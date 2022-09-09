НАТО у границ России: подробности | 360°

Мир 09 сентября 2022, 19:43 (обновлено: 09 сентября 2022, 21:15) Поделиться Telegram

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Viber «НАТО подступает к границам РФ». Почему глава Пентагона заговорил о нежелании конфликтовать с Москвой Политолога Мезюхо: НАТО не может говорить о своих планах открыто

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией. Тем временем специалисты уверены, что исключать вероятность удара со стороны Альянса не стоит. Военный блок был создан в период конфликта с СССР и, хотя Советского Союза давно нет, все еще продолжает существовать.

НАТО не хочет конфликта с Россией

НАТО не ищет конфронтации с Россией и не угрожает Москве. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи с министром обороны Чехии Яной Черноховой в Праге. Трансляция встречи велась на официальном сайте Пентагона.

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«Честно скажу, НАТО не ищет конфронтации с Россией, не угрожает России, но наш оборонительный союз будет защищать каждый дюйм территории Альянса», — подчеркнул Остин.

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Когда же его спросили о возможных сроках окончания событий на Украине, глава Пентагона отметил, что делать какие-либо заявления по этому поводу сейчас опасно.

«Всегда опасно делать какие-то предсказания… и поэтому я думаю, опять же, нашей целью сейчас является поддержка Украины», — пояснил Остин.

При этом он отметил, что НАТО будет помогать украинской стороне.

Цели заявления главы Пентагона

Остин просто еще раз обозначил, что НАТО не планирует входить в открытый конфликт с Россией. Естественно, в ответ Альянс рассчитывает, что и РФ не пойдет на открытый конфликт со странами блока. Например, не станет наносить удары по польским коммуникациям, по которым движется вооружение для Украины. Об этом «360» рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«То есть посыл такой: „Мы воюем украинскими руками, и вы можете бить по этим рукам, мы не стремимся переходить в открытый конфликт с вами, потому что это чревато большими потерями, и вам об этом говорим“. Позиция удобная. Но насколько ей можно верить?» — подчеркнул он.

По его словам, при таких, казалось бы, относительно мирных заявлениях Альянса нельзя исключать, что НАТО все же решит ударить. Если руководство стран — участниц блока рассчитывает на распад РФ, на почти бесплатное пользование ее ресурсами, то для НАТО в конфликте с Россией выгода все же есть.

«А для США это спасение их доминирования, которое объединяет в себе доминирование как политическое, так и экономическое. Это сохранение финансовой системы, доллара как платежного инструмента. <…> Европа здесь выступает как союзник-партнер, которого заставляют терпеть убытки», — отметил Безпалько.

flickr.com/U.S. Secretary of Defense

Почему не стоит доверять заявлениям главы Пентагона

Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо назвал слова Остина очередной ложью НАТО. Он напомнил, что Альянс был создан во времена конфронтации с СССР, который давно развалился.

«Но НАТО не просто существует до сих пор, но еще и расширяется. Все эти разговоры о том, что Альянс борется с мировым терроризмом, занимается вопросами исключительно внутренней, региональной безопасности, — это все пустой звук. НАТО подступает к границам РФ и воспринимает Россию как своего внешнеполитического врага», — пояснил Мезюхо.

Он уверен, что заявление Остина дежурное. Подобных было и будет много. Озвучить свои истинные цели открыто блок попросту не может.

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