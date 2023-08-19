Эксклюзив 19 августа 2023, 14:13 Недооценивать противника — дать ему преимущество. Высокомерие погубит ЕС Блогер «Голос Мордора»: заявление Борреля о России погубит экономику Евросоюза РИА «Новости»

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Запад давно пытается указать на слабые стороны России, забывая о собственных проблемах. Одно только последнее высказывание главы евродипломатии Жозепа Борреля, сравнившего страну с бензоколонкой и карликом, чего стоит. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» объяснил, как недооценка российского потенциала может обернуться для западных государств полным крахом.

Далее — его прямая речь.

Всегда говорил, что иллюзии врагов — прекрасная вещь. Пусть их будет все больше и больше, пусть они культивируют старые и создают новые, пусть они в них купаются и в итоге утонут.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель — уникальный человек. Уж непонятно, за какие такие свои достоинства он удостоился столь высокого поста, но точно известно, что не из-за умственных способностей. Потому что господин Боррель в постоянном режиме генерирует чушь и никак не может остановиться.

Чего только стоит его заявление о «прекрасном саде» — Евросоюзе, который окружают «дикие джунгли». И эти «джунгли» мечтают ворваться в «прекрасный сад» и разрушить его до основания.

Мало того, что это заявление отвратительно пахло расизмом, но и само по себе было глупым и смешным, учитывая те процессы, которые происходят в «прекрасном саду».

И вот сеньор Боррель в интервью испанскому изданию El Pais выдал новенькое. Наверное, пытался скопировать Барака Обаму и Урсулу Фон Дер Ляйен, но получилось не очень хорошо. Впрочем, как и у них.

Жозеп Боррель назвал Россию «автозаправочной станцией с атомной бомбой». И вот это — самая прекрасная иллюзия Борреля и его коллег, которая только может быть.

Недооценивать своего противника означает дать ему преимущество. А ЕС явно недооценивает Россию, несмотря на все объективные факты. Недооценивает лишь по причине своего природного высокомерия.

Господину Боррелю лучше бы посмотреть на автозаправочные станции в Евросоюзе, ценники на которых во многих странах подбираются к 2,1 евро. Посмотреть на цены в магазинах. На то, что огромный и богатый Евросоюз не в состоянии наладить выпуск целого ряда боеприпасов и вооружений, так как просто передал многие виды промышленности другим странам — из-за того, что они были грязные и дорогостоящие.

Жозеп Боррель лучше бы глянул на «локомотив экономики ЕС» в Германии, локомотив, у которого внезапно кончилось топливо. Боррелю есть на что посмотреть в Европе, но он не хочет этого делать.

Он в плену своих иллюзий. И это прекрасно. Пусть их будет как можно больше. И они в итоге превратятся в огромного монстра, который просто сожрет эти самоуверенных, высокомерных, лицемерных, но при этом непроходимо глупых людей.