«Грязная бомба» Украины: как Россия ответит в случае провокации | 360°

Мир 29 октября 2022, 22:29 Россия ответит на «грязную бомбу» Украины без ядерного оружия. В ход пойдет наводящий ужас арсенал Военный эксперт Матвийчук: у России хватит оружия для ответа на «грязную бомбу» Украины РИА "Новости"

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Провокация Украины с применением «грязной бомбы» приведет к незамедлительному ответу со стороны России. И необязательно при помощи ядерного оружия. У российских войск предостаточно других, соизмеримых по силе средств. Возможный взрыв не выгоден и США: лишние проблемы американцам не нужны.

О возможностях России ответить Украине на провокацию с «грязной бомбой» заговорил первый зампред международного комитета Госдумы Алексей Чепа. Он заявил, что российской стороне есть чем отреагировать и без использования ядерного оружия, написало РИА «Новости».

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Украина, по мнению Чепы, способна подготовить муляж российского боеприпаса, чтобы потом показать его обломки специалистам при расследовании. Все будет делаться для того, чтобы обвинить Россию.

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Уничтожить за одну ночь

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил в беседе с «360», у России достаточно различного вооружения.

«У нас есть средства, которые по своей мощи соизмеримы с ядерным оружием. Я говорю о высокоточных „Кинжалах“, которые у нас сейчас стоят на вооружении. Мы ни разу не применили пятитонную бомбу, которая наводит ужас на врагов», — заметил эксперт.

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Если Украина применит «грязное оружие», то все центры производства страны могут быть уничтожены всего за ночь. Матвийчук обратил внимание на то, что российские войска еще ни разу не трогали Верховную раду и офис президента.

«Я думаю, что и они пострадают. У нас есть чем ответить. Думаю, что [президенту Украины Владимиру Зеленскому] и его команде нужно очень тщательно подходить к выбору целей и соизмерять свои возможности с нашими. А наши возможности пока безграничны», — заявил отставной полковник.

С ним согласился капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что ответные шаги России не зависят от провокации с «грязной бомбой». Против Украины используют и будут использовать ракеты, дроны, лазерное оружие. ВС РФ продолжат наносить удары и по энергетическим объектам страны.

«Все это применяется в какой-то степени и будет применяться, так что это совершенно не зависит от „грязной бомбы“. <…> Сейчас уже часть парней прибыла по частичной мобилизации. Основная масса тренируется, а когда подготовится, думаю, что это будет самый главный ответ», — сказал военный эксперт.

РИА "Новости"

В арсенале Вооруженных сил России, напомнил он, есть еще много того, что начнут использовать в обозримом будущем. Дандыкин привел в пример применение антидронов и тяжелой огнеметной системы залпового огня «Солнцепек».

«Вполне достаточно средств для того, чтобы решить задачу. И самое главное: мы сейчас компенсируем то, чего раньше не хватало — недостаток людей на линии фронта. Все-таки это главное, так как люди же не просто приходят, они приходят в новых соединениях с оружием, танками, артиллерией и совсем остальным. Это многократно повышает боевую мощь», — заявил капитан.

Последствия возможного взрыва

Применение «грязной бомбы», обратил внимание Дандыкин, приведет к радиоактивному заражению местности. Если одни частицы разложатся достаточно быстро, то другие останутся на годы.

«У нас огромный опыт, накоплен в связи с чернобыльской аварией, где проходила дезактивация.<…> Ее проводили на огромной территории, но все равно ведь те люди, которые дозу получают — это выстрел на долгие годы вперед. Они умирают и сейчас», — отметил эксперт.

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Матвийчук добавил, что для отчистки местности от радиации существует множество технологий, но процесс может занять пять-шесть лет.

«Поиск изотопов и их обеззараживание — это очень кропотливый труд. Нельзя же загнать трактор и начать чистить всю территорию. Придется выселять людей, перемещать скот, очищать питьевые запасы воды. Это огромная и кропотливая научная работа», — подчеркнул он.

Пыл Украины вовремя остудили

Еще месяц назад, заметил Анатолий Матвийчук, украинские власти были готовы пойти на провокацию с «грязной бомбой», но ситуация изменилась.

«Думаю, сейчас ей (Украине — прим. ред.) надавали по шапке, особенно американцы, у которых свои проблемы и им не нужны лишние заботы. <…> Украина, по крайней мере сейчас, немножко остыла по поводу бомбы, потому что мы создали очень хороший ажиотаж», — допустил военный эксперт.

России удалось информационно предотвратить попытку применения «грязной бомбы», так как тревогу забили на уровне Минобороны. Тактику киевского режима он назвал террористической. И пользоваться ей Украина не гнушается.