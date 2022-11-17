Мир 17 ноября 2022, 23:06 Назначили стрелочниками. Решение голландского суда по делу МН17 — шоу для обвинения России Политолог Корнилов: суд в Гааге ожидаемо обвинил россиян по делу о крушении рейса МН17 Pixabay

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Днем 17 ноября Окружной суд Гааги вынес решение по делу о крушении пассажирского Boeing-777 «Малазийских авиалиний» в небе над восточной Украиной в 2014 году. Судья Хендрик Стейнхейс заявил, что лайнер сбили ракетой из комплекса «Бук», выпущенной с поля у поселка Первомайский. Виновными назвали украинца и двух россиян, в числе которых — бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). Какие доводы привело следствие и как на решение отреагировали в России — в материале «360».

Суд огласил решение

В Нидерландах огласили результаты проведенного западными специалистами расследования. По версии суда, пассажирский лайнер «Малазийских авиалиний», который 17 июля 2014 года следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук». Следователи пришли к выводу, что снаряд запустили с поля в районе поселка Первомайский Донецкой области. Тогда погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.

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Суд не сумел установить лиц, по приказу которых выпустили ракету. Зато огласил имена виновных — по мнению судьи Стейнхейса, падению самолета причастны три человека. Это украинец Леонид Харченко, а также россияне Сергей Дубинский и Игорь Стрелков (Гиркин), который в 2014 году занимал должность министра обороны ДНР. Суд заочно арестовал его и приговорил к пожизненному лишению свободы. Третьего гражданина России — Олега Пулатова — признали невиновным.

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РИА «Новости»

Доводы российских экспертов не учли

В судебном заседании участвовали и эксперты и России. Специалисты оборонного концерна «Алмаз-Антей» исследовали материала дела. Они смоделировали ситуацию 2014 года и заявили, что сбить самолет со стороны Снежного или Первомайского было невозможного. По их информации, удар нанесли со стороны населенного пункта Зарощенское, который в тот момент контролировали ВСУ. Украинские военные располагали и комплексами «Бук», доставшимися стране «по наследству» от Советского Союза, сообщил «Коммерсант».

Специалистов признали компетентными, но усомнились в убедительности их одводов. По мнению судьи, компания «Алмаз-Антей» не может быть независимой из-за связей с российскими властями. Хендрик Стейнхейс при этом добавил, что данные экспертов «обладают ценностью».

МИД уличил суд в исполнении политического заказа

Решение прокомментировали в министерстве иностранных дел. Там заявили — Россия сожалеет, что нидерландский суд пренебрег принципами беспристрастности при расследовании дела о крушении пасссажирского лайнера.

«Итоги разбирательства свидетельствуют о том, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе версии о причастности России к трагедии», — подчеркнули в МИД. Там добавили, что оглашенное решение нанесло серьезный удар по репутации судебной системы Нидерландов.

Штаты поприветствовали вынесенное решение о виновности Стрелкова, Дубинского и Харченко, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, «виновных» еще стоит привлечь к ответственности, сообщил ТАСС.

Pixabay

Разбирательство превратили в заказное шоу

С самого начала расследования инцидента было ясно, что этот показательный процесс не имеет ничего общего с судопроизводством, рассказал «360» политолог и публицист Владимир Корнилов. По его словам, суд «назначил» виновными тех, на кого указали сотрудники Службы безопасности Украины.

«Признали, что виноваты три человека, причем в чем виноваты — так и непонятно. Суд и следствие установили, что они не присутствовали на месте, где находился этот „Бук“, не установили, что они стреляли, не установили, что они вообще что-то знали об этом запуске ракеты. Но тем не менее их назначили стрелочниками, видимо решив, что раз фамилия Стрелков — значит, это обязывает. Другое объяснение найти сложно», — отметил специалист.

По мнению Корнилова, если бы СБУ указала другие фамилии, суд назвал бы виновными именно их. Примечательно, что украинские спецслужбы в качестве аргумента озвучили лишь сомнительного качества аудиозаписи, добавил собеседник «360».

«В итоге мы так и не получили ответа ни на один вопрос по поводу того, что это за судебный процесс, ради чего его начинали и что сделали. Но фарс этого процесса лишний раз доказывает, что обвинения против РФ, которые изначально звучали — притянуты под это дело исключительно ради того, чтобы обвинить Россию. Никаких серьезных доказательств никто не представил», — резюмировал Корнилов.

Прежний президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в инциденте с крушением рейса «Малазийских авиалиний». По этому же принципу действует нынешний глава государства Владимир Зеленский, который попытался обвинить РФ в падении ракет в Польше, заявил политолог Андрей Кошкин. По его словам, Запад решил временно заморозить украинский конфликт, не поддержав нападки Зеленского.