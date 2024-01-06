Мир 06 января 2024, 15:38 НАТО без Штатов. Самый молодой кандидат в президенты собрался вывести США из альянса Политолог Ордуханян: у Вивека Рамасвами почти нет шансов на победу в выборах

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Самый молодой кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в случае победы на выборах в 2024 году собирается вывести страну из состава НАТО. Это уже не первый раз, когда политик приковывает к себе внимание СМИ. Взгляды республиканца относительно роли Америки в международной политике ни раз привлекали общественность. Какие шансы на победу у претендента на должность главы страны — в материале «360».

США могут выйти из НАТО

О том, что Рамасвами в случае победы на президентских выборах намерен вывести страну из Североатлантического альянса, написала газета Politico.

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Издание выразило уверенность, что при условии победы этого кандидата или любого другого политика, который разделяет такую позицию, дни НАТО будут сочтены.

Старший советник Рамасвами Триша Маклафлин от комментариев по поводу этих планов воздержалась, но при этом и опровергать информацию не стала.

«Он серьезно обеспокоен, что большая часть союзников не выполняют взятые на себя обязательства по инвестициям в альянс. К тому же после холодной войны экспансия НАТО увеличила риски конфликта с Россией», — пояснила Маклафлин.

Кто такой Вивек Рамасвами — краткая биография

Вивек Рамасвами родился 9 августа 1985 года в США в штате Огайо. Окончил Гарвардский колледж в 2007 году с отличием по направлению биологии в степени бакалавра. А уже в 2013 году получил докторскую степень в Йельской школе права.

Параллельно с учебой будущий политик работал инвестором в хедж-фонде. Как он сам потом рассказывал, к окончанию Йеля успел заработать несколько миллионов долларов. Это время стало толчком к его карьере бизнесмена.

Американский журнал Forbes включил будущего политика в рейтинги уже дважды. Его фамилия числилась в списке «30 до 30» в разделе «Финансы» в 2014 году. А еще он занял 24-е место в рейтинге самых богатых предпринимателей США в возрасте до 40 лет.

В августе журнал оценил состояние Рамасвами в 950 миллионов долларов — он вышел на вторую строчку по богатству среди кандидатов в президенты США от республиканцев. Активы Дональда Трампа, например, Forbes оценил в 2,5 миллиарда долларов.

Деятельность до политики

В 2007 году Рамасвами стал соучредителем Campus Venture Network — технологической компании, которая поставляла программное обеспечение и сетевые ресурсы предпринимателям из университетов.

Позже, в 2009 году, компанию выкупил Фонд Юинга Мариона Кауфмана. В период с 2007 по 2014 год миллионер был партнером и одним из управляющих портфелем биотехнологий фирмы в QVT Financial. После работы в качестве инвестиционного партнера основал биофармацевтическую компанию Roivant Sciences.

Покинув Roivant Sciences в 2021 году, бизнесмен стал соучредителем компании Strive Asset Management. Эта фирма выступала против концепции экологического, социального и корпоративного управления, что стало одной из ключевых идей будущего политика.

В 2022 году будущий политик подумывал об участии в выборах в сенат США в Огайо, но в итоге принял решение отказаться. Однако в конце февраля 2023 года в программе Такера Карлсона выдвинул свою кандидатуру на пост президента от Республиканской партии для участия в выборах 2024 года.

Рамасвами — кандидат в президенты США

Рамасвами предложил отменить закон, обязывающий президентов тратить все деньги, которые присваивает конгресс. Он выступил против движения за разнообразие, равенство и инклюзивность, а также против экологического, социального и корпоративного управления.

По данным Politico, политик вдохновился победой Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, поэтому решил баллотироваться «с помощью предпринимательского духа, нестандартных идей и небольших ожиданий» в надежде создать «крупную аудиторию, которая приведет его к президентству».

Его позиция относительно русско-украинского конфликта получила широкую огласку. Миллионер высказался, что помощь Украине не должна быть приоритетом внешней политики Вашингтона, а страна должны подтолкнуть Европу к тому, чтобы та сама заботилась о себе. Претендент на должность президента также заметил, что поддержка Украины ослабляет США и играет на руку КНР.

«Если бы я был президентом прямо сейчас, я бы ограничил любое дальнейшее финансирование или поддержку Украины», — сказал он.

