Эксклюзив 25 апреля 2023, 14:47 Не доводить до абсурда. Возможный ответ России на полный запрет импорта напугали ЕС и Японию Политолог Станкевич: ЕС и Япония оценили риски и отказались о торговой блокады России РИА «Новости»

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Евросоюз и Япония отказались от идеи ввести полную торговую блокаду России. Источники газеты The Financial Times пояснили, что это предложение невозможно реализовать. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с «360» подчеркнул, что выступившие с инициативой страны ввести полный запрет на экспорт в Россию ничего не потеряют, в отличие от ЕС и Японии.

Далее — его прямая речь.

Предложение о полном запрете или почти полном запрете экспорта в Россию обсуждали на последнем саммите G7. Идею продвигали США и Канада.

Для той и другой страны отказ от поставок товаров в Россию играет небольшую роль. Они экспортируют так мало, что это не имеет большого экономического значения в отличие от Евросоюза, который все еще имеет торговый оборот с Россией на уровне около 200 миллиардов в год.

Встречные отказы

Поставки товаров из Японию в Россию не такие большие, но отказ от экспорта влечет встречный отказ, что станет для соседней страны очень чувствительным. Благодаря близости к России Япония сохранила возможность закупать энергоносители, что очень для них важно. Поэтому мотивы отказавшихся от торгового эмбарго стран вполне очевидны: они не хотят доводить ситуацию до абсурда.

США, Канада и примкнувшая к ним Великобритания — сторонники торговой блокады — ничем не жертвуют, а пытаются заработать геополитические очки за чужой счет. Но это не пройдет. Евросоюзу бессмысленно двигаться в этом направлении.

Санкции исчерпали свой потенциал

Позиция большинства европейских стран сейчас такова, что потенциал санкций исчерпан. То есть новых ограничений по содержанию не будет, а начнется только расширение охвата уже действующих рестрикций. То есть санкции распространят на новые компании и людей, чтобы перекрыть лазейки обхода.

Принципиально новых санкций не будет, потому что эта возможность давления на Россию с точки зрения ЕС исчерпана. Остается только выразить пожелания, чтобы такая позиция в Европе закрепилась.

По данным журналистов, США выдвинули идею введения полного торгового эмбарго с Россией из-за растущего недовольства и действующей санкционной системой, которая позволяет обходить введенные ограничения.

Общий объем зарубежных товаров в Россию по итогам 2022 года сократился только на 8%. Это сработало благодаря ввозу через третьи страны и введенному правилу параллельного импорта.