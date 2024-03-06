Мир 06 марта 2024, 16:44 Не только печеньки на майдане. Чем запомнилась миру Виктория Нуланд? Не только печеньки на майдане. Чем запомнилась миру Виктория Нуланд? Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Виктория Нуланд в дипломатической системе США находилась почти тридцать лет, а теперь уходит в отставку. В России ее принято ассоциировать с украинским кризисом, но за долгие годы, при пяти президентах и дюжине госсекретарей Нуланд успела оставить после себя столько разрушений, что вспоминать ее будут долго. О карьере Нуланд и причине ее завершения — в материале «360».

1 Налетевшие коршуны. Как Нуланд работала с правительством Ельцина Эпоха, когда Советского Союза уже не стало, а Россия еще не встала на ноги, оказалась первым действительно заметным периодом в карьере Виктории Нуланд, которая, казалось, всю сознательную жизнь готовилась к тому, чтобы работать на интересы США именно здесь, на развалинах советского государства. До драматичных девяностых она учила русский, в 1982 году успела по обмену поработать пионервожатой в одесском пионерлагере «Молодая гвардия» (по слухам, там она подралась с местной вожатой), а затем была переводчицей на советском рыболовецком судне. Уже в 1991 году Виктория Нуланд получила работу в американском посольстве в Москве. Именно на совести этой женщины — информирование США обо всех политических дрязгах, существовавших в ельцинском правительстве, так что нет никаких сомнений, что данные Нуланд оказались очень полезны Вашингтону для манипулирования. Особенно западные СМИ любят подчеркивать, что дипломат оставалась в Москве во время августовского путча. В 1993 году Викторию Нуланд перевели на другой важнейший для США вид работы: дипломат занималась вопросами ядерного разоружения бывших советских республик — Украины, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, находясь в аппарате Госдепа, Нуланд специализировалась на теме, заложившей все возможные бомбы замедленного действия под отношения Москвы и всего коллективного Запада. Речь — о расширении НАТО и отношениях альянса с Россией и, что важнее всего, ее соседями. Билл Клинтон и Борис Ельцин / Global Look Press Шесть лет назад Нуланд вспоминала, что России расширение НАТО представляли как некую общую систему безопасности, частью которой она может стать — надо всего лишь «вестернизировать страну». «Строуб Тэлботт и, я думаю, Билл Клинтон действительно разговаривали с Ельциным в контексте нашего подхода к первым расширениям НАТО после холодной войны, о будущем России с НАТО и о том, сможет ли Ельцин когда-нибудь увидеть будущее России, где она изменится достаточно и НАТО изменится настолько, чтобы Россия могла стать членом НАТО. На самом деле Ельцин в 1993 и 1994 годах немного интересовался этим», — вспоминала Нуланд в интервью PBS. Но к 1995 году мнение Ельцина на счет вступления в Североатлантический альянс поменялось. Вероятно, он понял, что за этой морковкой бездумно идти не следует. Не знаю, было ли это внутренним давлением или Ельцин просто начал становиться более традиционалистским в своих взглядах, он в какой-то момент сказал: «Россия слишком велика для НАТО. Мы бы вас затопили». Виктория Нуланд

