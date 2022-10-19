Глава МИД Германии не желает продолжать переговоры с Россией: подробности | 360°

Мир 19 октября 2022, 17:26 Надежда на победу и дивиденды. Немецкая «Мисс Катастрофа» не хочет говорить с Россией Политолог Марков: Германия ждет капитуляции России РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Германии заявила, что не нужно стремиться к переговорам с Россией, а стоит отгородиться от нее. Политологи уверены: глава ведомства озвучила мысли своих заокеанских патронов. Однако сами немцы согласны с правительством и готовы терпеть лишения ради того, чтобы «досадить Путину». Похоже, ФРГ повторит путь Великобритании, где сначала восхваляли Лиз Трасс, а теперь называют ее «Мисс Катастрофа».

Германия не желает договариваться с Россией

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая на внешнеполитическом форуме фонда Körber-Stiftung, заявила, что Евросоюзу пора отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией». По словам главы МИД, в переговорах с российской стороной нет смысла, а вот Украине нужно и далее помогать во всех сферах.

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Немецкие журналисты критично отнеслись к выступлению Бербок: они отметили, что политик так и осталась молодой незрелой активисткой, не понимающей сути дипломатии. Китайцы, со своей стороны, заподозрили, что министр иностранных дел ФРГ работает не на Берлин, а на Вашингтон, у которого теперь немцы будут закупать энергоносители.

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РИА «Новости»

Сегодня европейцам важнее обезопасить себя от россиян, уверена Бербок. Но не все политики с ней солидарны. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель недавно подчеркивала, что «прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России», потому к заявлениям президента Владимира Путина следует относиться серьезно.

Ожидание российской капитуляции

Кандидат политических наук, директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков в разговоре с «360» выразил мнение, что Бербок лишь озвучивает желания Вашингтона. Ведь «Союз 90/Зеленые», к которому они принадлежит, тесно связан с Демократической партией США.

«Зеленые» начали свою деятельность около 30 лет назад как экологическая партия. Однако впоследствии быстро «эволюционировали» и, благодаря тесным связям с демократами из Штатов, стали проамериканской организацией.

«Что касается внешней политики, эта партия на 80% проамериканская, на 10% — „зеленая“ и на 10% — немецкая. В то время как экс-канцлер Меркель выражает позицию немецкого истеблишмента и бизнеса о том, что все же не нужно проводить жесткую политику с Россией, а постараться как-то договориться и соблюдть общие интересы», — объяснил Марков.

Он отметил, что между Бербок и Меркель — конфликт поколений: экс-канцлер помнит, что если начать большую войну с Россией, то та может и победить. Нынешняя глава немецкого МИД это уже забыла. Она продукт нового поколения идеологически направленных людей, которые с легкостью игнорируют реальность.

Бербок полагает, что Российская Федерация слабая и сильной никогда не будет, ее можно убить. Сейчас политик уверена, что украинская армия наступает, российская — отступает и с военной точки зрения Украине удается побеждать. Поэтому нужно додавливать Россию военным путем и переговоры должны быть только об условиях ее капитуляции. Сергей Марков

Немцы довольны правительством

Политолог и журналист Юрий Светов рассказал «360», что немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц пусть и косвенно, но все же упрекнул своих предшественников за слишком сильную связь с Москвой по энергоносителям. По мнению политика, это отрицательно сказалось на безопасности ФРГ.

РИА «Новости»

«Шольц гордо заявляет, что теперь, когда эта зависимость снизилась всего до 10%, безопасность его страны здорово укрепилась. То есть вектор понимания внешнеполитических немецких связей резко изменился: отказываются от того, что было со времен канцлера Вилли Брандта, заменив все на враждебность с Россией», — сказал политолог.

Он заметил, что выражение этих тенденций сегодня звучит в речах Бербок, которая знаменита заявлением: «Сначала — Украина, а потом уже собственная страна, и плевать, что думают избиратели!» Немцы это съели: по опросам общественного мнения, глава МИД на сегодня самый популярный политик Германии.

Значительная часть немцев, не менее 45%, поддерживают идею продолжать оказывать помощь Украине, хотя они лично испытывают от этого какие-то сложности. Поэтому госпоже Бербок не откажешь в том, что она действует, опираясь на мандат избирателей. Это мы недоумеваем, иронизируем над ее выступлениями, а немцам она подходит и нравится. Юрий Светов

Неудивительно, что Бербок может стать следующим канцлером. Политолог напомнил, что не так давно в Великобритании избрали премьер-министром не грамотного экономиста, а Лиз Трасс — воинственную даму, не преуспевшую ни на одном из министерских постов. Теперь британцы ее называют «Мисс Катастрофа» и требуют отставки.

«А куда вы раньше-то смотрели? Вам льстили ее слова, что она готова нажать на „ядерную кнопку“ в случае необходимости? Германия проходит этот же путь. Они восторгаются госпожой Бербок, ее фантастической неграмотностью. Но она, видимо, говорит то, что отражает сущностные намерения и мечты немцев», — добавил Светов.

РИА «Новости»

Владимир Путин верно подчеркнул: немцы сами, демократическим путем, выбрали свое нынешнее правительство. И менять его общество не желает — жителям Германии нравятся Шольц, Бербок и все остальные.

«Только в одном случае возможны перемены: когда российская армия победно завершит специальную военную операцию. Ведь сейчас за рубежом все строят свои расчеты на том, что России будет нанесено поражение и она будет расплачиваться за свое участие в конфликте, а они станут потирать руки и собирать дивиденды», — подытожил собеседник «360».