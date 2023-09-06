Эксклюзив 06 сентября 2023, 19:57 Не добьет ВИЧ — добьет пуля: на Украине изменили критерии отбора в армию Обозреватель «360» Бер: ВСУ пополнят ряды беженцами, больными и студентами Телеканал «360»

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Массовая мобилизация на Украине не щадит никого. После продления президентом Владимиром Зеленским военного положения в стране гайки стали закручивать еще сильнее. Медицинские комиссии упростили до невозможного: если человек смог дойти до больницы, то он точно сгодится на поле боя. Счастливчиков, получивших или купивших «белый билет», перепроверяют несколько раз с особой тщательностью. Кто еще вскоре может пополнить армию больных и слабых — в материале обозревателя «360» Ивана Бера.

Далее — прямая речь.

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На Украине идет подготовка к массовой мобилизации населения. Подходят все, кто может сам передвигаться и держать в руке что-нибудь чуть тяжелее чайника. Все остальные погрешности здоровья — сущая мелочь. Зачем здоровье, если задача — просто хоть разок выстрелить в сторону российских военных?

Самые свежие и загорелые кандидаты в пехотинцы ВСУ пока что за границей, но в Верховной раде обещают призвать мужиков из европейских стран на защиту родины. Европейцы согласятся с Киевом и выпроводят беженцев обратно через дверь — поляки уже потирают руки, готовые первыми прийти на помощь Зеленскому.

Возвращение уклонистов

Чтобы вернуть украинцев прямиком на [поле боя], Киеву достаточно сделать запрос в другие государства об экстрадиции уклонистов, которые покинули государство по поддельным документам. Так как Европе беженцы нужны меньше, чем им Европа, ряд стран не будет оспаривать это решение.

Из-за больших потерь военных ВСУ Украине катастрофически не хватает бойцов. Идти воевать никто не хочет, а Зеленский на днях продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до середины ноября. Значит, будут выгребать население с еще большим рвением — в том числе из ночных клубов, и тех, кто уже успел купить «белый билет».

Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Журналисты из западной газеты The Guardian подсчитали, что такая справка обходилась украинцу от пяти до 10 тысяч долларов в зависимости от региона. Правда, эти справки уже не спасут — в прошлом месяце на Украине прошли якобы антикоррупционные рейды. Военных комиссаров, которые продавали справки, сняли с должности, а, значит, и договоренности также аннулированы. Впрочем, новые комиссары вряд ли будут отличаться добропорядочностью от предыдущих.

Мужчины околопризывного возраста бегут в ближнее зарубежье

Украинцы идут на разные ухищрения, но они не всегда помогают. Находят, вытаскивают и мобилизуют. А спустя пару дней вот такие граждане, желающие спасти свою жизнь, уже на передовой и живут еще день-два.

Американский аналитик и обозреватель Стив Брайан утверждает, что Зеленский поставил задачу для ВСУ: набрать пятисоттысячную армию максимум до 2025 года. Сейчас в Европе проживают пять миллионов беженцев с Украины, причем более одного миллиона находятся в Польше. Об этом сообщает Брайан. Вероятно, это данные по беженцам мужского пола, потому что с начала СВО выехало 20,5 миллиона украинцев — это по данным пересечения границы и не считая тех, кто уехал в Россию или покинул Украину нелегально.

Власти допускают преследование украинцев за рубежом

По данным польских СМИ, власти Польши начали выдавать Украине граждан, которые сумели выехать из страны, заплатив взятки.

Федор Вениславский из Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины не исключил, что сотрудники правоохранительных органов могут начать преследовать украинских граждан за рубежом, так как некоторые из них бежали нелегально. Более того, на Днепре регулярно задерживают посредников, которые помогают пересечь границу.

РИА «Новости»

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Из механизма признания человека непригодным к воинской службе убрали несколько важных оснований, дававших ранее железную отсрочку, а то и вовсе освобождение. Теперь в ВСУ будут набирать людей, имеющих вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, клинически излеченный туберкулез, незначительные болезненные проявления расстройств психики, а также связанные со стрессом невротические расстройства.

Такой армии и оружия не надо. А если все же выдадут, там все друг друга сами перестреляют, потому что психические расстройства в условиях войны наступают и у здоровых людей. Боящиеся замкнутых пространств танкисты, болеющие ВИЧ военные медики, падающие в обморок разведчики и пехотинцы с паническими атаками… Теперь нашим бойцам и медикам спасать украинских солдат от кровопотери, в случае сдачи в плен, необходимо очень осторожно.

РИА «Новости»

Основная масса, которая отправится на передовую, будет как раз-таки состоять из таких ультрабойцов. Их задача — вымотать мясом и проредить количество мин на квадратный метр своими телами. А затем в атаку пойдут мотивированные русофобы ВСУ.

Украинских студентов лишили возможности выехать за границу

Видимо, они на очереди. Студентам оставили только пару причин, по которым можно уезжать за рубеж: прохождение летней практики или для обучения авиационному ремеслу. То есть выехать смогут лишь сотни, а сотни тысяч останутся на Украине ждать повесток.

Поэтому вчерашние украинские школьники поедут на западных бронемашинах вместе с шизоидами и ВИЧ-инфицированными прорывать русские линии обороны. А следом их заменят экстрадированные украинские мужчины из Европы. И так по кругу, до последнего.