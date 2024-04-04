Эксклюзив 04 апреля 2024, 17:36 «Америка понимает». НАТО распадется после поражения Украины Блогер «Голос Мордора»: поражение Украины приведет к развалу НАТО Thomas Trutschel/PHOTOTHEK / Global Look Press

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Исполнилось 75 лет с дня создания Североатлантического альянса. О сути НАТО и о том, почему сейчас его существование оказалось под угрозой, в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Семьдесят пять лет назад был создан главный инструмент колонизации Европы американцами — военно-политический блок НАТО. Изначально было заявлено, что функции альянса исключительно оборонительные, это же продолжают утверждать и до сих пор, однако альянс участвовал уже в немалом количестве войн, и ни одна из них не была оборонительной.

«Любимая западная забава»

Зато НАТО с помощью оружия без устали «продвигал свободу и демократию» по всему миру и наказывал несговорчивых и строптивых. А на деле занимался обычным грабежом других стран в интересах США и, как казалось, в интересах всего западного мира. Однако теперь пришло время грабить и саму Европу, и НАТО прекрасно выполняет свою основную функцию.

НАТО всегда был нужен внешний враг. Сначала это была пресловутая «советская угроза», потом, когда СССР распался, врагом стал международный терроризм, который, кстати, был взращен теми же США. И это удобно — сами создали угрозу, сами с ней и воюем. И наконец-то НАТО вернулся к любимой западной забаве — противостоянию с исторической Россией.

Началось это не в 2005-м или 2014 годах. Строго говоря, это вообще не кончилось в 1991 году. Просто начался новый виток противостояния, который окончательно оформился первым расширением и продвижением блока в сторону России, а это было еще при Борисе Ельцине, когда Россия наивно верила Западу и всячески пыталась стать его лучшим другом. А сам Запад видел в России только свою жертву. И так было всегда.

Боятся развала

НАТО — главная проблема сегодняшней европейской и мировой безопасности. С приходом в блок «младоевропейцев», ставших главными агентами США в Европе, цели и задачи блока стали открытыми, о них не раз заявлялось и до 24 февраля 2022 года — демонтаж российской власти, а затем и всей России. Американцы пытаются сделать это руками полностью подчиненной себе Европы, попутно преследуя сугубо корыстную цель: полностью разрушить экономическую мощь Европы. И у них это прекрасно получается.

О целях спецоперации на Украине говорилось уже многое, но ее главная цель — вовсе не Украина, которая сама по себе является инструментом. Главная цель — прекращение существования НАТО и освобождение европейского континента от американской колониальной системы. И военное поражение Украины должно привести именно к этим результатам, что в Америке прекрасно понимают — и именно потому этого так боятся.