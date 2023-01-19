Эксклюзив 19 января 2023, 13:54 Назад дороги нет. Россия начнет масштабную операцию после заседания в Рамштайне Голос Мордора: встреча в Рамштайне будет поводом к началу масштабной операции России РИА «Новости»

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Недавно экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о встрече представителей министерств обороны стран Запада 20 января в формате «Рамштайн». Это заседание может послужить поводом к началу масштабнейшей операции России. О дальнейшей ситуации в эксклюзивной колонке для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Немного о грядущей встрече в Рамштайне и времени.

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Тут сейчас все в ожиданиях, что Украине дадут кучу оружия, причем обязательно что-нибудь новенькое, например танки или дальнобойные ракеты. А может быть, начнут говорить и об авиации. И все это не очень приятно, разумеется.

Но тут есть и другой аспект — для всего этого необходимо время. В некоторых случаях — немалое.

Те же экипажи танков надо обучить, а сами танки расконсервировать и подготовить. По оценкам некоторых экспертов, это может занять до года. Да и вряд ли количество танков будет таким, что полностью закроет потребности украинской армии. И кроме всего — эти танки горят не хуже любых других. Горящие «Леопарды» мы уже видели в Сирии. Подбитые, кстати, старыми советскими ПТУР.

Украинцев не интересуют военные цели

Ракеты с большим радиусом действия могут представлять опасность, особенно учитывая то, что украинцев не очень-то интересуют военные цели. Они будут бить по гражданским, в глубине России. Это их давняя мечта. Но такие ракеты — штука очень дорогая, и много их не будет. Да и ПВО в России сильная, которая вполне сможет купировать такую угрозу. И скорее всего, такие ракеты тоже не будут поставлены Украине сразу, будет какой-то временной лаг.

Несомненно, все это ведет к новому уровню эскалации конфликта. Причем нынешняя эскалация — продукт истерики Запада.

ВСУ перестали показывать какие-либо успехи, а российская армия продолжает давить и освобождать города и села. Единственная проблема — медленно.

Что может произойти в ближайшем будущем?

Россия до сих пор и близко не использовала ударный потенциал. Даже массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре лишь такая ленивая демонстрация возможностей. А значит, нас может ожидать масштабная ударная операция, при которой будет не сотня ракет, а гораздо больше. И не только ракет. Может полететь все, включая огромное количество ложных целей в первой волне, задачей которых будет разрядить и выявить позиции ПВО. А вот потом уже удар по выявленным ПВО и, скорее всего, по транспортной инфраструктуре. Давно пора, в общем-то. Подобная атака может продолжаться не несколько часов, а пару дней. После подавления позиций ПВО в дело может вступить тактическая авиация с обычными или управляемыми бомбами.

Ну а после такого массированного изнуряющего удара может начаться и наступление. Масштабное, которых в спецоперации еще не было. С нескольких направлений.

Сил и средств скоплено достаточно, мы всего даже и не знаем. И это наступление может стать решающим сражением, после которого уже будет неважно, что там в Рамштайне решили передать Украине.

Все это только предположения, но на то, что события будут разворачиваться таким образом, указывают многие факты. А самое главное, что есть дефицит времени. Он есть и у Украины, тем более что там кризис усиливается по всем направлениям, включая мобилизационное и экономическое, но для России фактор времени более важен, как мне кажется.