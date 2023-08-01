Эксклюзив 01 августа 2023, 19:16 Не Украиной единой. В конгрессе США всерьез заговорили об инопланетянах Обозреватель «360» Бер: власти США отвлекли население от проблем рассказами об НЛО Телеканал «360»

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Предвыборная президентская гонка в США пока не началась, но рейтинги действующего лидера страны Джо Байдена продолжили падение на фоне сильной инфляции и сообщений о коррупции. Судебное преследование сына действующего главы государства также не добавило очков главному кандидату от Демократической партии. Для решения этой проблемы американские власти использовали свой обычный маневр — отвлекли внимание избирателей сообщениями об НЛО. Об этом в своей колонке рассказал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — его прямая речь.

В какой стране снято больше всего фильмов и сериалов об НЛО? В Америке, разумеется. У них там постоянно что-то падает, какая-то война миров и внеземные контакты. И мы уже к этому привыкли и забыли, потому что сейчас повестка кино — это суперсила и супергерои. Но вдруг откуда ни возьмись в США серьезно заговорили об инопланетянах. К чему бы это? Сейчас разберемся.

Экс-военный США дал показания об НЛО под присягой

США долго скрывали от нас всех, что у них есть биоматериал настоящих пришельцев. Нашли внеземную субстанцию в обломках инопланетного корабля, рухнувшего в пределах Северной Америки. Не в Боливии, или Куала-Лумпуре, и тем более не в Сольвычегодске. Все было на территории США.

Бывший военный ВВС США Дэвид Граш поклялся под присягой: инопланетяне существуют, они среди нас, и правительство Америки владеет представителями НЛО и нечеловеческими телами.

Вероятно, погибли не все, а часть распространилась по планете, чтобы сбивать с толку людей и пудрить им мозги. Как знать, быть может, они, внеземные существа, просочились даже на телевидение и все это время вводят вас в заблуждение, рассказывая о том, чего у нас нет. Посмотрите в глаза Дэвида Граша — они соврать точно не могут.

РИА «Новости»

Американский конгресс провел публичные слушания по теме НЛО

Получается, отказ Джо Байдена по просьбе [президента Украины Владимира] Зеленского сопровождать украинские корабли с зерном военным флотом США — это не что иное, как одно из вмешательств высшей цивилизации. Я не склонен всех подозревать во всем, но, скорее всего, это какой-то заговор.

Ладно, а теперь к реалиям. Американский конгресс провел публичные слушания по теме НЛО. Граш рассказал всю правду и обвинил Вашингтон в сокрытии доказательств, и раз Джо не возразил против этих дебатов, значит, относится к этому серьезно.

Бывший военный Военно-воздушных сил США Граш добавил, что правительство ликвидирует всех, кто пытается приоткрыть тайну о пришельцах. Американские военные используют инопланетные технологии в военных целях.

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Почему именно сейчас?

Любому вменяемому человеку все перечисленное мной и Дэвидом Грашем покажется абсурдом. И это правильно.

Напоминаю: в США грядут выборы, а у Байдена сильно подмочена репутация. Поэтому нужно срочно отвлечь внимание идиотской чепухой, пока Джо придумает, как ему отбелить свою честь перед кандидатами.

В Штатах есть целые институты и частные охотники за инопланетянами, которым неплохо платят за любые доказательства существования пришельцев.

Многие сделали себе на этом имя, многим эти темы позволили снять сериалы, блокбастеры и заработать на этом деньги.

НЛО — это вечная тема, способная отвлечь от проблем и погрузить людей в эти исследования.

Для Америки это как вселенная комикса: если что-то идет в политике США не так, срочно чертите круги на кукурузных полях. И ждите финансирования. Юрий Светов, журналист и политолог, посвятил этой теме научную работу и защитил диплом по астрофизике.

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А что по показаниям Дэвида Граша?

В СМИ пишут, что он был американским военнослужащим, но к секретным документам доступа не имел.

Что значит выступить в конгрессе под присягой? Если скажешь какую-то лживую информацию, значит, можешь подпасть под суд по уголовному делу. Поэтому Граш ничего толком и не сказал — только то, что есть конкретные документы о том, что добыт биоматериал.

Дальше работа журналистов и куча репортажей на местных телеканалах. А американские граждане с детства приучены сидеть в шапочке из фольги перед экраном и представлять себя Мэлом Гибсоном или Хоакином Фениксом из фильма «Знаки».

Заголовки о коррупции и инфляции в США, а также о преступлениях сына президента отошли пока что на второй план. Там же говорят об НЛО из самого конгресса!

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Способ отвлечь американцев от повестки не новый

В 1948 году, когда Советский Союз и США конкурировали, у кого ракеты будут круче, Вашингтон объявил о найденных гуманоидах. В предвыборной кампании в штабе Хиллари Клинтон тоже поднимали тему НЛО, в ковидный период в США только и разговоров было, что об инопланетянах, заинтересовавшихся ядерными технологиями американцев.

А помните, в феврале над территорией Штатов пролетали загадочные белые шары? Сначала в Пентагоне говорили, будто это нечто неопознанное, хотя знали, что это просто парящие зонды Китайской Народной Республики.

Немного позже пришлось признать, что объекты принадлежат Китаю и их надо сбить, поскольку китайские партнеры случайно потеряли над ними управление. Не хотели ссориться с Си, пошумели и забыли.

Правда, перед этим глава североамериканского командования ПВО Глен ван Херк заявил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. По его словам, окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.

Мое имя Иван Бер, верьте в себя и берегите друг друга.