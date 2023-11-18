Мир 18 ноября 2023, 13:08 Недовольство прорвется наружу. Зеленскому стоит опасаться Майдана от украинцев, а не России Политолог Станкевич допустил выход жителей Украины на очередной Майдан РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения по поводу того, что в его стране может произойти новый «майдан», и его смесят с поста. По словам украинского лидера, Россия якобы готовит некую операцию «Майдан-3» для осуществления государственного переворота. Он уточнил, что для этого якобы сначала посеют хаос в обществе, а затем его отстранят от власти. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявление Зеленского словами о том, что украинский лидер «раскрыл российский план». Он пошутил, что в России уже подготовили нужных людей и тонны оружия. Политолог Сергей Станкевич объяснил «360», что у РФ нет намерений организовывать госпереворот в соседней стране.

Далее — его прямая речь.

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«Майдан» посредством России — глупости

Сначала по сути заявления. Нет у России никаких ресурсов влияния, способных порождать «майдан» на Украине. Объективно нет.

И, соответственно, нет никаких намерений подобного рода. Если заведомо не имеешь никаких таких рычагов и инструментов, то чего про всякие глупости размышлять?

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Существенное недовольство

Возможен ли, в принципе «майдан», как специфический способ массовой реакции, свойственный именно для Украины, такие национальные особенности выражения общественного мнения? Возможен, потому что накопленное общественное недовольство очень существенное.

Оно не имеет какого-то легального выхода, оно накапливается скрыто, потому что ни дискуссий общественных нет, и СМИ все под контролем, и, соответственно, никаких выборов не происходит. Поэтому единственная форма выражения общественного недовольства на Украине — да, действительно, выход на этот самый «майдан».

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Реальных признаков в настоящий момент нет. Но совсем исключить в дальнейшем, в течение зимы, когда могут нарастать какие-то социальные проблемы, когда может проявиться отсутствие денег, а сейчас в бюджете Украины очень большая финансовая дыра — да, в течение зимы какие-то проявления массового недовольства возможны.

Но точно не потому, что это будет как-то стимулировать Россия. Для этого есть достаточно объективные основания.