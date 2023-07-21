Эксклюзив 21 июля 2023, 11:02 Наследие предков против европейских стандартов. Что выберут украинцы? Обозреватель «360» Бер: Киев запросто отказался от всего святого ради «европейских благ»

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Украинцам предложили жить по европейским стандартам и наслаждаться благами цивилизации, но взамен отречься от всего святого, что оставили после себя прадеды ценой своей жизни. Об итогах одиозной программы декоммунизации на Украине и одном из главных парадоксов жизни республики рассказал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — прямая речь.

Современная Украина почти завершила процесс декоммунизации: памятники героям Великой Отечественной войны в основном уничтожены под радостные возгласы. Но остался еще один, самый главный, — 102-метровый монумент «Родина-мать» в Киеве, построенный в 1981 году в память о том, какой ценой досталась победа, — пока остается на своем месте. Помимо идеологической составляющей, он еще и является визитной карточкой города на протяжении 42 лет.

Снести его — значит лишиться знаменитого облика. И хотелось бы избавиться, да, как говорится, дырку в стене прикрывает.

Поэтому в Киеве решили заменить герб Советского Союза на щите «Родины-матери» на трезуб.

РИА «Новости»

Киев переходил из рук в руки тысячу лет

В XIII веке город был разорен монголами, в XIV веке — Литовским княжеством, затем поляками, после свержения российской монархии был занят австро-венграми, а затем петлюровцами и деникинцами.

С появлением СССР город наконец-то оставили в покое, создали государственность и обозначили границы. Тишина завершилась с приходом гитлеровских войск. Что было дальше — все знают.

РИА «Новости»

Советские памятники на Украине — это, по сути, благодарность народа за мирную жизнь, за государство, которое в советское время было одним из основных производителей энергетического и металлургического оборудования.

Где занимались приборостроением, создавали технику и строили АЭС, делали реальные шаги навстречу цивилизации из бездны рабства и служения разорителям.

И в этом весь парадокс: Киеву становятся ближе те, кто его угнетал. А тех, кто создал блага, которыми Украина пользовалась последние 32 года, объвили «ненавистными оккупантами». Это как в жизни: если перед глупым человеком заискивать, поддерживать и подбадривать, он вас возненавидит.

Программа уникальной «идентичности»

Первыми в стране снесли памятники основателю современного украинского государства. А затем пошла программа какой-то собственной идентичности: истории про древних укров, которые выкопали Черное море 140 тысяч лет назад, созданный на коленке язык, который моложе самого Киева раза в четыре, и рассказы о невероятных завоеваниях, свидетельств которым, конечно, нет.

Представители бывшей советской республики сообщают, что Наполеона разгромила не русская армия. Посмотрите в интернете, если будет время. Какой-то культ присваивания либо чужих, либо выдуманных, ничем и нигде не подтвержденных заслуг — как мастера спорта по всем видам спорта.

Эти советские памятники как опровержение фэнтези-историй украинских русофобов. И один из них по-тихому ликвидировать не получится.

Что взамен?

Все предыдущие монументы убрали постепенно и без лишнего шума. Что пришло на смену советским памятникам? А вот пример: после сноса Ильича в Киеве установили памятник «Крик украинской матери».

Выглядит жутковато и нелепо, как и все достижения после выхода из Советского Союза. Новые государственные предприятия на территории этой страны не возводились, открытые заводы и предприятия за последние четыре года были связаны с аграрной промышленностью.

Но не стоит забывать, что вкладывались в эти предприятия западные инвесторы. То есть, кроме сноса монументов эпохи украинского возрождения, похвалиться больше нечем.

Снос или реконструкция памятников советской эпохи не делает Украину современной и развитой, ничего стоящего взамен нет.

Если на день рождения США подсвечивать Родину-Мать американским флагом — это выглядит смешно и раболепно. Похоже на то, будто независимая страна заискивает перед хозяевами.

Памятники новой эпохи

Альтернатива есть на территории бывшей Украины. Ее можно увидеть из репортажей о Мариуполе. То, как Москва и другие российские регионы массово восстанавливают изношенное и разрушенное годами постсоветского периода коммунальное хозяйство освобожденных территорий, можно назвать памятником новой эпохи.

Приятно видеть новые прекрасные дороги, тепловые сети, газопроводы, водопроводы и канализации, новую связь, многофункциональные центры, новые школы и детские сады. Совершенно новый уровень работы общественного транспорта, который пришел на смену старым, ржавым и пыльным изнутри автобусам.

РИА «Новости»

Вот это действительно современный монументальный арт. И называется он возведением цивилизации.

В этих местах будет приятно жить. Об этом будут говорить и на территориях, находящихся под контролем ВСУ. Рассказывать про то настоящее и будущее, которое приносит Российская Федерация в свои новые регионы.

Западные украинцы, существующие в ненависти, в режиме террора уличных мобилизаций, давок молодежи на распродажах одежды смогут сравнить свою жизнь с мирной, уютной жизнью в восточной части бывшей Украины.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.