Эксклюзив 07 февраля 2024, 17:43 «Некому помочь». Россиянка застряла в Корее с больным сыном Мать избитого в Корее мужчины Марина: нет денег на транспортировку сына в Россию

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Чудовищная история произошла с 33-летним россиянином Павлом. Мужчину в Южной Корее жестоко избил его соотечественник. Пострадавшего парализовало, несколько месяцев он находится в больнице Чхонджу, но вывезти в Россию его не получается. Мать пациента Марина Смородникова рассказала «360», что у нее нет денег на транспортировку — речь идет о миллионах рублей.

Павел родился в Иркутске, но в последнее время жил в одном из поселков Южной Кореи. Он планировал заработать денег, затем жениться. Но в ноябре мужчина оказался в больнице — его до полусмерти избил уроженец Улан-Удэ.

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Мать пострадавшего не знает, что могли не поделить двое мужчин. Она предположила, что повздорившие были знакомы, но на какой почве подрались — непонятно. Марина выяснила, что в медучреждение ее сына доставила женщина. Тогда Павел еще мог ходить. В больнице ему выдали кремы, мази и отправили домой, а ночью молодого человека парализовало. Его обнаружил владелец квартиры, где жил россиянин. В больницу мужчину привезли полумертвым, сказала Марина, там ему сделали срочную операцию.

«Семнадцатого ноября пришло СМС-сообщение, что сына избили. Идет операция. Я позвонила в посольство… За это время ему провели три операции на мозге. У меня не было загранпаспорта, я вылетела в Корею только 6 января», — рассказала собеседница «360».

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«Некому помочь»

Первые два-три дня сын узнавал мать. Когда она говорила ему о том, что дома его ждут — начинал плакать. Но затем мужчине стало хуже, поднялась температура. Теперь он практически все время спит, поделилась Смородникова. Женщина звонила в разные инстанции, но ей сказали, что транспортировка — только за ее счет. Насчитали 3,2 миллиона рублей.

«У меня нет таких денег, я не могу транспортировать сына из Кореи. И все на этом застопорилось», — сообщила она.

Марине посоветовали обратиться в российскую санавиацию, но нужно было предоставить различные документы из Кореи. С этим возникли проблемы.

«Врач сказал, что можем хоть сейчас транспортировать. Мне выставили счет — 73 миллиона вон. Я, когда его увидела, сказала: „Вы меня хоть расстреляйте, у меня нет таких денег“. Это где-то в пределах пяти миллионов рублей. Я не знаю, что мне делать. Сказали хотя бы заплатить 35 миллионов вон, тогда выпустят», — пожаловалась собеседница «360».

Марина рассказала, что начала обращаться за помощью в различные благотворительные фонды. Пока помогли только два, но средств все еще не хватает. Как пояснила женщина, в подобные организации чаще обращаются с заболеваниями детей. Ее ситуация с избиением мужчины немного не стандартная.

«Некому мне помочь», — призналась она.

С тем, что удалось собрать, вышло около 20 миллионов вон. Но пока неизвестно, выпустят ли Марину с сыном из больницы.

«Я отсюда просто не смогу выбраться», — пожаловалась мать.

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Корейская бюрократия

Марина поделилась, что не может даже взять документы у врача, а их требуют для того, чтобы можно было транспортировать сына на пассажирском самолете. Российской стороне нужна информация об анализах, состоянии пациента. Корейский доктор выслушивает, отметила собеседница, а потом отправляет к медсестре. Сам ничего не подписывает.

«У них не так, как в России. У нас можно и врача в коридоре остановить, и к медсестре подойти. А здесь медсестра от руки ни за что не поставит цифру», — добавила Смородникова.

К тому же врачи пишут про специальный авиаборт, но такая перевозка очень дорогая. Нужно, сказала Марина, чтобы корейские медики прописали, что ее сына можно занести в обычный самолет на носилках, подключить к кислороду. На это все тоже нужны немалые средства, но это реальнее сделать.

«Чтобы занести на носилках больного, нужно найти авиакомпанию, которая согласится. Раньше это был „Аэрофлот“, они брали пациентов. Но чтобы больного на носилках занести, я должна купить девять билетов за свой счет. <…> Я тут зависла с ним (сыном — прим. ред.), ни туда и ни сюда. Из-за того, что я денег не плачу, его перевели в палату, ему стало плохо. Сына там намучили и опять в реанимацию перевели. Я две недели не могу поговорить с врачом! 400-500 тысяч вон стоит в час переводчик, а его еще надо найти», — отметила Марина.

Безысходность

Мать рассказала, что даже не в состоянии покупать сыну памперсы. Хорошо, добавила она, что одна местная религиозная организация решила помочь и сняла для нее небольшую квартиру, иногда помогает едой.

«Я сама диабетик, с ног валюсь. Тут уже месяц. Не знаю, как выбираться, где столько денег взять», — с горечью призналась она.

Марина рассказала, что готова продать дачу в Иркутске. Но одна доля принадлежит сыну, поэтому сейчас этого никак не сделать.

«Безысходность у меня», — заключила мать.

Неделю назад на связь с Мариной вышла мать подозреваемого, слезно просила забрать заявление. Смородникова попросила помощи с вывозом ребенка на родину, только после этого она готова пойти на уступку. Сейчас не до обид, отметила она, но важно решить вопрос с транспортировкой.