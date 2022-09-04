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Viber Немецкие депутаты потребовали демонтировать «Северный поток — 2». Сделать им это никто не даст Политолог Светов: в Германии потребовали демонтировать «Северный поток — 2» ради хайпа

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Свободная демократическая партия (СвДП) потребовала разобрать трубопровод «Северный поток — 2». Она заявила, что строительство объекта привело к дипломатической изоляции Германии. Но депутаты не имеют никакого отношения к проекту и не являются собственниками газопровода, поэтому демонтировать его им никто не позволит. Как пояснил «360» политолог и журналист Юрий Светов, они лишь пытаются поймать хайп, выступая с бредовыми предложениями.

Демонтаж «Северного потока — 2»

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Демократическая партия имеет 92 места в парламенте и входит в правящую коалицию. Депутаты выступили с призывом разобрать трубопровод на встрече в Бремене. По итогам выездного совещания они подписали документ с рядом требований.

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«Как свободные демократы, мы требуем демонтажа „Северного потока — 2“, а также скорейшей разработки концепции правовых, технических и экологических гарантий», — привело цитату издание Der Spiegel.

Еще представители партии выступили за скорейшее прекращение покупок сырья и энергии у России и Белоруссии. По их словам, с самого начала трубопроводы «Северного потока» были геополитическим проектом.

«Его целью была изоляция Украины. Именно поэтому строительство газопровода „Северный поток-2“, в частности, привело к значительной дипломатической изоляции Германии», — заявили в СвДП.

РИА «Новости»

Российские власти неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» представляет собой именно коммерческий проект и не имеет политической подоплеки. Трубопровод достроили осенью 2021 года. Реализация проекта заняла более трех лет.

Пока «Северный поток — 2» не работает, так как не решен вопрос его сертификации. Сначала все упиралось в требование Германии привести всю документацию в соответствие с законодательством страны, а затем Евросоюз начал вводить антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Сейчас основным путем поставок газа из России в Европу является «Северный поток».

Разобрать трубопровод никто не даст

В Германии не первый раз выступают с призывом демонтировать «Северный поток — 2», напомнил политолог и журналист Юрий Светов.

«Уже много разных политиков на эту тему высказывались. На этот счет есть такая русская присказка „съесть-то он был съел, да кто ему даст?“. Так и здесь СвДП демонстрирует пренебрежительное отношение к слову „свобода“, которая присутствует в названии их партии», — заявил он.

Эксперт пояснил, что свобода предусматривает уважение к праву собственности. Депутаты не являются ни собственниками газопровода, ни теми, кто может принять решение его разобрать. Проект принадлежит определенным структурам, имеющим на него права.

«Принимать решение о демонтаже могут только тот, кто строил этот газопровод, кому он принадлежит, а не депутаты, которые выскакивают в очередной раз со своей бредятиной. Если они попытаются это сделать, то опять же кто им даст, у нас есть формы защиты частной собственности, в том числе Балтийский флот, который не позволит этого сделать», — отметил Светов.

Он выразил надежду, что в мире еще не окончательно потеряно понятие права собственности. Политолог заметил, что впереди будет немало судебных процессов, касающихся покушений на собственность российских граждан и российского государства.

Решили поймать хайп

По словам Светова, Германия не сможет использовать трубопровод, просто отрезав от него часть на своей территории.

«Это все из области фантазии, которые производят депутаты. Как они это представляют? Подойдут к этому газопроводу, раскопают его и будут пользоваться, а Россия просто на это смотреть будет? Я говорю, что это тема для того, чтобы господам депутатам попиариться», — сказал эксперт.

Он напомнил о недавнем заявлении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Она сказала, что для нее важнее сдержать обещание перед Украиной, а не мнение немцев по этому поводу.

«Хайп поймала. Теперь другие депутаты хотят поймать хайп, что давайте разберем „Северный поток — 2“. Безумные люди. А предприниматели предлагают запустить трубопровод для спасения немецкой экономики», — подчеркнул политолог.

Он призвал учитывать еще и то обстоятельство, что сейчас газопровод заполнен техническим газом. Последствия его разбора могут быть катастрофическими.

«Разрезав его, можно получить неизвестно что. Не надо с такой жуткой серьезностью относиться к бреду, который несут „Свободные демократы“. Они высказались, им сказали, что это невозможно. Захотите — получите по рукам. Вот вся ситуация», — отметил Светов.

В дальнейшем Россия может использовать для собственных нужд ту часть «Северного потока — 2», которая проходит по территории страны. С ее помощью можно газифицировать районы, в которых пока газ не провели. В перспективе по трубопроводу могут начать прокачивать водород.

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