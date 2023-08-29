Население Украины равно числу миллионеров США. Помогут ли они восстановить страну? | 360°

29 августа 2023, 14:39
Население Украины равно числу миллионеров США. Помогут ли они восстановить страну?
Обозреватель «360» Иван Бер: США вряд ли помогут восстановить Украину
Соединенные Штаты обладают огромными финансовыми ресурсами, а количество долларовых миллионеров в стране превысило 20 миллионов. Однако даже при таких возможностях США вряд ли вложатся в восстановление Украины. Почему американцы не готовы помогать в этом вопросе, объяснил обозреватель «360» Иван Бер.
Далее — его прямая речь.
В США проживают 22 миллиона человек в статусе миллионеров — это почти 7% от общего числа людей. Сейчас, по оценке социологов, на Украине около 20 миллионов населения, пару лет назад было 50. Выходит, в Америке число миллионеров равно населению Украины.
На восстановление Украины нужно 600 миллиардов долларов
Опубликована интересная статья в газете Asia Times от американского обозревателя Стивена Брайана о самой дорогой военной операции в истории США. Речь, разумеется, об Украине.
Итак, 10 лет подряд по 60 миллиардов долларов на поддержку экономики, разминирование территорий и восстановление украинской инфраструктуры. Есть ли такие средства у американцев? Есть, конечно: ВВП США более 20 триллионов долларов в год.
Но будут ли из бюджета выделять десятки миллиардов долларов, чтобы Украина стала как новенькая и даже лучше? Станет ли Европа в это вкладываться?
У Европы серьезные проблемы с экономикой: ведущие европейские денежные державы вроде Германии и Франции ослаблены как никогда. Немецкое производство мигрирует в США по причине отсутствия дешевых энергоресурсов после умышленного подрыва Америкой «Северного потока». Франция теряет ресурсы из колониальной Африки, а ресурсов в Африке много.
При этом сама Африка меняет политику: она нацелена на взаимоотношения с Россией все больше. Европа слабеет — Америка за счет этого жиреет, но, по мнению эксперта Евгения Михайлова, вкладывать огромные средства в страну-банкрот не станет. Поэтому там 22 миллиона миллионеров.
«Нам надо как в Израиле»
После позорного бегства армии США из Афганистана, который они божились защищать и восстанавливать, жизнь там становится только хуже. Инфраструктура разрушена, экономика представляет собой слаборазвитое аграрное государство, ее теневая часть — выращивание опиоидов. Ни одна страна G7 не занимается восстановлением Ирака или Ливии.
В Киеве понимают, что конфликт прекратится по причине неспособности ВСУ сопротивляться? Несомненно, да. Поэтому в минувшие выходные Зеленский заявил, что Украине нужно длительное противостояние, как в Израиле: чтобы оно продолжалось, но неинтенсивно; постреливали, иногда что-нибудь взрывали — и не более. Тогда бизнес будет продолжаться.
США худо-бедно спонсировали Украину и зарабатывали деньги на дальнейшем ослаблении Европы и продаже оружия, а еще на коррупционных денежных схемах. Пока будут вливания, украинский режим будет стоять. Белому дому не нужна ни процветающая Украина, ни процветающая Европа.
Должен быть только один хозяин, самый богатый и знаменитый, чтобы у него спрашивали совета и обращались за помощью, содрогаясь от страха за свое будущее.
Долгий конфликт не выгоден ни Европе, ни России
Это выжимание очень больших денег месяц за месяцем, трата ресурсов, тревожность и время от времени нарастающая угроза, что конфликт расширится. Ступор в экономических отношениях. Поэтому тянуть долго Россия не захочет точно.
Как вариант, ВСУ утратят возможность сопротивляться, и это очень вероятно. Высокие потери, не справляющаяся с необходимой задачей техника, которая заканчивается, а новой в таком же количестве не предвидится.
Конечно, Зеленскому хочется подольше — от этого зависит его существование, но, скорее всего, конфликт завершится, когда станет понятно, что Россия способна наступать на всех направлениях.
Тогда США избавятся от балласта и повесят Украину на российскую шею, надеясь, что РФ будет восстанавливать эту страну долго и мучительно, вкладывая свои ресурсы в угробленную экономику, ощутимо отставая в экономическом развитии по всем прогнозам. Но это только теория, дела могут пойти иначе.
Не факт, что украинская территория вся будет похожа на Артемовск
Дороги, линии электропередачи, водопровод и прочую социальную инфраструктуру можно восстановить со временем, как это происходит, например, в новых регионах России.
В Мариуполе улицы за последний год преобразились, обновили пассажирский транспорт, построены многоквартирные дома, восстановлена и улучшена инфраструктура. Такое развитие событий, конечно, будет тоже затратно для России, но все же не настолько, как отстраивать города заново.
Большой проблемой будет восстановление энергетики — она разрушена на 70%. Не считаю, что Россия займется этим без каких-либо выгодных условий для себя. Да и не факт, что вся территория Украины станет подшефной РФ.
Ее часть может сохраниться как самостоятельное государство, но только без вступления в НАТО и разоруженная. Правда, будет очень бедной.
Для США важнее Тайвань, чем Украина
Господство в Тихоокеанской зоне для США намного важнее, чем вероятная война с Россией. Отстраивать Украину, одновременно контролировать Китай и спонсировать Тайвань — это уже перебор даже для самой богатой страны мира.
Там внутри, кстати, вложений надо еще больше, чем в Тайвань, потому что местами американская инфраструктура не сильно отличается от украинской.
Оттого и частые промышленные аварии и пожары. На днях там сгорел третий по объему нефтеперерабатывающий завод без возможности восстановления.
Соответственно, какой смысл тратить сотни миллиардов на угасающую и бесполезную для будущего Америки страну? Тем более что большая часть выделенных средств будет оседать в карманах украинских коррупционеров. Как это происходит сейчас.
Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.
США
Украина
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