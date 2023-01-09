Мир 09 января 2023, 18:43 🚫 Натовская пауза. Финляндия и Швеция набивают себе цену перед вступлением в альянс Профессор Межевич предупредил, что Финляндия способна атаковать Россию freepik

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Финляндия ждет разрешения для Швеции, чтобы вместе попасть в НАТО. Однако политологи уверены: вопрос о членстве скандинавов в альянсе уже решили Соединенные Штаты Америки, пауза нужна лишь для попытки выторговать какие-нибудь преференции. Вступление финнов в военно-политический блок может быть опасно для России: если соседи получат атомное оружие, есть вероятность, что близость Санкт-Петербурга подтолкнет их к необдуманной агрессии.

Финляндия не торопится в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна отказалась вступать в НАТО раньше Швеции. Финны не стремятся как можно скорее попасть в альянс и будут ждать, «пока Швеция получит соответствующий сигнал».

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Однако Стокгольм, по словам шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона, не может пойти на все условия Анкары для одобрения заявки. Хотя часть требований исполнена, выдавать Турции своих подданных шведы отказались.

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Обе страны подали заявки на присоединение к североатлантическому блоку весной 2022 года. Из трех десятков государств — членов НАТО новых кандидатов пока не одобрили только Турция и Венгрия.

Нужно ли им в НАТО?

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич рассказал «360», что история с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО напоминает советский анекдот брежневских времен.

Еврей получил разрешение на выезд. Собрал вещи, посадил в клетку любимого попугая и приходит на таможню. Там объясняют, что живую птицу вывозить нельзя, только чучело или тушку. Тут попугай говорит: «Сема, не тупи — хоть чучелом, хоть тушкой, но валить надо!» Николай Межевич

Представители Финляндии и Швеции сейчас работают как раз в режиме такого попугая, считает Межевич. Они отчаянно хотят попасть в альянс и в конце концов сделают это. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как опытный торговец, между тем рассчитывает получить за свое разрешение немалую выгоду.

Финны могут нанести удар по России

По словам политолога, шведы и финны координируют свою внешнюю политику друг с другом более ста лет — с момента возникновения самой Финляндии. Швеция в этом союзе долгое время играла роль старшего партнера.

«Потом выяснилось, что финны сами с усами и вполне могут вести себя достаточно независимо в экономическом и политическом плане. Тем не менее координация существовала всегда. Поэтому они постараются вступить в НАТО синхронно», — объяснил эксперт.

Не важно, планируют ли эти страны размещать на своей территории ядерное оружие сегодня или когда-нибудь в будущем, отметил Межевич. Ведь как только они станут членом военно-политического блока, будут подчиняться его уставу.

Вступили в НАТО — действуйте как боевая единица, вопрос об оборонном суверенитете закрыт. И с того момента, когда Финляндия вступит в альянс, мы можем ожидать чего угодно, вплоть до ядерных провокаций против Санкт-Петербурга. Николай Межевич

Вашингтон все решил за скандинавов

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо предположил, что финны проводят тактические дипломатические маневры, чтобы заполучить хоть какие-то преференции.

«Финляндия просто использует шведско-турецкие дипломатические шероховатости, чтобы выторговать более выгодные условия для вступления в Североатлантический альянс. То, что Швеция и Финляндия будут членами НАТО, — вопрос решенный», — сказал он.

Сегодня едва ли что-то сможет помешать этим странам стать членами военно-политического блока, уверен собеседник «360». Поэтому показная «нерешительность», скорее всего, говорит лишь о поиске выгодных условий.

При этом больших бонусов ни Финляндия, ни Швеция от вступления в НАТО не получают. Не просто так много лет они и не были членами альянса, хотя фактически с ним сотрудничали. Их просто никто не спрашивает, хотят вступать или нет. За них решили в Вашингтоне. Иван Мезюхо

Мезюхо уточнил, что при вступлении в военно-политический блок и Швеция Финляндия лишаться части суверенитета, которым они так долго гордились, заявляя чуть ли не о нейтральности. Хотя нейтральности в политике этих государств давно нет.