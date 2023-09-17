Эксклюзив 17 сентября 2023, 18:03 НАТО наступит на грабли Второй мировой. Прививка Германии от нацизма прекратила действие Блогер «Голос Мордора»: НАТО склонит ФРГ к войне решением о росте оборонных трат РИА «Новости»

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Требование НАТО к Германии увеличить военные расходы до уровня холодной войны станет первым шагом к милитаризации страны. Все начнется с малого: в охваченном кризисом государстве расходы пойдут на военные заводы, куда устремятся оставшиеся без работы немцы. А дальше — возрождение старых обид и требование реванша. Только теперь место евреев займут русские, которым не простят победу во Второй мировой войне. Об этом в своей колонке для «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Безрассудные требования

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдал тут недавно замечательное: потребовал, чтобы Германия увеличила военные расходы на 3-4%, как это было во времена холодной войны: «Во время холодной войны, когда правили Конрад Аденауэр или Вилли Брандт, расходы на оборону составляли от 3 до 4% ВВП».

Напомню, что, по правилу НАТО, военные расходы стран-членов должны составлять 2% ВВП. Многие страны его не придерживались. Но сейчас оказывается, что и 2% — это мало. Причем глава НАТО обращается конкретно к Германии.

Стране сейчас только этого и не хватает. В условиях, когда у экономики очень большие проблемы, особенно в индустрии, такой призыв выглядит как знаменитый слоган «Пушки вместо масла».

Впрочем, маслица у немцев и так становится все меньше и меньше. Уже начались сокращения на промышленных производствах, и скоро это явление примет массовый характер. Разоряется химическая промышленность, очень большие проблемы у автопроизводителей, которые когда-то были гордостью Германии.

И в этих условиях от страны требуют резкого увеличения военных расходов. Причем, я уверен, что 3-4% — цифры вовсе не окончательные.

НАТО хочет милитаризации Германии. Причем это будет касаться не только доли ВВП на военные расходы. Уверен, что и общество скоро начнут по-настоящему накачивать войной.

Возвращение рейха

Все по старой доброй традиции — со школы. Конечно, выглядеть это будет несколько комично, учитывая, во что за последнее время превратили гордых тевтонов.

Но, с другой стороны, немцы сейчас очень восприимчивы к пропаганде. И если она работает в плане ЛГБТ, то и в плане милитаризации тоже сработает прекрасно.

Бытует мнение, что у немцев есть прививка от войны, полученная по итогам Второй мировой. Мол, никогда больше и все такое. Только все это абсолютная чушь.

Возродить милитаристский дух Германии не так сложно, особенно учитывая нынешние информационные возможности. И сейчас этим активно будут заниматься.

Точкой отсчета можно считать слова Олафа Шольца, что у немцев теперь больше нет исторической вины перед Россией. Как-то слишком мало внимания было уделено этому заявлению, но оно являлось по-настоящему программным.

Кстати, снижение уровня жизни этому очень поспособствует. Ведь понятно, кто виноват. Если во время Веймарской республики это были евреи, то теперь — русские.

И не надо думать, что в Германии нет реваншизма. Он был всегда, а теперь его водрузят на знамя. Не сразу, конечно. Но, как мне кажется, при текущем развитии событий это будет неизбежным.

Германию снова хотят столкнуть с Россией, как это уже было в истории несколько раз. И это одна из главных целей коллективного Запада — дружба России и Германии смертельно опасна для тех, кто хочет управлять этим миром. Так было всегда. И решать эту проблему будут все тем же проверенным способом.