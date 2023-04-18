Мир 18 апреля 2023, 03:31 Настал час расплаты. НАТО потребовал от Европы активного участия в конфликте Политолог Кошкин: США «раскулачивают» Европу и втягивают ее в конфликт с Россией РИА «Новости»

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НАТО готовится к потенциальным боевым действиям на своих границах из-за конфликта на Украине. Такое заявление сделала газета The New York Times. В издании пояснили, что альянс переходит от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрепятствованием. Она подразумевает увеличение числа натовских солдат на границе с Россией, большую интеграцию военных планов между США и союзниками, а также увеличение расходов на оборону. Как заявил в интервью «360» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, все это усугубляет ситуацию и может привести к еще более масштабному конфликту. При этом европейские политики, действующие по указке США, начали осознавать это лишь сейчас.

НАТО решили разбудить

Проведение Россией спецоперации на Украине, по мнению американской газеты, подтолкнуло спящий со времен холодной войны НАТО к тому, чтобы пробудиться и превратиться в «дееспособный военный альянс».

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По словам авторов статьи, сегодня главная цель военно-политического блока — не только оживить свои силы, но и сделать их более заметными для России. Издание подчеркнуло, что альянс уже направил войска из разных стран в восемь государств у границы с РФ и сейчас хочет укрепить их.

«Американцы вернулись в Европу и теперь решают с НАТО, как именно Америка будет защищать их», — заявил источник газеты в альянсе.

РИА «Новости»

При этом одной из причин начала спецоперации стало именно расширение альянса на Восток. Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с обманом, либо с попытками давления и шантажа.

В конце 2021 года российский лидер обозначил так называемые «красные линии» для стран НАТО. Как отметил политолог Андрей Кошкин, к пересечению этих линий европейские страны привело слепое следование за США.

«Это результат вот такого бездумного подхода толпы, которую организовали из руководителей европейских государств в Вашингтоне. И сегодня получается, что они напридумывали санкции, думали, что все это обойдется и все сторицей окупится. Оказывается, все ударило по ним, они лишились самых дешевых энергоносителей из России, это тоже ударило по ним. Так они дойдут и до того, что втянутся в эти боевые действия, и уже будет совсем поздно», — уверен эксперт.

РИА «Новости»

Наше дело — маленькое

Главы европейских стран, по мнению политолога, следуют за США и не осознают ответственности за действия НАТО, которые могут привести к мировому конфликту.

«Молодые популистские политики, руководители европейских государств, откровенно говоря, не видят какой-то самостоятельной ответственной роли — они видят свое место в виде винтика или какой-то ниши в трансатлантическом монолите, который, как хедлайнер, ведут Соединенные Штаты. Вроде как США говорят: „Мы все выполняем и ответственность за Вашингтоном, а ваше дело — маленькое“, — отметил эксперт.

США «обезжиривают» Европу

Тем не менее, постепенно люди начинают открывать глаза и замечать, к чему ведет засилье американских властей в Европе. По мнению Кошкина, сегодня уже ни у кого не осталось сомнений, что США наживаются на европейских государствах. Поэтому и лидеры стран, и простой народ стали задумываться о том, в каком положении оказались.

«Вот [президент Франции Эммануэль] Макрон приехал перепрошитый после встречи в Китае с Си Цзиньпином и вдруг стал говорить о том, что, может быть, надо заниматься автономией, что надо бы уже и самостоятельно подумать, что мы (европейцы — прим.ред.) здесь творим. Почему? Потому что то, что Соединенные Штаты Америки „обезжиривают“ Европу, ни у кого не вызывает сомнений. Даже у самого простого обывателя европейского государства, который видит, что США просто наживаются за счет европейских стран», — сказал политолог.

РИА «Новости»

Эксперт подчеркнул, что число недовольных экономической ситуацией в Европе, которая каждый день ухудшается из-за поддержки Украины и разрыва связей с Россией, растет с каждым днем.

«Возмущаются в Болгарии, Румынии, Венгрии, Польше… То есть приходит некое понимание того, что просто-напросто Европа является предметом „раскулачивания“ для Соединенных Штатов», — добавил собеседник «360».

Тем временем США уже подвели Европу к шагу от того, чтобы стать непосредственными участниками украинского конфликта. Например, по мнению Андрея Кошкина, в действиях украинского президента Владимира Зеленского можно увидеть явное стремление для начала «передать палочку эстафеты» Польше, то есть поскорее вовлечь ее в боевые действия.