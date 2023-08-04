Эксклюзив 04 августа 2023, 14:27 НАТО откликнется на призыв свергнутого президента. Нигер опять ждет колонизация Политолог Гуреев: США и НАТО откликнутся на призыв президента Нигера Базума о помощи РИА «Новости»

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Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум попросил помощи у США и всего мирового сообщества. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев заявил «360», что западные страны действительно вторгнутся в африканскую страну и снова сделают ее своей колонией.

Французская колония

Он объяснил, что Нигер с точки зрения геополитики — довольно интересное государство. С одной стороны, это одна из беднейших африканских стран, в которой абсолютно не развиты экономические институты. С другой, на его территории располагается большое количество ресурсной базы — золотых и урановых рудников.

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«Поэтому взаимоотношения между европейскими государствами и Нигером всегда складывались как отношения между колонизатором и колонией. Довольно давно Франция колонизировала Нигер, и откровенно говоря, он до нынешнего момента оставался французской колонией», — сказал политолог.

По его словам, страна выкачивала из Нигера все ресурсы и создавала собственную экономическую базу, крайне необходимую — большая часть французских атомных электростанций, а она живет на них, работала на уране. По этой причине потеря Нигера станет для Франции огромнейшей утратой, которую в ближайшей перспективе восстановить не смогут.

Военное вторжение

«Это точно не те рынки, которые можно как-то импортозаместить, ввиду чего все сообщество НАТО будет активно пытаться вернуть в Нигере предыдущий строй», — заявил он.

Гуреев предупредил, что именно через свергнутого президента руководство Европы попытается легитимизировать свою военную экспансию. По его словам, процедуры соблюли, поэтому у всего альянса, а не только США, появился законный повод вторгнуться на территорию Нигера, вернуть прежний строй и создать марионеточное правительство.

«С большой долей вероятности на территорию Нигера все-таки зайдут страны НАТО, которые постараются восстановить там свое правительство. Оно законсервируется в отрыве от демократических институтов», — сказал политолог.

Он обратил внимание на то, что нигерийское правительство поддержало нового лидера. Если бы на территории страны царила демократия, колониальный режим уже свергли бы.