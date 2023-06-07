Мир 07 июня 2023, 23:44 Наступление, которого нет. Украина взяла на вооружение эксперимент с котом Шредингера «Голос Мордора»: попытки Украины наступать в последние дни сравнимы с суицидом РИА «Новости»

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На Украине снова открестились от начала контрнаступления ВСУ. Якобы когда это действительно произойдет — все увидят. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» напомнил Telegram-каналу «360» об эксперименте с котом Шредингера и предположил, что некоторые представители киевского режима попросту страдают шизофренией.

Далее — его прямая речь.

Мы все сегодня узнали удивительное. Глава Совета национальной безопасности Украины, некий луганский бандюган по кличке Мячик, в миру зовущийся Алексеем Даниловым, заявил, что украинское контрнаступление еще не началось, но когда начнется — «все это увидят».

Просто хочу напомнить, что это тот же самый Данилов, который не так давно заявлял, что контрнаступление уже идет «каждый день», а еще — что «у каждого свое представление о контрнаступлении».

Если бы сейчас был жив один из основателей квантовой механики Эрвин Шредингер, он точно бы использовал для своего знаменитого виртуального эксперимента не кота, а именно украинское контрнаступление, которое одновременно есть, но в то же самое время его нет.

Но можно обойтись без квантовой физики и обратиться, например, к медицинской науке. В психиатрии уже давно описан и достаточно хорошо известен такой диагноз, как шизофрения. Попадание в него просто удивительное и идеальное.

РИА «Новости»

Обычный страх как повод для метаний

Пан Данилов явно страдает именно от этого диагноза, как и практически все официальные лица Украины, которые утром говорят одно, а вечером — другое. Могут заявить, что ВСУ не хватает для наступления оружия, а чуть позже — что его предостаточно.

Можно было бы списать это на информационные операции, но, на самом деле, они тут ни при чем. Скорее всего, все это можно объяснить только одним — обычным страхом.

Акт суицида для Украины

Руководители ОПГ так долго всем рассказывали про могучее контрнаступление, которое сметет противника и отбросит его на многие километры назад, что кто-то на Западе в это даже поверил. И не просто поверил, а этого наступления требует, увязывая с его успехом дальнейшую поддержку Украины.

Но, несмотря на накопленные силы и обилие западных железок, украинская сторона понимает, что подобное наступление вполне может превратиться в настоящий акт суицида. В принципе, те попытки, которые украинские войска демонстрировали в последние дни, напоминают именно коллективное самоубийство.

Вот поэтому пан Данилов и «сдал назад», как бы говоря, что ничего еще не начиналось. Только вряд ли этому поверят в Брюсселе и Вашингтоне, где очень разочарованы тем, что неудачная попытка прорыва фронта стоила Украине огромного количества западной техники, которая осталась разбитой и сгоревшей на полях сражений.