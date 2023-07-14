Эксклюзив 14 июля 2023, 22:20 Не ведают, что творят: детали религиозного раскола на Украине Обозреватель «360» Ракитский: ПЦУ нужна Украине, чтобы манипулировать населением

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Украину назвали сатанинским государством, ее новую православную церковь сравнивают с обычной сектой, а СМИ вспомнили старца, который предсказывал весь этот ад еще 20 лет тому назад. Что сегодня происходит в религиозном сообществе Незалежной — в материале обозревателя «360» Михаила Ракитского.

Далее — прямая речь

Напряженной остается ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Туда в очередной раз пришли люди в форме — все ради, по сути своей, рейдерского захвата.

Силовики никого не запускают на территорию, а люди в штатском вешают на двери чуть ли не амбарные замки и при всем при этом поражает одно обстоятельство: прихожане не боятся, что их увезут в отдел или побьют, а такое уже бывало, и мы про это с вами говорили.

А вот яркие представители такой демократичной Европы продолжают вести себя в лучших либеральных традициях, главным постулатом которых является человек, которому никто не может запретить самовыражаться.

Единственное, что умеет делать Киев, — это использовать авторитарные средства пропаганды. Офис на Банковой улице жестко и дерзко вводит новую веру. Не потому, что народ так решил, а потому что с помощью ПЦУ можно будет манипулировать населением.

РИА «Новости»

Новая вера как способ манипуляции

Давайте признаемся, что представители религии частенько бывают лидерами общественного мнения, которые сегодня на Украине горазды плясать под дудку режима.

И никого ведь не смущает, что человека, который еще пару месяцев назад был уважаемым в Незалежной, вдруг грозятся посадить на восемь лет и отобрать все имущество. Я сейчас про митрополита Павла, которого не так давно задержали эсбэушники.

Видите, какая добродетель интересная в ПЦУ: никакого смирения, священник служил годами в лавре, а теперь стал врагом народа.

Но тут ладно, человек стал неугодным, подумаешь. В новостях-то всегда можно сказать, что он отступник или, там, предатель, так, кстати, и происходит. Но как же святая святых?

Поджог иконы

Вандалы сожгли чудотворную икону Божией Матери. Банально же, наверное, спрашивать, осталось ли в этих людях что-то святое? Не каждый атеист решится на такой поступок. А там вон — запросто. Такой вот акт борьбы с «москальской церковью».

РИА «Новости»

Гонения против неугодных режиму

Вот интересная статья: «Украина — сатанинское государство нашего времени». Автор рассуждает о киевском режиме, который перекраивает религию под себя. Главный спикер — православный деятель, который вел свой видеоблог, Василий Чепразов.

Догадайтесь с трех попыток, что сейчас с Чепразовым? В застенках СБУ. Но подождите, а как же признаки демократии, за которую борется Зеленский? Я напомню, там есть один тезис — идеологическое многообразие, плюрализм мнений. Ну то есть каждый человек может самовыражаться. Навязывать какие-то догматы никто не имеет права. А тут сказал что-то против шерсти — и все, ренегат, изменник родины, отступник. Век воли не видать.

Это предрекали уже давно

Страшно представить, что сделали бы сегодня со старцем, который еще в 2002-м году молился о русско-украинском единстве. Схиархимандрит Зосима не стеснялся каяться за всех.

Священника не стало в 2002 году. Тогда об украинском кризисе еще вообще не говорили, а если кто-то говорил, то про таких у виска крутили. Ведь тогда были братский народ, «москали и хохлы» — простите за такие определения, — ездили друг к другу в гости, а Зеленский тогда и вовсе другом был. Играл в КВН, народ смешил, а пророк уже говорил, что грядет неладное.

Он же, кстати, не стеснялся называть Украину сатанинской и даже озвучил рецепт, который излечит страну.

РИА «Новости»

Не ведают, что творят

Сейчас скажу очень циничную вещь, но киевский режим с точки зрения политиканства и жесткой пропаганды делает абсолютно логичные вещи. Ну, они же хотят избавиться от всего русского, повернуть страну на Запад и взрастить новое европейское поколение.

Потому меняют УПЦ на ПЦУ, сносят советские памятники и разбивают бюсты Пушкина. Это не обидки, это серьезная и фундаментальная работа.

Вот только глядя на нее хочется сказать одно: Украина не ведает, что творит.