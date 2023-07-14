14 июля 2023, 22:20
Не ведают, что творят: детали религиозного раскола на Украине
Обозреватель «360» Ракитский: ПЦУ нужна Украине, чтобы манипулировать населением
Украину назвали сатанинским государством, ее новую православную церковь сравнивают с обычной сектой, а СМИ вспомнили старца, который предсказывал весь этот ад еще 20 лет тому назад. Что сегодня происходит в религиозном сообществе Незалежной — в материале обозревателя «360» Михаила Ракитского.
Далее — прямая речь
Напряженной остается ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Туда в очередной раз пришли люди в форме — все ради, по сути своей, рейдерского захвата.
Силовики никого не запускают на территорию, а люди в штатском вешают на двери чуть ли не амбарные замки и при всем при этом поражает одно обстоятельство: прихожане не боятся, что их увезут в отдел или побьют, а такое уже бывало, и мы про это с вами говорили.
А вот яркие представители такой демократичной Европы продолжают вести себя в лучших либеральных традициях, главным постулатом которых является человек, которому никто не может запретить самовыражаться.
Единственное, что умеет делать Киев, — это использовать авторитарные средства пропаганды. Офис на Банковой улице жестко и дерзко вводит новую веру. Не потому, что народ так решил, а потому что с помощью ПЦУ можно будет манипулировать населением.
Новая вера как способ манипуляции
Давайте признаемся, что представители религии частенько бывают лидерами общественного мнения, которые сегодня на Украине горазды плясать под дудку режима.
И никого ведь не смущает, что человека, который еще пару месяцев назад был уважаемым в Незалежной, вдруг грозятся посадить на восемь лет и отобрать все имущество. Я сейчас про митрополита Павла, которого не так давно задержали эсбэушники.
Видите, какая добродетель интересная в ПЦУ: никакого смирения, священник служил годами в лавре, а теперь стал врагом народа.
Но тут ладно, человек стал неугодным, подумаешь. В новостях-то всегда можно сказать, что он отступник или, там, предатель, так, кстати, и происходит. Но как же святая святых?
Поджог иконы
Вандалы сожгли чудотворную икону Божией Матери. Банально же, наверное, спрашивать, осталось ли в этих людях что-то святое? Не каждый атеист решится на такой поступок. А там вон — запросто. Такой вот акт борьбы с «москальской церковью».
Гонения против неугодных режиму
Вот интересная статья: «Украина — сатанинское государство нашего времени». Автор рассуждает о киевском режиме, который перекраивает религию под себя. Главный спикер — православный деятель, который вел свой видеоблог, Василий Чепразов.
Догадайтесь с трех попыток, что сейчас с Чепразовым? В застенках СБУ. Но подождите, а как же признаки демократии, за которую борется Зеленский? Я напомню, там есть один тезис — идеологическое многообразие, плюрализм мнений. Ну то есть каждый человек может самовыражаться. Навязывать какие-то догматы никто не имеет права. А тут сказал что-то против шерсти — и все, ренегат, изменник родины, отступник. Век воли не видать.
Это предрекали уже давно
Страшно представить, что сделали бы сегодня со старцем, который еще в 2002-м году молился о русско-украинском единстве. Схиархимандрит Зосима не стеснялся каяться за всех.
Священника не стало в 2002 году. Тогда об украинском кризисе еще вообще не говорили, а если кто-то говорил, то про таких у виска крутили. Ведь тогда были братский народ, «москали и хохлы» — простите за такие определения, — ездили друг к другу в гости, а Зеленский тогда и вовсе другом был. Играл в КВН, народ смешил, а пророк уже говорил, что грядет неладное.
Он же, кстати, не стеснялся называть Украину сатанинской и даже озвучил рецепт, который излечит страну.
Не ведают, что творят
Сейчас скажу очень циничную вещь, но киевский режим с точки зрения политиканства и жесткой пропаганды делает абсолютно логичные вещи. Ну, они же хотят избавиться от всего русского, повернуть страну на Запад и взрастить новое европейское поколение.
Потому меняют УПЦ на ПЦУ, сносят советские памятники и разбивают бюсты Пушкина. Это не обидки, это серьезная и фундаментальная работа.
Вот только глядя на нее хочется сказать одно: Украина не ведает, что творит.
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