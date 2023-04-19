Эксклюзив 19 апреля 2023, 18:37 «Нефть дырочку найдет». Европу предостерегли от давления на Россию Эксперт по энергобезопасности Митрахович: российская нефть найдет своего клиента на рынке Unsplash

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ЕС по-прежнему остается крупнейшим импортером российской нефти, сообщило издание Independent. Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) в новом отчете определил пять стран-«прачечных», экспортирующих нефть из России в Европу: по их данным, это Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Сингапур. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович рассказал «360» о перспективах рынка и будущем российского черного золота.

Далее — прямая речь.

Лишний повод, чтобы задуматься

Российский экспорт [нефти] пока сохраняется на высоком уровне. Он сопоставим с тем, который был до 2022 года. Основной экспорт в этой отрасли удалось перенаправить на новые рынки.

Правда, для поставок по-прежнему частично используют западных перевозчиков, в том числе кипрские и греческие компании. По разным оценкам, на них приходится от трети до половины перевозок российской экспортной нефти.

По мере ужесточения [санкций] может получиться так, что мы будем вынуждены отказаться от работы с западными перевозчиками и тогда не всю нефть удастся доставлять. [Такой] риск для России существует.

[Лишний повод, чтобы задуматься над тем], что хорошо бы иметь своих перевозчиков и страховщиков. [К тому же, полезно было бы] договариваться со странами вне [влияния] Запада, чтобы они тоже могли свои страховые и судоходные компании использовать [для экспорта нефти из России].

Вообще, России не помешало бы иметь собственные судостроение и судоходство, а также страховые компании: в таком случае можно было бы меньше зависеть от западных перевозчиков.

К сожалению, на этот бизнес ставку не делали долгое время. Хотя, на мой взгляд, был бы очень удобный синергетический эффект, если бы мы и суда строили, и нефть на них возили, и сами же их страховали.

Сейчас Западу опасно слишком сильно давить на Россию, вынуждая ее сократить добычу, условно говоря, вполовину. Может возникнуть нехватка нефтепродуктов в той же самой Европе — с политическими последствиями.

РИА «Новости»

Западу было бы проще, если бы страны арабского мира масштабно нарастили добычу. Однако пока Россия за счет энергетической дипломатии в рамках ОПЕК+ [успешно] договаривается и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ, чтобы они добычу не увеличивали.

Что в перспективе

Думаю, пока что — ближайшие пару десятилетий — нефть останется востребованным товаром, как и нефтепродукты. Да, потом, наверное, будут какие-то технологические изменения, но сейчас нефть миру нужна. И [раз это так], российский товар будет находить своего потребителя на рынке.

[Что касается мировой экономики] в целом, мы сейчас наблюдаем процесс [деконструкции] глобализации — [во всяком случае] той глобализации, как она понималась с конца 1980-х годов, в 90-е и [на протяжении] большей части нулевых.

Мы видим сейчас обратную тенденцию: складываются экономические блоки, внутри которых кооперация развивается гораздо интенсивнее, чем вообще в мире. И роль Азии в этом процессе становится, конечно, все больше и больше.