2 От Клинтона до Байдена с перерывом на Трампа. Как Нуланд строила карьеру при разных президентах США Возьмите любой более или менее напряженный регион на карте мира в девяностые и нулевые — и он будет связан с работой Виктории Нуланд. Гаити, Босния, Косово, Югославия, постсоветские страны и даже Кавказ — за Нуланд со времен работы на Билла Клинтона тянется след, который вполне честно можно назвать кровавым. За время работы Нуланд заместителем директора по делам бывшего СССР в Госдепе к НАТО за 12 дней до начала бомбежек Югославии присоединились Венгрия, Польша и Чехия. Нуланд получила от Пентагона медаль за работу во время войны в Югославии. Дальше — больше. Сметливую и расторопную Нуланд при «новой метле» в Белом доме не постигла тоскливая участь многих. Когда на смену демократу Клинтону в Вашингтон пришел техасский республиканец Джордж Буш-младший, Викторию довольно быстро ввели в аппарат его вице-президента Дика Чейни. Дик Чейни и Джордж Буш-младший / Global Look Press Если Дик Чейни считается архитектором таких мировых катастроф, как война в Афганистане и Ираке, то Викторию Нуланд следует назвать подрядчиком. С 2000 года она использовала свою должность постпреда США при НАТО, чтобы укрепить ту самую пятую статью устава альянса, о которой сейчас не говорит только ленивый — принцип, при котором нападение на одного члена НАТО считается атакой на весь союз. В то же время она организовывала Совет Россия-НАТО, продолжая убеждать Москву, что привлечение в альянс новых стран никак не направлено против России. При постпреде Нуланд НАТО подготовил новое расширение на Восток, включающее в себя Болгарию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Словению и Эстонию. Оно завершилось в 2004 году, когда Нуланд уже перебросили из НАТО на должность первого заместителя советника по национальной безопасности при вице-президенте. Ей предстояло осваивать другие горизонты, самые болезненные: Ирак, Афганистан, Ливан. Именно ястребиное крыло Нуланд проталкивало идею, что война по свержению Саддама Хусейна будет для США легкой прогулкой. В итоге все обернулось многолетней оккупацией, гигантским количеством жертв среди мирного населения, уничтожением экономики Ирака, которая уже вряд ли подлежит восстановлению. Америке это, по разным данным, стоило от двух до шести триллионов долларов. По сравнению с тем, где мы были в эпоху Саддама, сейчас у нас есть двустороннее соглашение о безопасности, у нас есть глубокие экономические интересы и связи, у нас есть отношения в области безопасности, у нас есть политические отношения. Обе страны принесли огромные жертвы, чтобы привести нас туда, где мы находимся, и начать эту новую главу, но мы привержены Ираку в долгосрочной перспективе, мы привержены его процветанию, его единству и целостности. Виктория Нуланд через десять лет после окончания войны в Ираке Удержалась в седле Виктория Нуланд и при новой смене президента на демократа Барака Обаму. Сначала дипломата назначили на должность пресс-секретаря Госдепа, где она проработала до 2013 года. Там Нуланд развернула гигантскую кампанию с требованием сместить в Ливии Муамара Каддафи, а затем — свергнуть в Сирии Башара Асада. Следующей работой Нуланд стала Украина: Викторию назначили помощником госсекретаря Хиллари Клинтон по делам Европы и Евразии. Только следующий президент США, Дональд Трамп, вывел Нуланд из госаппарата в попытках перекроить его под себя. Но через четыре года Джо Байден вернул ее обратно.

3 Печенье в кровавых руках. Как Нуланд утопила Украину Период президентства Обамы для Нуланд так или иначе был связан с Украиной. В публичных выступлениях Виктория подтверждала, что Киев находился в фокусе внимания США с момента распада Союза — всего, по ее словам, на «поддержку демократии» к 2013 году Вашингтон потратил пять миллиардов долларов. Во времена украинского майдана Нуланд летала в Киев чуть ли не раз в две недели, почти лично дирижируя не только тем, как шел госпереворот, но и тем, кто из «оппозиционеров» попадет в дальнейшем в украинские госструктуры. История с раздачей пирожков и чая на киевской площади — только верхушка айсберга, хотя она и породила, кажется, главный мем в связи с украинским майданом, «печеньки Госдепа». Выяснился уровень влияния Нуланд на украинских политиков благодаря слитому разговору с американским послом Джеффри Пайеттом. Западные (особенно европейские) СМИ были страшно возмущены тем, что в беседе Виктория Нуланд открыто и прямым текстом послала ЕС куда подальше. Но никто не обратил внимание на контекст. Ругательства Нуланд были связаны с тем, что короткой фразой она лично обрубила всякую возможность робко предложенного Старым светом компромисса между тремя сторонами: собственно, посланным ею Евросоюзом, легитимными властями Украины и Россией. Я не думаю, что Кличу [Виталию Кличко] следует идти в правительство…… Я думаю, что Яц [Арсений Яценюк] — подходящий парень. Виктория Нуланд из беседы с послом США на Украине Джеффри Пайеттом С началом российской специальной военной операции США потребовалось снова переключить Украину на «ручное управление», и Виктория Нуланд пришлась как нельзя кстати. Как и почти десять лет назад, она регулярно каталась в Киев, но уже к Владимиру Зеленскому. Нуланд, замгоссекретаря по политическим вопросам, открыто угрожала России «милыми сюрпризами» на поле боя, радовалась, что «Северные потоки» превратились в груду металла, открыто пыталась надавить на Зеленского, когда тот смещал с поста главкома Залужного. Последний ее визит на Украину состоялся не далее, как в конце января-начале февраля этого года. А что теперь? Теперь, к концу своего президентства, демократ Джо Байден обошел королеву либеральных ястребов с повышением: она метила на должность второго человека в Госдепе, заместителя госсекретаря. Венди Шерман с этой должности ушла на пенсию, и Нуланд довольно долго пробыла ее врио, но Байден предпочел не оставлять «Торию» на этой работе, а назначить координатора по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла. Как видно из этого решения, вектор с Украины потихоньку смещается в сторону Китая, так что Нуланд глубинному государству оказалась не нужна. По крайней мере, пока. Понимая, что в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа она явно одной из первых вылетит «на мороз», Нуланд решила красиво уйти сама. Скучать по ней в России точно никто не будет.