Население Украины равно числу миллионеров США. Помогут ли они восстановить страну? | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 14:39 Население Украины равно числу миллионеров США. Помогут ли они восстановить страну? Обозреватель «360» Иван Бер: США вряд ли помогут восстановить Украину Телеканал «360»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты обладают огромными финансовыми ресурсами, а количество долларовых миллионеров в стране превысило 20 миллионов. Однако даже при таких возможностях США вряд ли вложатся в восстановление Украины. Почему американцы не готовы помогать в этом вопросе, объяснил обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — его прямая речь.

В США проживают 22 миллиона человек в статусе миллионеров — это почти 7% от общего числа людей. Сейчас, по оценке социологов, на Украине около 20 миллионов населения, пару лет назад было 50. Выходит, в Америке число миллионеров равно населению Украины.

На восстановление Украины нужно 600 миллиардов долларов

Опубликована интересная статья в газете Asia Times от американского обозревателя Стивена Брайана о самой дорогой военной операции в истории США. Речь, разумеется, об Украине.

Итак, 10 лет подряд по 60 миллиардов долларов на поддержку экономики, разминирование территорий и восстановление украинской инфраструктуры. Есть ли такие средства у американцев? Есть, конечно: ВВП США более 20 триллионов долларов в год.

Но будут ли из бюджета выделять десятки миллиардов долларов, чтобы Украина стала как новенькая и даже лучше? Станет ли Европа в это вкладываться?

У Европы серьезные проблемы с экономикой: ведущие европейские денежные державы вроде Германии и Франции ослаблены как никогда. Немецкое производство мигрирует в США по причине отсутствия дешевых энергоресурсов после умышленного подрыва Америкой «Северного потока». Франция теряет ресурсы из колониальной Африки, а ресурсов в Африке много.

При этом сама Африка меняет политику: она нацелена на взаимоотношения с Россией все больше. Европа слабеет — Америка за счет этого жиреет, но, по мнению эксперта Евгения Михайлова, вкладывать огромные средства в страну-банкрот не станет. Поэтому там 22 миллиона миллионеров.

Viacheslav Bublyk / Unsplash

«Нам надо как в Израиле»

После позорного бегства армии США из Афганистана, который они божились защищать и восстанавливать, жизнь там становится только хуже. Инфраструктура разрушена, экономика представляет собой слаборазвитое аграрное государство, ее теневая часть — выращивание опиоидов. Ни одна страна G7 не занимается восстановлением Ирака или Ливии.

В Киеве понимают, что конфликт прекратится по причине неспособности ВСУ сопротивляться? Несомненно, да. Поэтому в минувшие выходные Зеленский заявил, что Украине нужно длительное противостояние, как в Израиле: чтобы оно продолжалось, но неинтенсивно; постреливали, иногда что-нибудь взрывали — и не более. Тогда бизнес будет продолжаться.

США худо-бедно спонсировали Украину и зарабатывали деньги на дальнейшем ослаблении Европы и продаже оружия, а еще на коррупционных денежных схемах. Пока будут вливания, украинский режим будет стоять. Белому дому не нужна ни процветающая Украина, ни процветающая Европа.

Должен быть только один хозяин, самый богатый и знаменитый, чтобы у него спрашивали совета и обращались за помощью, содрогаясь от страха за свое будущее.

Michael Schofield / Unsplash

Долгий конфликт не выгоден ни Европе, ни России

Это выжимание очень больших денег месяц за месяцем, трата ресурсов, тревожность и время от времени нарастающая угроза, что конфликт расширится. Ступор в экономических отношениях. Поэтому тянуть долго Россия не захочет точно.

Как вариант, ВСУ утратят возможность сопротивляться, и это очень вероятно. Высокие потери, не справляющаяся с необходимой задачей техника, которая заканчивается, а новой в таком же количестве не предвидится.

Конечно, Зеленскому хочется подольше — от этого зависит его существование, но, скорее всего, конфликт завершится, когда станет понятно, что Россия способна наступать на всех направлениях.

Тогда США избавятся от балласта и повесят Украину на российскую шею, надеясь, что РФ будет восстанавливать эту страну долго и мучительно, вкладывая свои ресурсы в угробленную экономику, ощутимо отставая в экономическом развитии по всем прогнозам. Но это только теория, дела могут пойти иначе.

РИА «Новости»

Не факт, что украинская территория вся будет похожа на Артемовск

Дороги, линии электропередачи, водопровод и прочую социальную инфраструктуру можно восстановить со временем, как это происходит, например, в новых регионах России.

В Мариуполе улицы за последний год преобразились, обновили пассажирский транспорт, построены многоквартирные дома, восстановлена и улучшена инфраструктура. Такое развитие событий, конечно, будет тоже затратно для России, но все же не настолько, как отстраивать города заново.

Большой проблемой будет восстановление энергетики — она разрушена на 70%. Не считаю, что Россия займется этим без каких-либо выгодных условий для себя. Да и не факт, что вся территория Украины станет подшефной РФ.

Ее часть может сохраниться как самостоятельное государство, но только без вступления в НАТО и разоруженная. Правда, будет очень бедной.

Для США важнее Тайвань, чем Украина

Господство в Тихоокеанской зоне для США намного важнее, чем вероятная война с Россией. Отстраивать Украину, одновременно контролировать Китай и спонсировать Тайвань — это уже перебор даже для самой богатой страны мира.

Там внутри, кстати, вложений надо еще больше, чем в Тайвань, потому что местами американская инфраструктура не сильно отличается от украинской.

Оттого и частые промышленные аварии и пожары. На днях там сгорел третий по объему нефтеперерабатывающий завод без возможности восстановления.

Соответственно, какой смысл тратить сотни миллиардов на угасающую и бесполезную для будущего Америки страну? Тем более что большая часть выделенных средств будет оседать в карманах украинских коррупционеров. Как это происходит сейчас.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.