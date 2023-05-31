Мир 31 мая 2023, 22:00 Не хотят, но надо. Запад заставит ВСУ идти в наступление, чтобы оправдать потраченные на них деньги Военный эксперт Матвийчук: ВСУ не начинают контрнаступление из-за недостатка сил

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Контрнаступление ВСУ еще не началось, но уже всем надоело. Представитель Белого дома Джон Кирби вновь сообщил о переносах сроков на лето, заявив, что Украина продолжает готовиться и планировать. Вместе в тем, сенатор США Линдси Грэм, посетивший Киев, заявил, что все начнется «в ближайшие дни». Слухов много, и они довольно противоречивы. Является ли это тактикой украинских военных или попросту у ВСУ недостаточно сил, чтобы идти в наступление? На этот вопрос для «360» ответил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Последние заявления о контрнаступлении

В последние несколько дней представители американских властей и западные СМИ сделали несколько громких заявлений о предстоящем контрнаступлении Украины.

Сенатор Линдси Грэм / РИА «Новости»

1. Сенатор США Линдси Грэм буквально пригрозил России, пообещав россиянам «грубое пробуждение». В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев, сказал политик. На днях он побывал на Украине и после этого сделал такие заявления. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился с ним подробным планом заявленного контрнаступления ВСУ. Судя по всему, план его впечатлил.

2. Газета Financial Times заявила о военной стратегии ВСУ «обмануть и отвлечь». По данным издания Украина уже начала смелые «формирующие операции», цель которых ввести в заблуждение и отвлечь Россию перед крупным наступлением, а также заставить ВС РФ «потратить ресурсы». В пример авторы привели атаку беспилотников на Кремль и вторжение в приграничную российскую провинцию, видимо, имеется ввиду Белгородская область. Западные официальные лица подчеркивают, что смысл этого контрнаступления заключается в том, чтобы заставить Россию постоянно сомневаться в том, когда оно началось и к чему приводит.

Getarchive / Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби

3. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина готовится к проведению контрнаступления летом. При этом киевский режим поддерживает постоянный контакт с США по вопросам планирования. Кирби отметил, что американские чиновники «хотят убедиться, что у Украины появится все необходимое для защиты, пока она готовится к контрнаступлению».

Давление Запада и страх Зеленского потерять власть

Причин, по которым сроки анонсируемого контрнаступления сдвигаются, а СМИ и западные политики противоречат друг другу, может быть несколько, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Первый вариант: на Украину давит Запад, что такое наступление должно состояться, чтобы они могли отчитаться за потраченные деньги и поставленную технику. Второй — это политический фактор. Зеленский понимает, что, если не состоится наступление или это наступление не принесет ожидаемого результата, он президентом Украины больше не будет. Его снимут или западные кураторы, или же националисты Украины. То есть он вообще не знает, что делать», — считает специалист.

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В связи с этим стоит вспомнить интервью, которое газете The Washington Post дал глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он выразил обеспокоенность, что мир ждет от контрнаступления «чего-то грандиозного». В итоге людей может ожидать «эмоциональное разочарование», добавил министр. По мнению авторов статьи, киевские чиновники боятся, что неудачи в разрекламированной контратаке приведут к уменьшению военной помощи Украине или к предложению начать переговоры с Россией.

При помощи НАТО

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что контрнаступление уже началось, Матвийчук уверенно сказал нет. При этом он предположил, когда украинцы могут предпринять попытку наступления.

«Дело в том, что 12 июня, в День России, НАТО начинают мощные учения, которые называются Air Defender 2023, и заканчивают они их 22 июня, в день, когда на нас напала гитлеровская Германия. Они уже сказали открыто, что они пытаются предупредить Россию о возможных последствиях. Я думаю, в этот период Украина попытается провести какие-то наступательные действия. А авиация НАТО будет как бы прикрывать это наступление», — сделал предположение Матвийчук.

Постоянное откладывание сроков, по мнению полковника, нельзя считать военной тактикой. По его мнению, скорее все куда прозаичнее — у ВСУ недостаточно сил.

«Если бы у них были силы, они давно бы уже перешли в наступление. Они считают и понимают, что при любом раскладе их ждет поражение», — уверен военный эксперт.

Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Расслабляться рано

Несмотря на то, что мечты Украины о мощном контрнаступлении до сих пор не сбылись, и эти угрозы перетекают из месяца в месяц, скидывать со счетов эти слова пока не стоит, подчеркнул Матвийчук. Он считает, что попытки наступления будут.

«Расслабляться еще рано, потому что сил у врага достаточно. Может быть такое наступление, как мы ожидали, его не будет, но контрудары, контратаки будут. <…> У них есть несколько десятков ракет — те самые английские Storm Shadow, и они ожидают, что такие ракеты им поставит Германия. Я думаю, что они попытаются массово применить эти ракеты для поражения наших объектов в глубоком тылу», — сказал собеседник «360».

Позиции украинских чиновников быстро меняются не только в вопросах наступления. На тему переговоров с Россией и встречи с российским лидером Владимиром Путиным Киев также высказывается неодонозначно. Причины этого также могут быть связаны со страхами Зеленского потерять власть и навлечь гнев Запада.