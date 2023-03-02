Мир 02 марта 2023, 16:28 Не бутафория, не сказка и не конспирология. В США разработали план по уничтожению России Политик Клинцевич: в США наивно полагают, что у России можно выиграть войну U.S. Department of Defense

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Американцы прорабатывают планы наступательного характера — например, концепцию «обычного мгновенного глобального удара» и «гибридных» войн. Об этом говорится в статье для российского журнала «Военная мысль», посвященной новому подходу к организации силового стратегического сдерживания — в целях защиты от потенциальной агрессии со стороны США. Бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич объяснил в разговоре с «360», почему эта тема исключительно важна в контексте геополитического противостояния Москвы и Вашингтона.

Далее — прямая речь.

Осязаемая угроза

Это, правда, ключевая статья. Она написана двумя авторами, один из которых — заместитель командующего ракетными войсками стратегического назначения России, генерал, а другой — полковник, который анализирует возникшие тенденции как военный ученый.

В тексте затронута военная концепция США, получившая название «молниеносного глобального удара», которую они в последнее время анонсировали, чтобы держать в напряжении мировое сообщество.

Американцы наивно полагают, что можно обыграть Россию, уничтожить, нейтрализовать наше ядерное оружие и таким образом решить все свои вопросы — финансовые и политические, экономические и ресурсные. И такие планы — не бутафория, не сказка и не конспирология.

Это быль, вполне осязаемая. Они все время вбрасывают эти планы, подготавливая западное общество, делая их привычными. Несмотря на свою хамскую, беспринципную и волюнтаристскую позицию гегемона, американские ястребы все-таки вынуждены считаться с общественным мнением и потому пытаются корректировать его, объясняя, что они могут выиграть войну с Россией.

Какие у них есть основания так думать? Наши военные рассказывают, как изменилась их позиция за последнее время и как она отразилась в концепции «молниеносного стратегического удара».

В США заявляют, что, согласно такому плану, в течение часа могут уничтожить 68–70% российского военного потенциала, включая стратегическое наступательное оружие, с помощью пяти тысяч высокоточных крылатых ракет.

А затем локальными ударами ядерных боеприпасов завершить полный разгром. При этом они наивно полагают, что их система противоракетной обороны сумеет отразить наш ответный удар.

Вы представляете, о чем идет речь? Это безумие.

Причину найдут всегда

К сожалению, многие люди в России не очень хорошо понимают, в какой опасности находится страна. Не хочу никого пугать, но недавние инциденты с беспилотниками, которые летают над нашей территорией, — это, вполне возможно, проверка того, как мы реагируем.

Именно поэтому Россия в спецоперации не выкладывается на всю катушку. «Диванные эксперты» любят покритиковать за это Минобороны: почему мы вот туда не нанесем удар, почему мы там не так делаем…

Да потому что сегодня разбрасываться нельзя! Потому что от нас и хотят, чтобы мы истратили весь свой военный потенциал на Украину и ослабли перед НАТО.

А уж там всегда найдут причину нанести «молниеносные удары». Мы должны сегодня нашим людям честно сказать: западное общественное мнение уже подготовили к тому, что Россию надо уничтожить.

Сила — в единстве

Хочу обратить внимание, что эта статья, не пугая, рассказывает о происходящем сегодня, прежде всего — нам. Потому мы должны быть как никогда единым, сплоченным обществом, должны понимать ответственность и то, что никто не отлежится нигде — ни на диване, ни за выкопанной ямкой у себя на огороде.

Мы должны понимать, что только в единстве — все вместе — мы должны отстаивать свою страну, будущее своих детей.

США начинают эти игры, так как наивно думают, что мы ни на что не решимся. Но мы уже пересматриваем свою военную теорию. И когда будем понимать, что над Россией нависла реальная опасность нападения, начнем действовать.

Так же, как 24 февраля 2022 года мы начали действовать, потому что понимали: 25 февраля будет поздно.