Рейтинг Рамасвами и его шансы на победу

Почти каждое появление Рамасвами на экранах привлекает к себе внимание. О нем много говорят и постоянно пишут. На первых дебатах внутри Республиканской партии, которые были 23 августа, бизнесмен был в эпицентре событий, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В СМИ назвали его выступление грозным и воинственным: Рамасвами решительно вступал в полемику с другими политиками и не давал им вставить слово, а его тезисы вызывали бурные эмоции среди зрителей.

Он стал самым популярным политиком на дебатах по запросам пользователей в Google. Информацию о нем искали как во время политического мероприятия, так и после.

«Он был тем, о ком все говорили, и это само по себе победа», — писала газета The New York Times.

На данный момент, согласно данным медиакомпании RealClearPolitics, Рамасвами занимает третье место в опросах общественного мнения. Его средний рейтинг — 7,3%, что значительно ниже, чем у губернатора Флориды Рона Десантиса (13,5%) и Дональда Трампа (53,6%).

Тем не менее ему удалось обогнать экс-постпреда США при ООН Никки Хейли (4,9%) и бывшего вице-президента США Майка Пенса (4,6%).

Politico уточнили, что рейтинг претендента на пост президента США меняется в зависимости от метода проведения опроса. В интернет-опросах он стабильно на третьем месте, в то время как в телефонных — лишь на седьмом.

Тем не менее рост популярности политического лидера заметен: в июне его средний рейтинг в RealClearPolitics составлял 2,2%. Всего за два месяца Рамасвами увеличил его почти в четыре раза.

СМИ объяснили такую тенденцию грамотной политической акцией и выгодным продвижением на телевидении и в интернете. Рамасвами финансирует кампанию практически полностью из своего бюджета и потратил на нее 1,8 миллиона долларов — это в разы меньше расходов его конкурентов.

Что будет в случае победы Вивека Рамасвами — мнение политолога

Вивек Рамасвами — один из немногих, кто выступает категорически против конфликта на Украине и помощи для этой страны, напомнил «360» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Миллионер обладает достаточно трезвым взглядом, по этой же причине это человек, у которого нет будущего в политическом бомонде Соединенных Штатов Америки, по словам политолога. Никому не нужен второй Дональд Трамп.

Мальчик-сюрприз такой. Никто не ожидал. Человек пока еще верит в американскую мечту и пытается ее реанимировать. Он говорит на понятном молодежи языке: пользуется популярностью среди античной молодежи, где у консерваторов всегда были проблемы. Рафаэль Ордуханян политолог

Ордуханян не исключил, что у претендента на должность президента может быть хорошее будущее. Однако сейчас на него ополчились все «либеральные псы»: нападки идут не только со стороны коллег, но и со стороны всех СМИ.

Рамасвами — гражданин мира, он понимает, что воевать Америке на украинской территории не за что. Такая позиция не устраивает многих, потому что очень большие деньги завязаны на событиях на Украине, отметил политолог.

«Рамасвами не до конца понимает, куда влез. У него по-прежнему какая-то романтика: он приехал сыном эмигранта, а стал президентом. Это работать, скорее всего, не будет», — сказал собеседник «360».

Сейчас все серьезно говорят о тандеме Дональда Трампа и Вивека Рамасвами в роли вице-президента. Тем не менее политолог выразил опасения о дальнейшей судьбе политического лидера. По его словам, речь может идти и о физическом устранении оппонентов.

Собеседник «360» объяснил, что у Вивека Рамасвами нет собственной команды. Даже если он потратит все деньги на избирательную кампанию, у него практически нет шансов. На Дональда Трампа тратят миллиарды долларов.

Рамасвами здесь не субъект, а объект политической игры. Он еще слишком слаб и неопытен. Не до конца понимает, что происходит. Хотя его посыл и инициатива, безусловно, заслуживают человеческого одобрения и похвалы. Рафаэль Ордуханян

Америка не готова избрать Рамасвами на должность президента, выразил уверенность Ордуханян. Если это произойдет, его ждет та же участь, что и Трампа.

Тем не менее американские политические лидеры, по словам политолога, будут использовать его для улучшения отношений с Индией. Они сейчас почувствовали угрозу со стороны БРИКС.

«Я не желаю ему победы — желаю выжить. Сейчас слишком много поставлено на карту, чтобы просто так отдать на откуп 38-летнему претенденту», — подытожил политолог.