Эксклюзив 04 августа 2023, 23:57 Не афроамериканцы, а афророссияне. Зачем Россия и Африка нужны друг другу? Обозреватель «360» Ракитский: дружба с Африкой позволит России усилить позиции в мире

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Россия выстраивает дружественные отношения с Африкой. В Кремле заявили, что готовы к фундаментальному сотрудничеству с регионом. А им, в свою очередь, движет человеческий прагматизм. Пока США предлагали технологии, российские власти — то, что для простых людей будет поважнее, зерно. Самой России дружба с континентом позволит усилить позиции на мировой арене, заметил обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

Кажется, впору вводить новое понятие — афророссияне. А что? Забываем про афроамериканцев. Тем более что жители южного континента сами называют нас братским народом.

Но если обойтись без шуток и задать нашему выпуску более серьезный тон, то сегодня я хотел бы вместе с вами разобраться, зачем России Африка, откуда берется такая гиперактивность выстраивания дружественных отношений, в чем проигрывает Франция и почему США так нервничают на фоне сближения РФ и материка коротких теней?

Доверительные отношения с Африкой зародились еще в СССР

После распада Советского Союза присутствие России свелось там не сказать что к минимуму, однако было не таким существенным.

До середины ХХ века часть стран вообще колонизировала Францией. Потом Париж дал вольную, однако высасывать соки из региона не перестал — по сей день там используется картавый язык.

К слову, Соединенные Штаты тоже выкачивали все что только можно из Африки, взамен подключая материк к МВФ и Всемирному банку. Проще говоря, башляли, при этом, по большому счету, не развивая инфраструктуру.

РИА «Новости»

Готовность к фундаментальному сотрудничеству

Россия заявляет, что готова к фундаментальному сотрудничеству практически в буквальном смысле: прямо заложить фундамент — например, на АЭС или добывающей компании, построить дороги и все такое.

Но вопрос: а нам-то это зачем? Африка бедная. Не получится ли так, что мы им — все, а они нам, условно, — туризм и бананы? Тут ясность внес президент Владимир Путин на полях саммита в Петербурге.

Давайте поймем, что инвестиции — это, выражаясь простым языком, круто, дорого, но реально прибыльно.

Новые рабочие места, которые появятся на предприятиях, разумеется, будут не для наших людей. Но, выражаясь дилетантским языком, с нами будут делиться редкими ресурсами и уходить они будут не на Запад, а в Россию. Это первое.

Второе — политическая выгода. Запад нас хотел душить санкциями? Ну, держите ответочку — немцы уже локти кусают без газа, теперь французы губы надуют.

На Западе считают, что Россия дестабилизирует ситуацию в Африке

Так интересно вышло, что с открытием дверей саммита «Россия — Африка» в Нигере случился госпереворот. Франция очень плотно работала с этой страной, получая кучу выгодных плюшек.

Различные ангажированные источники строили конспирологические версии: мол, это все чекисты кремлевские. Удивление здесь вызывает реакция прозападного истеблишмента: никто не заявил, что за этим стоит Москва.

Делаем выводы! Поверьте, если б у них сегодня был хоть намек, хоть подозрение — Washington Post, Daily Mail взахлеб бы писали об этом неделю как минимум. Но тишина. Не Москва стоит за этими событиями.

Тут важно понимать, что для уставшей и небогатой Африки, континента, который сегодня дипломатично называют развивающимся, Россия — синоним слова «свобода». И это не мои умозаключения — об этом, например, говорил президент Гвинеи-Бисау, позволю себе свободный перевод слов Умару Эмбало:

«Мы связаны с Россией. Хочу сказать, что вы можете рассчитывать на нас как на надежного партнера. Мы не просто друзья, мы братья. Мы никогда не забудем ту поддержку, которую нам оказал братский советский народ в нашей борьбе за независимость».

Пресс-служба Кремля

России нужны не беспорядки. Кремлю подавай стабильность на взаимовыгодных условиях, потому что хитрить на этом континенте бессмысленно, историческая память — штука коварная.

Запад очень не хочет терять свое влияние

Послушаем Марию Захарову, официального представителя российского МИД:

«Запад выставлял условие целому ряду государств о том, что если они не займут в отношении к России агрессивную позицию — прозападную позицию, — то тогда они не смогут рассчитывать на помощь по линии Международного валютного фонда или Всемирного банка, а вы прекрасно понимаете, что в этих структурах Соединенные Штаты занимают доминирующие позиции».

Но такие шаги еще можно расценивать как мягкую силу, как кулуарные ультиматумы. Военный аналитик Евгений Михайлов вообще не исключает, что коллективный Запад в погоне за выгодой и своими гегемонскими амбициями может пойти на крайние меры.

Дадим слово Олегу Озерову, послу по особым поручениям нашего МИД. Он крайне доступным языком объяснил, почему Африка, где куча проблем, в том числе с продовольствием, смотрит в сторону России.

Тут человеческий прагматизм. Пока Соединенные Штаты предлагали технологии, РФ предложила то, что для простых людей будет поважнее.

РИА «Новости»

«Вы не можете съесть iPhone. А зерно, производимое Россией, очень даже съедобно и востребовано в мире. И без iPhone человек может выжить, а вот без хлеба, воды, без обогрева, без электричества это становится гораздо тяжелее».

Дружба с Африкой позволит усилить позиции на мировой арене. Эти взаимоотношения дают четверть голосов в ООН, а раз организация утратила свои надгосударственные функции, надо как-то изнутри менять систему.

Сердца всего мира требуют перемен, просто не все еще это поняли.