Эксклюзив 16 апреля 2023, 17:32 Нефтяная война против России провалилась «Голос Мордора»: нефтяная война Запада против России обречена на провал РИА «Новости»

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России удалось восстановить поставки нефти за рубеж до уровня, который предшествовал введению потолка цен. И хотя просадка по экспорту оказалась достаточно серьезной, страна была к этому готова. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» объяснил, почему нефтяная война Запада против нашего государства обречена на провал.

Далее — его прямая речь.

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Поставки нефти из России в другие страны восстановились до уровня, который был до введения потолка цен, и продолжают расти. Идет активная работа по созданию новой логистики, увеличивается «теневой» танкерный флот. Да и цены на нефть постепенно восстанавливаются, Россия уменьшает размер скидок на черное золото.

Страна подготовилась к трудностям

Просадка по экспорту была достаточно серьезной. И нынешнее удешевление рубля во многом является ее следствием. Но можно сказать, что Россия к этому сокращению была готова.

Да и партнеры, в частности Саудовская Аравия, повели себя абсолютно адекватно, что тоже помогло миновать сложный период без особых потрясений.

Удешевление национальной валюты тоже не является критичным. Эксперты говорят о том, что вскоре может начаться и обратный процесс.

Куда утекает российская нефть

Что-то мне подсказывает, что нефть из России идет не только в Индию, Китай и в другие третьи страны. Уверен, что нефть теми или иными путями попадает также в Евросоюз и США.

Вариантов много — смешивание с другими сортами, перевалка в открытом море с танкера на танкер. Способов скрыть следы происхождения и как-то легализовать сырье масса. И все они сейчас активно задействованы.

США в этих условиях начинают оказывать давление на банки третьих стран, но и тут мало шансов на успех: в торговле между ними и Россией стараются избегать доллара. Огромные объемы нефти уже торгуются в национальных валютах, и это количество продолжает расти.

Да, не все пока гладко и идеально, да так никогда и не будет. Но процесс идет достаточно активно и успешно.

В Европе стабильно дорого

А что в Европе? Цены на то же топливо продолжают оставаться стабильно высокими. На них не особо влияют колебания цен на нефть.

Единственное — немного подешевел дизель, наверняка за счет поставок из той же Индии и Саудовской Аравии. Ну а из какой нефти его производят в этих странах — вы прекрасно знаете.

Садовская Аравия, несмотря на собственные огромные запасы нефти, тоже покупает сырье у России для переработки его в дизель, который потом поставляют в Европу.

Не хочу забегать вперед, но, как мне кажется, нефтяная война против России практически не имеет шансов на успех.