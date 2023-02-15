Мир 15 февраля 2023, 00:27 Неизвестные летающие объекты привели к мировой истерике. Она выгодна только политикам Политолог Самонкин назвал искусственной панику из-за неизвестных летающих объектов РИА «Новости»

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Военные США и Канады после скандала с китайским аэростатом сбили в небе еще три летающих объекта, принадлежность которых пока не смогли установить. Неизвестные аппараты также заметили в небе над странами Латинской Америки. Во вторник, 14 февраля, Молдавия закрыла воздушное пространство из-за появления «похожего на погодный зонд» предмета. А Румыния подняла в небо военные самолеты, но они ничего не нашли. Основная причина такой глобальной раскрутки сообщений о неизвестных летательных объектах кроется в попытке отвлечь внимание населения от кризисов, в которые погружается мир.

Неизвестные объекты

О появлении в небе Канады и США неизвестных объектов стало известно на прошлой неделе. В пятницу военные самолеты сбили летающий аппарат над Аляской, в субботу новый появился над канадским Юконом, а в воскресенье восьмиугольное устройство упало в озеро Гурон.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что обломки сбитых объектов так и не нашли. Он отметил, что все они летели на высоте от шести до 12 километров и могли помешать движению воздушного транспорта. Решение о том, чтобы их сбить, власти приняли, так как посчитали, что это шпионские устройства.

Глава североамериканского командования ПВО генерал США Глен ван Херк заявил, что пока не исключает никаких версий в принадлежности летательных аппаратов, включая инопланетян.

«Я предоставлю разведке и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю», — заявил он.

На эти слова он тут же получил ответ от пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что никаких признаков внеземной активности в появлении летательных аппаратов не было.

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Во вторник, 14 февраля, власти Молдавии объявили о закрытии воздушного пространства. Управление гражданской авиации сообщило, что решение приняли после сообщения от Минобороны республики о появлении в небе небольшого объекта, похожего на метеозонд.

«Учитывая погодные условия и невозможность идентифицировать объект и отслеживать траекторию его полета, для обеспечения безопасности граждан Межведомственная комиссия по управлению воздушным пространством в приняла решение временно закрыть воздушное пространство», — отметили в ведомстве.

После проверки и подтверждения, что никакой опасности объект не представлял, небо снова открыли. Но на этот раз панику подняли военные Румынии. Минобороны страны сообщило о появлении на высоте 11 тысяч метров неизвестного объекта. В воздух подняли два истребителя МиГ-21, но они ничего не обнаружили и вернулись на базу.

Еще одно заявление о небесном нарушителе сделал официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он заявил о появлении летающих шаров с угловыми отражателями. Якобы они принадлежат российским военным, которые используют устройства для разведки и отвлечения средств ПВО в качестве ложной цели.

Игнат добавил, что шары передвигаются только от порывов ветра и могут залетать в другие страны. Отвечать на вопрос, могли ли они привести к закрытию воздушного пространства Молдавии, представитель украинских военных не стал.

Раздутая истерия

В таком масштабе информация о неизвестных летающих объектах не появлялась в с 90-х годов, когда под влиянием фантастических фильмов и сериалов вроде «Секретных материалов» подобные сообщения заполнили американские СМИ. Об этом «360» рассказал председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

Он подчеркнул, что все летающие объекты имеют вполне земное происхождение и принадлежат Китаю, Ирану, Северной Корее или другим странам, которые развивают собственную разведывательную аппаратуру.

По большому счету, Китай с некоторой точки зрения троллит США. Американцы говорят, что очень сильно беспокоятся о своей национальной безопасности, но при этом сохраняют открытое небо, которое напоминает проходной двор. Китайцы этим пользуются, и им это нравится. Юрий Самонкин председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства»

Политолог отметил, что распространение сообщений о неопознанных объектах в других странах мира вызывает подозрение, что истерику раздувают искусственно. Возможно, чтобы отвлечь население от экономического и энергетического кризисов, украинского конфликта и общего падения уровня жизни.

«Мем уже подхватили европейские СМИ. Они выдвигают различные гипотезы, включая комментарии уфологов. На этом фоне идет замалчивание внутренних проблем, которые сильнее волнуют простых людей. Конспирология нужна обывателю, чтобы отвлекать его от реальной геополитической катастрофы и экономического тупика, куда завели мир страны ЕС и правительство США», — подчеркнул Самонкин.

Небо на замке

Случаи обнаружения неопознанных объектов в небе России тоже были. Но правительство и военные не выводили эти сообщения в массмедиа, чтобы лишний раз не напрягать население, отметил Самонкин. Сегодня современные технологии позволяют очень тщательно отслеживать любые незаконные проникновения в воздушное пространство страны.

«Яркий пример — выход США из договора по открытому небу, когда они запретили проводить разведку над своей территорией, но при этом очень часто вторгались в воздушное пространство нашей страны. Мы эти сигналы всегда отслеживали. Поэтому Россия готова к подобным вызовам, в отличие от США», — подытожил политолог.