

Реклама

Говоря о способах поставок, он привел пример Великобритании. По его словам, англичане всегда перевозят их на бронеавтомобилях Ridgback.

«Французы так не делают. Они поставляют на Украину Q7 с ракетами Scalp. Storm Shadow и Scalp имеют схожие технические характеристики для их установки. Как мы будем решать эту проблему?» — поинтересовался он.

В качестве возможных вариантов он привел пример передачи ракет MBDA с помощью Ridgback. Либо же одного из специалистов бундесвера прикомандируют к MBDA.

В ответ Грефе отметил, что, если сейчас канцлер Олаф Шольц решит, что ФРГ должна поставлять ракеты, их будут передавать из бундесвера. К применению снаряды при этом будут готовы только через восемь месяцев.

Мы не можем сокращать время. Потому что если мы это сделаем, то может случиться ошибочное применение, ракета может упасть на детский сад, снова будут жертвы среди гражданских. Эти аспекты должны учитываться. Франк Грефе начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера

Кроме того, продолжил Грефе, без фирмы-производителя здесь ничего решить не получится, так как с ее помощью можно будет оснастить, перевооружить и поставить первые ракеты.

«Мы можем немножко нагнать производство, но не следует ждать, пока накопится 20 штук, можно передавать по пять. Время поставки этих ракет напрямую зависит от промышленности. Кто будет платить за это? Еще один вопрос — на какие системы вооружения эти ракеты будут крепиться? Как должно поддерживаться взаимодействие между фирмой и Украиной? Или у нас налажена какая-то интеграция?» — перечислил он сразу несколько остро стоящих вопросов.

Герхартц заметил, что производитель TSG заявлял о том, что сможет решить проблему в течение шести месяцев.

«Если федеральный канцлер решит пойти на это, то должно быть понимание, что только для производства креплений потребуется шесть месяцев. В-третьих, теоретически нас может коснуться вопрос обучения», — ответил Грефе.

По его словам, сотрудничество с производителем ракет идет — специалисты компании обучают обслуживанию этих систем, а военные — тактическому применению. Здесь необходимо три — четыре месяца. Эта часть обучения может проходить в Германии, добавил офицер.

При поставке первых ракет нам необходимо быстро принять решение касательно креплений и обучения. Возможно, придется обратиться по этим вопросам к британцам, воспользоваться их ноу-хау. Мы можем передавать им базы данных, спутниковые снимки, станции планирования. Кроме поставок самих ракет, которые у нас имеются, все остальное может поставляться промышленностью или IABG. Франк Грефе

Герхартц при этом обратил внимание, что бундесверу важно понимать, что ВСУ могут использовать самолеты с креплениями для ракет Taurus и для Storm Shadow.

«Англичане были там и оснастили самолеты. Системы не настолько сильно различаются, их можно использовать и для Taurus. Я могу сказать про опыт использования комплекса Patriot. Наши эксперты сначала тоже просчитывали долгие сроки, однако им удалось справиться за считанные недели», — указал он.