Эксклюзив 05 апреля 2024, 16:18 «Не мытьем, так катанием». Запад любыми способами попытается сохранить украинский проект Блогер «Голос Мордора»: безвольную Украину не возьмут в НАТО Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Запад жаждет сохранить «украинский проект» и готов идти на все ради своей цели. Однако обещаниям стран Североатлантического альянса верить нельзя. Сейчас они убеждают Украину, что дадут ей гарантии безопасности и даже возьмут в блок, если она подчинится новым требованиям. Но все это пустое, ведь страна и так беспрекословно подчиняется своим кураторам. О том, что задумал Запад и почему его планам не суждено сбыться, в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Натовский взгляд

В одном из самых авторитетных итальянских изданий появился материал, в котором говорится, что страны НАТО рассматривают возможность прекращения конфликта на Украине при том условии, что она откажется от всех территорий, которые сейчас фактически контролируются Россией. Более того — предполагается, что Киев может сдать Херсон и Запорожье, так как они по Конституции являются российской территорией.

А взамен Украина получает гарантии безопасности и даже вступает в НАТО.

Ну, во-первых — интересна сама трансформация взглядов на украинский конфликт глазами натовцев. Надо отметить, что трансформация достаточно стремительная — от стратегического поражения России и победы Украины до отказа той от части территорий.

А во-вторых — похоже, что в НАТО до сих пор так ничего и не поняли, но это не страшно. Судя по той скорости, с которой они меняют свои концепции, ждать осталось не так уж и долго. Когда-нибудь, в ближайшем времени до них дойдет, что дело вовсе не в территориях, а в том, что Россия совершенно справедливо требует, чтобы на ее границах не было больше никаких «анти-Россий» и НАТО.

Лживые гарантии

Западники все еще надеются, не мытьем, так катанием сохранить украинский антироссийский проект, пусть и потрепанный, но все еще очень масштабный и способный зализать свои раны.

Насчет вступления Украины в НАТО они все-таки лукавят, потому что незачем принимать в альянс страну, которая и так безропотно ему подчиняется и за малый прайс готова абсолютно на все, даже на суицид. Ну, а гарантии безопасности, которые дают Украине западные страны, мы все уже видели.

«План последней надежды»

Тут надежда на то, что при сохранении и усилении украинского проекта одновременно получится расшатать внутреннюю ситуацию в России, в чем их убеждают всякие и Волковы* с Ходорковскими**. А потом Украина начнет «освободительную войну», и Россия просто рассыплется.

По сути, это план последней надежды. План, которому не суждено сбыться. Потому что у России четкие цели и она их добьется.

А Запад ничего не сможет сделать. Потому что очевидно, что если король и не голый, то под пиджачком у него точно не накрахмаленная сорочка, а только манишка с манжетами. Да и сам пиджачок поистрепался. И даже радует, что хоть мыслительный процесс продолжается — глядишь, и придумают что-то толковое. Например, отведут все НАТО за Одер. А мы пока подождем.

* Леонид Волков признан иноагентом; внесен в список Росфинмониторинга лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

** Михаил Ходорковский признан в России иноагентом.