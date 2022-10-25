Евросоюз был близок к экономическому самоубийству, а «неизвестный помощник» услужливо подтолкнул его в спину | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 20:15 Евросоюз был близок к экономическому самоубийству, а «неизвестный помощник» услужливо подтолкнул его в спину Публицист Новоселов: сказки западных политиков могут привести Европу к самой темной ночи РИА "Новости"

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» ответил на вопрос, действительно ли Россия хочет, чтобы Европа страдала без газа грядущей зимой.

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Далее — прямая речь.

Нет, европейцам нужно благодарить за это свои власти. Санкции против России ввели исключительно по решению правительств европейских стран, и ожидать продолжения поставок в условиях тотальной экономической войны было бы чрезмерно оптимистично.

Естественно, Москва пыталась выработать компромиссное решение с бывшими европейскими партнерами и уже вела переговоры о выводе из-под санкций «Северного потока». Но переговоры даже не подошли к середине, когда «загадочные» взрывы сделали их бессмысленными. Даже если бы Россия захотела «включить газ», сейчас это было бы непросто.

РИА "Новости"

Кстати, Россия еще не полностью остановила поставки в Европу. Газ все еще поступает через Украину (!), Белоруссию и Польшу (!), что, несомненно, будет откровением для многих европейцев. Особенно с учетом того, что Польша приняла решение национализировать имущество российского оператора газовой сети без выплаты каких-либо компенсаций «Газпрому».

Не стоит забывать еще об одном важном факторе. Жителям Соединенных Штатов нужна работа, а американским инвесторам нужны прибыли. Так что моральный долг европейцев заключается в том, чтобы помочь им и покупать американский СПГ по «справедливым рыночным ценам», а вдобавок к этому заказывать в США оружие для пополнения своих запасов, истощившихся из-за помощи Украине.

Звучит смехотворно, однако похоже, что европейцы действительно в это верят и готовы пожертвовать собой ради благосостояния Америки и дальнейшего разжигания и затягивания конфликта на Украине.

Еще до того, как нехватка энергии стала заметной, в Европе уже наблюдались серьезные трения и протесты. Передача энергетики на откуп спотовому рынку (то есть спекулянтам) означает, что цены на газ растут не столько из-за действий России, сколько из-за слов чиновников ЕС, радостно объявляющих об «отказе от недемократичного российского газа».

ЕС и так был близок к экономическому самоубийству, а «неизвестный помощник» услужливо подтолкнул его в спину, взорвав «Северный поток».

РИА "Новости"

Смешно, что даже сейчас европейцы не могут просто отказаться от антироссийских санкций и воспользоваться единственным выходом из тупика, ведущего в пропасть. В России с экономикой все хорошо. В домах работает отопление, люди пользуются горячей и холодной водой без ограничений, а электричество экономят совсем не потому, что вынуждены делать это.

Цены на бензин не растут, каждую неделю открываются новые заводы и возобновляют производство временно закрывавшиеся. Судя по всему, России удалось избежать экономического кризиса и ее жителям не придется столкнуться с лишениями.

Европейские политики пытаются успокоить население «хорошими новостями» о подготовке к зиме, но эти новости не совсем объективны. Когда они говорят, что резервы заполнены на 95%, они имеют в виду 25% от годового потребления.

Причем эти резервы сосредоточены в подземных хранилищах, для их использования требуются постоянное давление и температурная стабильность, обеспечивавшиеся «Северным потоком». Инженерные исследования показывают, что без давления «Северного потока» не менее 30% резервов в хранилищах окажутся недоступны, а отсутствие температурной стабилизации может повлечь множество чрезвычайных ситуаций, препятствующих использованию хранилищ.

РИА "Новости"

Проблемы с газом в Германии и некоторых других частях Европы, вероятно, начнут проявляться в середине декабря. Не факт, что у людей будет энергия, чтобы зажечь елочные огни или насладиться новогодним фейерверком в честь прихода 2023 года, который может стать худшим для Европы со времен Второй мировой войны.

Нужно ли винить за это русских? Европейцы могут винить кого хотят, но вообще, им стоило бы попробовать хотя бы раз выбрать во власть разумных людей. Их политики могут и дальше рассказывать сказки о мгновенном переходе на зеленую энергию, но эти сказки рискуют привести Европу в самую темную ночь в ее истории.