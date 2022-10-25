Политологи США считают Трампа оптимальным кандидатом на роль президента: подробности | 360°

Мир 25 октября 2022, 19:42 Не друг и не враг. Приход Трампа к власти в США может быть выгоден России Американист Рогулев: если демократы выдвинут Байдена кандидатом, Трамп может победить Флаг США и туз червей с профилем Трампа / Публичное достояние

Читать 360tv в

Победа миллионера Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах может быть на руку России. Другом экс-президента назвать нельзя — он заинтересован исключительно в американском благополучии. Однако его лидерство могло бы сильно облегчить ситуацию на Украине — как минимум сократить военные поставки и вмешательство Вашингтона в российскую спецоперацию. Правда, Трамп пока не решил, будет ли участвовать в гонке.

Трампа призывают вернуться в политику

Реклама

Американский политолог Роберт Фарли заявил, что возвращение миллионера и 45-го президента США Дональда Трампа в политику весьма вероятно. Ноябрьские промежуточные выборы не предвещают ничего хорошего для Демократической партии: ее представители почти наверняка не получат большинства ни в одной из палат Конгресса.

Реклама

Победа республиканца Трампа на президентских выборах — 2024 может изменить отношение Соединенных Штатов Америки к Украине — скорее всего, программа военной помощи по линии НАТО будет пересмотрена. Кроме того, возможно возобновление переговоров между Москвой и Киевом, причем на более адекватных условиях.

Политолог также отметил, что бывший лидер страны, по сути, остается главной силой в американской политике: сторонники не отвернулись от Трампа даже после судебных разбирательств, обысков и скандальных обвинений в связях с Россией. К тому же он сам намного охотнее идет на контакт с другими державами.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Осаке, 2019 год / РИА "Новости"

Экс-президент США выжидает

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук МГУ Юрий Рогулев в разговоре с «360» заметил, что слова Роберта Фарли — лишь мнение одного человека. Дональд Трамп уже не глава государства и не официальный представитель американской Республиканской партии.

«Отличие Трампа от других политиков Соединенных Штатов в том, что у него после президентства сохранилось довольно много сторонников — фактор, который игнорировать нельзя. Но считать 45-го президента США главной силой в американской политике - это, конечно, чрезмерно», — сказал Рогулев.

По его словам, победа Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года пока выглядит довольно сомнительно. Сам бизнесмен еще не сообщал о своем решении баллотироваться, хотя теоретически вполне готов к борьбе: он активно ведет политическую деятельность, встречается со сторонниками, проводит митинги, выступает в СМИ.

Словом, дверь за собой миллионер не закрывает. Но, во-первых, он тоже не молодеет, а американцы уже подустали от политиков в преклонном возрасте. Во-вторых, неизвестно, как сложится ситуация в самой Республиканской партии и у демократов. Хотя если последние выдвинут нынешнего президента США Джо Байдена, шансы Трампа вырастут довольно сильно Юрий Рогулев.

В любом случае Байдена, скорее всего, все же отодвинут в сторону, считает собеседник «360». А тягаться с другими, более молодыми американскими политиками Трампу будет гораздо тяжелее.

Отчасти поэтому экс-президент не торопится объявлять о возвращении в предвыборную гонку — он выжидает и смотрит, как сложится ситуация.

Протестующие сторонники Трампа возле Капитолия, 2021 год / Викимедиа

Трамп помнит обиду Зеленского

По мнению Рогулева, в случае победы Трамп точно не будет ставить интересы Украины выше интересов американцев. Так что изменений в этом вопросе можно ожидать. Тем более что миллионер помнит, как украинский президент Владимир Зеленский в свое время отказался передать компромат на Байдена.

Не стоит забывать и о том, что Трампа никак нельзя назвать безусловным другом Москвы. В свое время он ввел не меньше антироссийских санкций, чем другие политики, а может, даже больше, подчеркнул американист.

«Если Байден — сторонник продолжения курса мирового господства и американского доминирования, то Трамп будет ставить приоритетом внутренние интересы США — экономику, благосостояние жителей страны, а не какие-то внешнеполитические потуги. Вот тут может появиться почва для взаимодействия Соединенных Штатов и России», — объяснил эксперт.

Дональд Трамп / РИА "Новости"

Трамп имеет свой взгляд на геополитику

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что внутренняя политическая повестка дня в США во многом определяет внешнюю политическую траекторию. Сегодня у американцев идут промежуточные выборы, и, по мнению большинства экспертов, они будут удачны для Республиканской партии.

Ее представители более сдержанны в отношении выделения средств киевскому режиму, к тому же их в принципе мало волнует украинский конфликт, заметил политолог. Демократы же, напротив, сильно обеспокоены этим вопросом, особенно лично Байден, который старается скрыть свои позорные делишки на Украине, и потому всячески помогает Зеленскому.

Если трамписты займут лидирующие позиции на промежуточных выборах, в 2023 году нынешнему хозяину Белого дома объявят импичмент — это стало модным в политической системе Соединенных Штатов. Победа в Конгрессе и отставка Байдена — значимые шаги к тому, чтобы к власти вновь пришел Трамп.

Трамп вполне может стать 47-м президентом США. Он искренне считает Владимира Путина «хорошим парнем» и не видит необходимости в конфликте Украины и России. Но это не значит, что он будет помогать российской стороне. У миллионера другой взгляд на геополитические конфигурации, которые должны обеспечить ему лидерство в мироустройстве Андрей Кошкин.

Кошкин подчеркнул, что Трамп не станет действовать во благо России. Однако если он все-таки победит в 2024 году, то сможет реализовать свое видение отношений с Кремлем, так и треугольника США — Россия — Китай. И переформатирование баланса сил на международной арене может оказаться в определенной степени на пользу России.