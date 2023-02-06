Мир 06 февраля 2023, 15:29 (обновлено: 06 февраля 2023, 16:57) 🤑 Политика публичного вымогательства. Некомпетентность Зеленского поставит под вопрос отношения с Израилем Политолог Мезюхо: Израиль не станет удовлетворять запросы президента Украины Зеленского freepik

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Украина потребовала от Израиля огромный кредит и публичного осуждения России. Скорее всего, исполнения этих желаний не будет, а угрожать Киеву нечем. Зато израильско-украинские отношения могут измениться в худшую сторону.

Новые требования украинцев

Накануне визита израильского министра иностранных дел Эли Коэна правительство Украины отправило Израилю список требований. Страна должна публично осудить Россию и поддержать «мирный план» президента Владимира Зеленского.

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Также Украина просит одобрить ей кредит на 500 миллионов долларов. По мнению представителей киевского режима, степень отзывчивости на эти запросы будет говорить об искренности намерений Израиля.

Пока не известно, какое решение примет израильское правительство. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна рассмотрит вопрос поставки вооружения для ВСУ, но руководствоваться будет лишь собственными национальными интересами.

РИА «Новости»

Публичное вымогательство

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо в разговоре с «360» отметил, что власти Украины ведут себя по отношению к Израилю так же, как с другими государствами-партнерами: уже не просят, а требуют исполнения своих желаний.

Офис Владимира Зеленского понял, что в условиях информационной накачки западного сообщества мифами о непобедимости украинцев можно требовать от всех подряд всего и побольше. Исходя из этого принципа Украина и предъявляет требования к Израилю. Иван Мезюхо

Но едва ли эти требования будут удовлетворены в полной мере. Возможно, Украина просто рассчитывает, что после подобного «запроса» ей хоть что-то перепадет от израильтян, предположил Мезюхо.

Политолог напомнил, что сегодня Израилю приходится лавировать в отношениях между Соединенными Штатами Америки, Украиной, Россией и другими странами.

«Израиль традиционно относится к государствам, ориентирующимся на Запад. Поэтому вроде бы как на словах израильские власти за Украину, но поставлять ей оружие, на мой взгляд, они пока еще не собираются», — сказал Мезюхо.

Если Киев не удовлетворится, он, скорее всего, просто продолжит свою практику публичного вымогательства, добавил собеседник «360». «Бить горшки» с Израилем украинская сторона не сможет, так как не хватит мощи.

Запад видит то, что хочет

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет недавно рассказал, как в марте передал Владимиру Зеленскому информацию о том, что Россия не собирается его убивать. Лишь после этого украинский лидер покинул бункер и сделал заявление, что ничего не боится.

Причем западные СМИ прошлой весной неоднократно писали о российских снайперах, которые пытались покончить с Зеленским. Якобы всех их обезвредили украинские спецназовцы, в то время как глава киевского режима продолжал доблестно работать в своем кабинете.

По словам Мезюхо, даже после откровения израильского экс-премьера трусость Зеленского и ложь иностранных журналистов не стала очевидной для западного общества. Оно по-прежнему видит лишь то, что хочет.

«На мой взгляд, на трусость и нерешительность украинского президента никто не обратил внимание, так как акценты были смещены в сторону миротворческой позиции израильского политика», — отметил политолог.

Израиль не хочет ссориться с Россией

Член Молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин подтвердил, что внешняя политика Украины сейчас в первую очередь основывается не на принципах международного права, а на громких заявлениях и ультиматумах.

«Украина требует все больше и больше оружия, военной техники, различного рода технологий, не боясь выдвигать какие-то претензии даже в адрес собственного покровителя — США», — сказал Самонкин.

Такое парадоксальное поведение Зеленского показывает его как не слишком адекватного лидера, который просто не знает границ в своих требованиях. И давление на Израиль продолжится, пока он окончательно не определится в вопросе поддержки Украины.

Судя по заявлению экс-премьера Беннета, Израилю сильно не хотелось бы подрывать двухсторонние отношения с Россией и жертвовать национальными интересами ради Киева. Юрий Самонкин

По мнению Самонкина, все будет зависеть от политической воли самого Израиля. На Украине у него нет никаких национальных интересов — все они касаются Ближнего Востока, на политику которого Киев никак не влияет.

«Все сведется к каким-то элементарным дипломатическим жестам и соответствующим обещаниям. Израиль и Украина — это вообще два разных конца света. Зеленский еще раз показывает свою некомпетентность, что может полностью изменить парадигму израильско-украинских отношений», — объяснил эксперт.

Он уточнил, что Израиль, прежде чем совершить какой-то ход, всегда тщательно оценивает экономические риски и геополитические интересы. Они не будут повторять путь Германии, которая полностью прогибается под Зеленского.